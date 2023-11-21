Зачем компании следить за работой сотрудников и какие решения в этом помогут

Контроль — одна из важнейших управленческих функций, благодаря которой компания работает стабильно и без сбоев. Руководитель, который контролирует задачи подчиненных, не только повышает качество их работы, но и обеспечивает соблюдение стандартов компании, может рассчитать справедливые KPI и предотвратить различные злоупотребления.

Контроль для оценки эффективности работы

Фонд оплаты труда (ФОТ) — одна из самых больших статей расходов для бизнеса, особенно для компаний сферы услуг. Организации, которые не используют инструменты для оценки качества работы, не могут установить объективную оплату сотрудникам. В итоге может получиться ситуация, когда один сотрудник выполняет работу за двоих, а получают все одинаково.

Простой пример из ритейла: если несколько работников используют одну и ту же учетную запись, то непонятно, кто приносит больше выручки, а кто тратит время на личные вопросы и проводит деньги мимо кассы.

В этом случае предприниматель не может понять, как повлиять на рост выручки и среднего чека через улучшение работы персонала, кому выплатить премию, а кого — уволить.

В системе LIFE POS можно настроить индивидуальные роли и оценить работу каждого в отдельности:

Руководитель или предприниматель распределяет сотрудников по разным учетным записям.

Можно установить фильтры и ежедневно оценивать каждого кассира по параметрам: количество проданных товаров, заказов, возвратов, простоев.

Удобный отчет показывает, какую динамику имеют показатели каждого сотрудника. Так можно оценить и общий рост прибыли.

На основании фактических данных, которые подтверждают цифры, руководитель может установить справедливые KPI — они важны для мотивации и удержания самых продуктивных и талантливых сотрудников. А еще грамотная система оплаты помогает создать атмосферу взаимопонимания и доверия между руководством и работниками, а также грамотно распределить ФОТ — это особенно актуально в кризис.

LIFE POS — подходящее решение для начинающих предпринимателей. Это кассовая программа для небольшого бизнеса в сфере услуг, HoReCa и розничной торговли, а также службы доставки. Решение работает на любом Android-устройстве, позволяет наполнять корзину товарами путем сканирования, с помощью каталога и свободного ввода. Поддерживает продажу как штучных, так и весовых товаров.

Защита от злоупотреблений

Если сотрудники работают под одной учетной записью, сложно не только оценить эффективность, но и найти ответственного за разного рода злоупотребления и ошибки. Например, если кто-то из работников часто проводит отмены и возвраты оплат, то скорее всего, это мошенничество и присвоение денег.

Недобросовестный сотрудник может:

изменить данные при приеме оплаты, например, вернуть деньги или отменить оплату;

скопировать и передать информацию о доходах и товарообороту конкурентам.

С помощью функции «Роли» в LIFE POS руководитель увидит, какие ошибки и противоправные действия совершает персонал в приеме оплаты, и примет нужные меры.

Возможность антифрод-функции в LIFE POS:

Кассиры и курьеры не имеют права просматривать общую отчетность и редактировать каталог товаров.

Доступ к редактированию заказов для курьеров ограничен.

Если кто-то из сотрудников действовал незаконно, то в LIFE POS можно посмотреть историю платежей. Так руководитель легко выявит подозрительные действия и сможет наказать нарушителя.

Повышение скорости работы

Чтобы курьеры и кассиры быстро обслуживали клиентов, принимали оплату, выдавали заказы, им нужно минимум информации и «шума». Чем проще интерфейс программы, тем меньше ошибок и выше скорость работы. Лишние данные об отчетности, каталог, журнал только отвлекают работников и могут вводить их в заблуждение при неправильном толковании информации.

В LIFE POS можно закрепить доступы, которые соответствуют ролям сотрудников, без права изменять функционал. В системе есть роли (рисунок 1):

владелец;

администратор;

менеджер;

кассир/курьер;

гость.

Рисунок 1. Роли в системе LIFE POS

Благодаря ограничениям на просмотр отчетности и журнала заявок кассиры и курьеры не видят отчеты по выручке, среднему чеку, платежах и возвратах, поименный список заказов. Они не могут переключить тарифы или подключить новое оборудование.

А кассиры и менеджеры оставляют заявку на подключение оборудования или переход на другой тариф только с разрешения владельца.

Благодаря разграничению прав и функционала сотрудники работают четко в рамках своих должностных обязанностей и не отвлекаются на информацию, которая для них не предназначена. Это улучшает качество и скорость работы.

Если у вас уже есть LIFE POS, проверьте, всеми ли функциями системы вы пользуетесь. Решения LIFE POS гибкие, их легко настроить под растущие требования бизнеса, а интерфейс приложений можно кастомизировать под любой бизнес-сценарий. Оставьте заявку на сайте.

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