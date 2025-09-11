Налоговики запретили нам подавать декларации через электронные заказные письма

Идентификация личности с Госуслуг для ФНС ничего не значит. А вот, стать должником банка и кучу всего другого, можно через такую идентификацию.

Подавать налоговую декларацию онлайн через сервис «Электронные заказные письма» от «Почты России» нельзя.

Этого варианта нет в способах приема документов, установленных законом, говорит нам ФНС.

А разве ФНС может определять, какой способ подачи законный (юридически значимый), а какой нет?

Что же тогда, на госуслугах вы авторизовались, личность подтвердили. Но ФНС предлагает нам «браковать» этот способ, явно идентифицирующий отправителя, оставляя для выбора тот, что не идентифицирует ни его, ни подписавшего — например почтой на бумаге по описи?

Письмо

Письмо от 3 сентября 2025 г. № АБ-4-19/8039@: «Согласно пункту 160 Административного регламента ФНС по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах, сборах и страховых взносах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов), утвержденного приказом ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@, прием налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме осуществляется, если заявитель взаимодействует с налоговым органом в электронной форме по ТКС и зарегистрирован в качестве участника электронного документооборота с использованием технических средств автоматического создания (проверки) УКЭП в налоговом органе, а также если заявитель передал в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или через Единый портал налоговую декларацию (расчет), подписанную усиленной неквалифицированной (далее — УНЭП) (квалифицированной) электронной подписью».

Таким образом, прием территориальными налоговыми органами налоговых деклараций (расчетов), направляемых посредством интернет-сервиса «Электронные заказные письма», предоставляемого АО «Почта России», не соответствует способам приема налоговых деклараций (расчетов), установленным нормативными правовыми актами.

Кроме того, предоставление в территориальные налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) с любым иным воспроизведением подписи, кроме собственноручной или УКЭП и УНЭП законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.

