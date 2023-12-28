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Онлайн-кассы

Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ

Для всех тех, кто применяет онлайн-кассу, законодатели подготовили нововведения. Так, в декабре 2023 года опубликовали проект поправок к закону № 54-ФЗ. Также планируют изменить и способы проверки владельцев касс. Разбираем, как новые требования могут повлиять на работу бизнеса.
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Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ
Иллюстрация: LIFE PAY

Поправки к закону об онлайн-кассах

Отметим, что сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме — значит, его текст еще может поменяться.

Вот что предлагают изменить:

  • Перерегистрировать онлайн-кассу при замене фискального накопителя (ФН) будет быстрее и проще.

Предприниматель сможет не отправлять заявление в ФНС, а лишь передать отчет о перерегистрации, который сформировала касса.

  • Расчеты с помощью СБП планируют приравнять к расчетам с использованием банковской карты. 

Это значит, что необходимо будет формировать кассовые чеки именно в тот момент, когда покупатель оплачивает товар или услугу по СБП.

  • Без ККТ смогут работать некоторые группы предпринимателей.

К таким группам относятся:

  • те, кто собирает тару и другие пригодные для вторичного использования материалы, кроме металлолома, драгоценных камней и металлов;

  • предприниматели, которые оказывают образовательные услуги или работают в сфере физкультуры и спорта и принимают безналичные платежи.

  • Покупатель сможет посмотреть свой кассовый чек в электронном виде новым способом — через приложение «Мои чеки онлайн».

При этом также останутся традиционные способы отправки электронного чека — на электронную почту или в смс-сообщении.

  • Планируют установить новые требования к тексту в чеке. 

Высота букв — от 2 мм, расстояние между строками — не менее 0,5 мм, контрастность символов — от 40% и выше. 

Сейчас установлено, что все реквизиты в кассовом чеке должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев. Но в целях экономии продавцы часто используют недорогую чековую ленту с низким качеством печати. Поэтому понятие «быть четким» конкретизируют с помощью новых требований к тексту в чеке. Такой мерой государство, скорее всего, побуждает предпринимателей активнее переходить на электронные чеки.

Для самого бизнеса выгода в использовании электронных чеков тоже есть: это экономия на бумаге, удобство хранения и экологичность. А отправлять электронные чеки удобно с помощью облачной кассы — с таким оборудованием вы сэкономите дополнительно, так как кассу не нужно покупать. Вы арендуете ее и ежемесячно оплачиваете аренду. Физически касса находится в дата-центре поставщика. Но можно установить ее и в вашем офисе.

Облачная касса LIFE PAY позволяет принимать платежи без кассового аппарата. При этом покупатель получает электронный чек на почту или в виде SMS.

Это удобное решение для розничной торговли, интернет-магазина, транспорта и для курьерских служб.

  • Также в законопроекте указано, кто отвечает за использование кассы при агентской схеме расчета.

Продавец может не применять ККТ, если чеки за него на своей кассе оформляет платежный агент или субагент. 

  • Владелец кассы сможет получать карточки о регистрации и снятии с ККТ учета быстрее.

Карточки о регистрации и снятии ККТ будут готовы в течение пяти дней после передачи заявления, а не десяти, как сейчас.

Как будут проверять бизнес в 2024

Президент уже поручил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год. Во время ограничений можно планово проверять только закрытый перечень объектов, а внепланово — проводить проверки только в исключительных случаях.

Кассы проверяют только внепланово. В 2023 году налоговая могла проводить:

  • выездные обследования; 

  • документарные проверки по решению главы и замглавы ФНС; 

  • контрольные закупки, если обнаружила какое-либо нарушение.

Таким образом, мораторий только ограничивает проверки, но полностью не отменяет их. Также не отменяет он и штрафы, которые может получить компания, если нарушает законодательство о ККТ.

В 2024 году сохранится правило, что если у продавца сработает один из индикаторов риска, то налоговая может прийти с проверкой. Индикаторы риска для владельцев ККТ ввел Минфин приказом от 06.06.2023 № 88н. Индикаторов три:

  • онлайн-касса больше 60 календарных дней не отправляет чеки в ФНС; 

  • за 30 календарных дней число чеков на возврат прихода на 30% превысило количество чеков на приход (кроме ломбардов);

  • за 30 календарных дней число чеков коррекции составило 30% и более от общего числа.

Кроме того, письмо Минфина № 03-02-06/47140 от 23.05.2023 сообщает, что в 54-ФЗ могут внести изменения, которые касаются проверок налоговой.

  • Оперативный контроль ФНС.

Налоговая сможет подключаться к кассе для проверки удаленно, изымать данные из личного кабинета онлайн-кассы, считывать записанные на ФН данные.

  • Блокировка терминалов.

ФНС сможет блокировать платежные терминалы и торговые автоматы, если выяснит, что их используют без кассы. Причем блокировка терминалов — это не наказание, а обеспечительная мера. Терминал разблокируют, если компания заплатит штраф — от 30 тысяч рублей и выше.

Как технически все это будет происходить, пока точно неизвестно: возможно, терминал опечатают или заблокируют программными средствами.

Блокировать терминал смогут на срок до 90 дней. Чтобы работать по закону, нужно будет подключить терминал к кассе.

Мобильный эквайринг от LIFE PAY — самый современный способ приема любых видов платежей там, где это удобно клиенту. Он интегрируется с онлайн-кассой. Налоговая получит отчетность по 54-ФЗ, клиент — чек, а вы сможете принимать оплату на выезде любым удобным способом.

  • Штрафы за притворные и мнимые расчеты.

Мнимые расчеты — это несуществующие операции. Например, продажу провели, а товар не отдали. Притворные — те операции, которые совершили для прикрытия других. Например, через кассу провели утюг, а по факту продали смартфон. 

За такие действия компания может получить штраф. Однако пока неясно, как притворные и мнимые операции будут выявлять и каким будет размер штрафов.

В целом, контролирующие органы уделяют соблюдению 54-ФЗ серьезное внимание. Поэтому стоит заранее позаботиться о выборе оптимального кассового решения, которое будет соответствовать закону и с которым вам будет удобно работать.

В Life Pay есть кассовые и платежные решения для любой сферы бизнеса. Вы сможете объединить устройства для торговых точек и доставки — онлайн-кассу, терминал для эквайринга и кассовую программу — в единый механизм и интегрировать оборудование с вашей учетной программой.

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