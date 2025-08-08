Корпоративные праздники 2025-2026: лучшие сценарии для каждого сезона

По сезону: как меняются корпоративные мероприятия в зависимости от времени года

Все чаще при организации корпоративов ориентируются не только на цель и бюджет мероприятия, но и на сезон. Почему этот тренд с каждым годом становится все более популярным? Причин несколько:

Больше возможностей для креатива. Время года может стать отправной точкой для разработки программы. Сезонные активности, оформление и даже меню — время года помогает создать по-настоящему оригинальную концепцию.

Вовлеченность сотрудников. Корпоратив, который созвучен сезону, обеспечивает наибольшую вовлеченность участников мероприятия за счет особой атмосферы и эффекта новизны.

Возможность оптимизации расходов. Мероприятия, которые организованы с учетом сезона, нередко оказываются более экономичными. Так, например, стоимость некоторых видов отдыха дешевле летом и дороже зимой (и наоборот), а сезонное меню помогает сэкономить на питании.

Соответствие атмосфере и настроению. Каждое время года вызывает разные эмоции, поэтому когда сценарий учитывает время года, участники мероприятия чувствуют себя комфортнее.

Как это выглядит на практике? Время года создает определенный эмоциональный фон, который влияет на восприятие и поведение людей. Например, летом хочется активного отдыха, с наступлением осени на первый план выходят уютные мероприятия с камерной обстановкой, зима ассоциируется с ощущением волшебства и традиционными зимними забавами, а весна — с обновлением.

Если говорить о взаимосвязи корпоративов и времени года, то лето — это пора неформальных outdoor-мероприятий и тимбилдингов. Активные форматы соответствуют отпускному настроению большинства сотрудников, а время, проведенное на свежем воздухе, помогает зарядиться энергией и получить новые впечатления.

Осенние корпоративы ориентированы на укрепление команды. В этот период акцент делается на подведении итогов и планировании, а корпоративные праздники чаще организуют в так называемых «спокойных» форматах. Хотя шумным и зрелищным мероприятиям тоже есть место.

Зимой все внимание уделено новогодним корпоративам, которые стали традицией, но и для организации других праздников также есть масса возможностей. Причем все чаще даже в холодное время года корпоративы организуются на свежем воздухе.

Весна же в большинстве компаний — это время проведения стратегических сессий. Чтобы найти мотивацию после долгой зимы, чаще всего проводят мероприятия на выезде. Вдали от офиса легче найти новые идеи и вдохновение, при этом выездные корпоративы отлично работают на улучшение взаимодействия внутри команды.