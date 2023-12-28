Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ

Для всех тех, кто применяет онлайн-кассу, законодатели подготовили нововведения. Так, в декабре 2023 года опубликовали проект поправок к закону № 54-ФЗ. Также планируют изменить и способы проверки владельцев касс. Разбираем, как новые требования могут повлиять на работу бизнеса.

Поправки к закону об онлайн-кассах

Отметим, что сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме — значит, его текст еще может поменяться.

Вот что предлагают изменить:

Перерегистрировать онлайн-кассу при замене фискального накопителя (ФН) будет быстрее и проще.

Предприниматель сможет не отправлять заявление в ФНС, а лишь передать отчет о перерегистрации, который сформировала касса.

Расчеты с помощью СБП планируют приравнять к расчетам с использованием банковской карты.

Это значит, что необходимо будет формировать кассовые чеки именно в тот момент, когда покупатель оплачивает товар или услугу по СБП.

Без ККТ смогут работать некоторые группы предпринимателей.

К таким группам относятся:

те, кто собирает тару и другие пригодные для вторичного использования материалы, кроме металлолома, драгоценных камней и металлов;

предприниматели, которые оказывают образовательные услуги или работают в сфере физкультуры и спорта и принимают безналичные платежи.

Покупатель сможет посмотреть свой кассовый чек в электронном виде новым способом — через приложение «Мои чеки онлайн».

При этом также останутся традиционные способы отправки электронного чека — на электронную почту или в смс-сообщении.

Планируют установить новые требования к тексту в чеке.

Высота букв — от 2 мм, расстояние между строками — не менее 0,5 мм, контрастность символов — от 40% и выше.

Сейчас установлено, что все реквизиты в кассовом чеке должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев. Но в целях экономии продавцы часто используют недорогую чековую ленту с низким качеством печати. Поэтому понятие «быть четким» конкретизируют с помощью новых требований к тексту в чеке. Такой мерой государство, скорее всего, побуждает предпринимателей активнее переходить на электронные чеки.

Для самого бизнеса выгода в использовании электронных чеков тоже есть: это экономия на бумаге, удобство хранения и экологичность. А отправлять электронные чеки удобно с помощью облачной кассы — с таким оборудованием вы сэкономите дополнительно, так как кассу не нужно покупать. Вы арендуете ее и ежемесячно оплачиваете аренду. Физически касса находится в дата-центре поставщика. Но можно установить ее и в вашем офисе.

Облачная касса LIFE PAY позволяет принимать платежи без кассового аппарата. При этом покупатель получает электронный чек на почту или в виде SMS. Это удобное решение для розничной торговли, интернет-магазина, транспорта и для курьерских служб.

Также в законопроекте указано, кто отвечает за использование кассы при агентской схеме расчета.

Продавец может не применять ККТ, если чеки за него на своей кассе оформляет платежный агент или субагент.

Владелец кассы сможет получать карточки о регистрации и снятии с ККТ учета быстрее.

Карточки о регистрации и снятии ККТ будут готовы в течение пяти дней после передачи заявления, а не десяти, как сейчас.

Как будут проверять бизнес в 2024

Президент уже поручил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год. Во время ограничений можно планово проверять только закрытый перечень объектов, а внепланово — проводить проверки только в исключительных случаях.

Кассы проверяют только внепланово. В 2023 году налоговая могла проводить:

выездные обследования;

документарные проверки по решению главы и замглавы ФНС;

контрольные закупки, если обнаружила какое-либо нарушение.

Таким образом, мораторий только ограничивает проверки, но полностью не отменяет их. Также не отменяет он и штрафы, которые может получить компания, если нарушает законодательство о ККТ.

В 2024 году сохранится правило, что если у продавца сработает один из индикаторов риска, то налоговая может прийти с проверкой. Индикаторы риска для владельцев ККТ ввел Минфин приказом от 06.06.2023 № 88н. Индикаторов три:

онлайн-касса больше 60 календарных дней не отправляет чеки в ФНС;

за 30 календарных дней число чеков на возврат прихода на 30% превысило количество чеков на приход (кроме ломбардов);

за 30 календарных дней число чеков коррекции составило 30% и более от общего числа.

Кроме того, письмо Минфина № 03-02-06/47140 от 23.05.2023 сообщает, что в 54-ФЗ могут внести изменения, которые касаются проверок налоговой.

Оперативный контроль ФНС.

Налоговая сможет подключаться к кассе для проверки удаленно, изымать данные из личного кабинета онлайн-кассы, считывать записанные на ФН данные.

Блокировка терминалов.

ФНС сможет блокировать платежные терминалы и торговые автоматы, если выяснит, что их используют без кассы. Причем блокировка терминалов — это не наказание, а обеспечительная мера. Терминал разблокируют, если компания заплатит штраф — от 30 тысяч рублей и выше.

Как технически все это будет происходить, пока точно неизвестно: возможно, терминал опечатают или заблокируют программными средствами.

Блокировать терминал смогут на срок до 90 дней. Чтобы работать по закону, нужно будет подключить терминал к кассе.

Мобильный эквайринг от LIFE PAY — самый современный способ приема любых видов платежей там, где это удобно клиенту. Он интегрируется с онлайн-кассой. Налоговая получит отчетность по 54-ФЗ, клиент — чек, а вы сможете принимать оплату на выезде любым удобным способом.

Штрафы за притворные и мнимые расчеты.

Мнимые расчеты — это несуществующие операции. Например, продажу провели, а товар не отдали. Притворные — те операции, которые совершили для прикрытия других. Например, через кассу провели утюг, а по факту продали смартфон.

За такие действия компания может получить штраф. Однако пока неясно, как притворные и мнимые операции будут выявлять и каким будет размер штрафов.

В целом, контролирующие органы уделяют соблюдению 54-ФЗ серьезное внимание. Поэтому стоит заранее позаботиться о выборе оптимального кассового решения, которое будет соответствовать закону и с которым вам будет удобно работать.

В Life Pay есть кассовые и платежные решения для любой сферы бизнеса. Вы сможете объединить устройства для торговых точек и доставки — онлайн-кассу, терминал для эквайринга и кассовую программу — в единый механизм и интегрировать оборудование с вашей учетной программой.

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