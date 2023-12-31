Как принимать платежи в соцсетях

Торговля в соцсетях или социальная коммерция — это продажа товаров или услуг через медиаплатформы: Facebook, Instagram, Твиттер, Телеграм или VK и т.д. Их можно использовать как основной или дополнительный канал продаж. Разберем, как происходит оплата в соцсетях и какие есть варианты приема платежей.

Торговля в социальных сетях — новый тренд

Торговля в соцсетях и мессенджерах с каждым годом приобретает все большую популярность как среди покупателей, так и среди бизнесменов.

Для продажи товаров или услуг в соцсетях или мессенджерах не нужен сайт интернет-магазина, достаточно создать страницу, например, в VK, добавить фото товаров или перечень услуг и определиться со способом оплаты.

Подробно о том, как продавать в соцсетях в 2023 году рассказали в этой статье.

Отдельно останавливаться на особенностях организации бизнеса в социальных сетях не будем, разберем только порядок и особенности приема платежей при таком способе торговли.

Как принимать платежи при торговле в соцсетях и мессенджерах

Есть несколько способов приема платежей в социальных сетях и мессенджерах:

Оплата в интернет-магазине — перенаправление из страницы социальной сети на сайт магазина для оплаты.

Оплата напрямую в соцсети или мессенджере — по платежной ссылке с переходом сразу на платежную страницу.

Оплата банковским переводом или наличными при получении товара.

Рассмотрим каждый из указанных выше вариантов подробнее.

Оплата в интернет-магазине

Оплата товара в соцсетях происходит при переходе на сайт интернет-магазина, который торгует этим товаром. Ссылка для перехода находится на странице в соцсетях или в профиле продавца.

После того как покупатель перейдет на сайт магазина, он выбирает понравившийся ему товар, откладывает его в корзину и оплачивает одним из нескольких способов: напрямую по карте, через платежный сервис, по СБП или банковским переводом.

Такой вариант оплаты товаров в соцсетях неудобен тем, что пользователь вынужден совершить дополнительные действия, а это, в свою очередь, ведет к большому проценту отказа от совершения покупки и уходу к конкурентам.

Для увеличения конверсии продаж рекомендуем рассмотреть второй вариант оплаты: с помощью специальных платежных ссылок.

Оплата с помощью платежной ссылки

Самый оптимальный вариант приема платежей в социальных сетях или в мессенджерах. Клиент выбирает понравившийся ему товар, нажимает на платежную ссылку и, сразу перейдя на платежную форму, оплачивает товар.

Такую ссылку можно разместить в социальных сетях или мессенджерах, а также направить клиенту в чат или личные сообщения.

Так как покупателю не нужно совершать лишние действия, процент брошенных корзин заметно сокращается*.

*Примечание: по данным LIFE PAY на 19%.

Для создания платежной ссылки нужно подключить интернет-эквайринг.

Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет принимать оплату за товар в режиме онлайн и выставлять платежные ссылки в мессенджер или директ любой соцсети. Покупатель переходит по ссылке и попадает на платежную форму. После этого он выбирает удобный для него способ оплаты (карта, СБП и т.д.) и рассчитывается за товар. При оплате с помощью платежных ссылок или на сайте продавца, чек клиенту направляется после осуществления расчетов – в электронной форме. Если оплату принимает продавец, он обязан выдать чек самостоятельно. А если оплата проходит через платежного агента, то чек выдает сам агент.

Оплата банковским переводом или наличными при получении товара

Если покупатель заказал товар в соцсети или мессенджере, он может оплатить его при курьерской доставке или наложенным платежом, то есть при получении товара на почте.

Расчет за товар при курьерской доставке производится с использованием мобильной кассы или специального приложения, которое устанавливается на телефон курьера и интегрируется с кассой, расположенной в дата-центре поставщика услуг или в офисе продавца. Чек в этом случае направляется клиенту не в момент заказа товара на сайте, а в момент его оплаты.

Облачная касса — технология, которая позволяет формировать чеки на единой кассе. Физическая касса находится в специальном дата-центре, бизнес получает удаленный доступ к ней и может совершать продажи в месте доставки или дистанционной торговли. Для ее работы не требуется специальное дорогостоящее оборудование, подойдет смартфон или планшет, на котором установлено приложение LIFE PAY. Курьеры смогут принимать оплату любым удобным для покупателя способом, например, наличными, по карте, с помощью куар-кода, а облачная касса будет рассылать электронные чеки по смс или e-mail.

Если товар оплачивается наложенным платежом, чек покупателю выдает непосредственно сотрудник почтового отделения, который принял оплату.

Если оплату за товар принимает курьер продавца, он выдает чек:

в бумажном виде — при использовании мобильной кассы.

в электронной форме — при использовании специального приложения, которое интегрировано с онлайн-кассой.

Как избежать штрафов из-за кассового чека Объясняют эксперты в инструкции Забирайте чек–лист «Как правильно формировать чек и не попасть под штрафы» бесплатно Отправить

Реклама: ООО «ПСП», ИНН: 9701010050, erid: LjN8K6me5