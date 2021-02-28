Тяжело ли работать в одиночку: личный опыт московского бухгалтера

Бухгалтеры всегда впереди планеты всей, все новое они испытывают на себе. Например, самозанятость. И неудивительно, ведь часто в одиночку бухгалтер ведет не по одному десятку организаций. Мы задались вопросом — как им это удается? Среди наших клиентов нашлась Екатерина — бухгалтер со стажем 23 года, которая ведет свое дело одна и, кажется, ее все устраивает. Мы уговорили ее рассказать - как она дошла до жизни такой и почему не нуждается в сотрудниках?

Мы взяли у Екатерины интервью по видеосвязи — она, как истинный профессионал, в это время находилась в своем рабочем офисе, на боевом посту.

Наш первый вопрос о том, как давно Екатерина решила — пора открыть свое дело, когда подработки вышли за рамки вечерних посиделок за компьютером?

— Я в общей сложности работаю бухгалтером уже 23 года. Сначала, как и у всех, клиентов было 4-5, появились они спонтанно и я вела их в свободное время. Потом сарафанное радио заработало, и ко мне стали обращаться по рекомендациям. Я сейчас не даю никакой рекламы, хотя даже начинала вести свой сайт. Оказалось это не нужно — меня заказчики сами находят.

— А сколько у вас сейчас клиентов?

— Всего 30, в основном организации.

— Что больше всего занимает ваше время — первичка?

— Да, ее очень много. Больше всего — различных накладных, у одного из клиентов номенклатура порядка 2000 позиций, еще авансовые отчеты, акты на услуги и т.д. Я в основном не занимаюсь самостоятельно выпиской документов, клиенты присылают готовые.

— Как удается справляться с таким объемом документов?

— Я работаю в 1С:ФРЭШ, почти все мои клиенты подключены к облачной бухгалтерии — сами заводят часть документов в программу, например выписывают акты и счета. Это очень удобно. Но, проработав самозанятой полгода, в июне 2019 я поняла — не справляюсь, нужен помощник. Тогда я как раз узнала о сервисе КНАП и решила попробовать.

— И как впечатления?

— Отлично! Я в восторге от качества работы. Мне как-то не верилось, что можно передать первичку на обработку «на сторону» и потом не тратить время на ее исправление. Больше всего, конечно, порадовала номенклатура — она у некоторых моих подопечных довольно сложная — товарные позиции могут отличаться всего одной цифрой.

КНАП позволяет настроить выбор номенклатуры из справочника, если робот не нашел подходящую позицию, то создает новую. А ведь самая трудоемкая часть моей работы — в многостраничной накладной сверять каждую строчку. Я уже не представляю как делала это раньше вручную. Сервис подсчитал, что за 2020 год я обработала через него 3300 документов! Даже не верится.

Мне кажется одно из важных преимуществ — КНАП не только обрабатывает первичку и заводит в 1С, но еще и создает архив документов. К каждому документу в программе прикреплен его скан. Бывает, что нужно сделать сверку и прикрепить к ней копии, или клиент присылает откорректированные накладные от поставщика — сделать подборку и свериться с прежними документами, благодаря архиву, намного проще.

— Сейчас вступило в действие новое ФСБУ «Запасы», как-то изменился у вас подход к учету?

— ФСБУ позволяет некоторые материалы списывать сразу на расходы. Например, вы купили канцелярию, раньше обязательно требовалось оприходовать ее так — 10 ручек, 5 пачек бумаги, 2 блокнота на счет 10 «Материалы» и потом списывать на счета затрат, например, 20-й счет или 26-й. Теперь это можно делать сразу одной проводкой без разбивки.

— Т.е. вести учет стало легче?

— Как сказать, на самом деле от подробного учета сложно уйти. В какой-то момент директор все равно задастся вопросом — а что там у меня сотрудники на такую сумму назаказывали? Поэтому все равно стоит вести аналитику.

— Какие еще трудности в работе самозанятым бухгалтером можете отметить?

— Самозанятость значит, что ты работаешь одна, нет сотрудников, помощников, которые возьмут часть функций на себя, поэтому важно правильно организовать работу. Я уже говорила, что использую 1С:ФРЭШ, в облаке работаю и я и сами клиенты, поэтому не нужно тратить время на передачу документов.

Потом у нас уже отработанная схема — мне присылают сканы первички, а я отправлю ее КНАПу не разбирая. Неважно что там, сервис сам все рассортирует и разберет, попадутся дубли — документы с таким же номером и датой — сверит суммы. Иногда мне отправляют документы, исправленные задним числом и тогда КНАП присылает сообщение — «заменять?». Я вижу, что произошли изменения, разбираюсь в чем дело — какой из документов правильный.

Мне очень нравится, как КНАП заводит услуги в 1С — с актов названия услуг и работ в точности переносятся в программу, сразу видно, что именно за операция проведена и на какой счет ее относить. Вручную это делать неудобно и долго.

— Екатерина, расскажите, а как обстоят дела с авансовыми отчетами? Обычно чеки — самые трудоемкие документы для заверения?

— А никак! (смеется). Авансовые отчеты за меня заводит КНАП. Я только сканы чеков отправляю и говорю, на кого сделать отчет.

— Сейчас у бухгалтеров аврал — годовые отчеты, у вас они уже готовы?

— У моих клиентов все данные о налогах готовы уже в первые дни после отчетного периода, задержек со сдачей отчетов тоже нет, до последнего дня ничего не тяну и не откладываю. Все благодаря порядку в базах.

— А документы КНАП заводит быстро во время отчетности?

— Бывает, что медленнее, видимо из-за потока — все же в последний момент отправляют. Но в течение дня все заводится. И ради такого качества можно немного и подождать.

— Вас устраивает быть самозанятым бухгалтером, не хотите расширить бизнес?

— Мне комфортно и кажется сейчас у меня достаточно клиентов, но новичкам я не откажу (смеется).

Мы благодарны Екатерина за уделенное для интервью время и слова благодарности нашему сервису. В конце концов миссия КНАП — сделать работу бухгалтера, неважно самозанятый он или наемный сотрудник, намного легче.

Расскажите о своем опыте работы самозанятым бухгалтером — удается поспать по ночам или 24/7 вы на связи с клиентами? Работает дома или в офисе? Нам все интересно, а вдруг вы станете героем следующей истории.

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