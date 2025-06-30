Топ ошибок при организации корпоративов в 2025 году

Ошибка 1. Формат мероприятия не соответствует его задачам

Корпоратив — это не просто способ провести время, но и возможность решить конкретные задачи компании. Но на практике часто внимание уделяется формату или идее мероприятия, а не тому, какие цели оно должно помочь достичь.

Например, вы решили провести корпоратив в экоотеле с минимумом активностей, где каждый будет предоставлен сам себе. А коллектив нуждается в улучшении коммуникации между сотрудниками. Или после напряженного периода команде нужно просто расслабиться и отдохнуть, а корпоратив организуют в формате спортивных соревнований.

Как избежать? В первую очередь, определитесь с задачами, которые должен решить корпоратив. Возможно, это повышение мотивации и вовлеченности, выявление потенциальных кандидатов на лидерские позиции или поддержание благоприятного внутреннего климата.

На основе задач выбирайте подходящий формат — активный отдых, мероприятие с официальной составляющей (например, с вручением наград лучшим сотрудникам), неформальная вечеринка, банкет или корпоратив с элементами тимбилдинга.