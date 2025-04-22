«Петродом»: Битрикс24 — фундамент для масштабирования строительного бизнеса

О клиенте
Строительная компания «Петродом» — надежный игрок на рынке Северо-Западного федерального округа с более чем десятилетним опытом успешной работы. Безупречная репутация, подтвержденная отсутствием судебных исков, является визитной карточкой компании. «Петродом» уделяет особое внимание качеству работ, что достигается за счет многоэтапного отбора персонала и формирования высокопрофессиональных строительных бригад.
Проблема: ручное управление
Несмотря на репутацию надежного застройщика, «Петродом» столкнулся с рядом проблем, сдерживающих развитие.
Неэффективное управление заявками. Отсутствие структурированного процесса обработки заявок приводило к задержкам и путанице.
Отсутствие автоматизации складского учета. Ведение складского учета вручную приводило к ошибкам, задержкам и нерациональному использованию ресурсов.
Длительное согласование договоров. Согласование каждого договора занимало до 1 часа, отнимая ценное время у менеджеров.
Потеря клиентов из-за недостаточного контроля. Недостаточный контроль за работой менеджеров приводил к упущенным возможностям и потере потенциальных клиентов.
Цель: создание единой цифровой экосистемы для управления бизнесом.
Руководство «Петродома» поставило задачу создать единую, автоматизированную систему управления продажами, производством и логистикой, способную масштабировать бизнес и повысить прибыльность.
Решение: внедрение Битрикс24 и разработка специализированных модулей
Для достижения поставленных целей был реализован комплексный проект по внедрению Битрикс24. Вот его основные этапы.
1. Создание единой системы управления. Интеграция процессов продаж, производства и логистики в единую цифровую среду.
2. Настройка трех воронок продаж:
для обработки заявок на строительство индивидуальных жилых домов;
для строительства бань, гостевых домиков и других малых строений;
для обработки заказов на производство и продажу бытовок.
3. Разработка четких этапов и контрольных точек для каждой воронки продаж:
обеспечение прозрачности и контролируемости процесса продаж на каждом этапе;
разработка специализированных модулей:
модуль для ведения финансового учета и контроля денежных потоков;
калькулятор смет;
система акций и спецпредложений — модуль для управления акциями и специальными предложениями;
комплексный складской учет — автоматизация учета материалов и оборудования на складе, минимизирующая ошибки и ускоряющая инвентаризацию.
4. Автоматизация бизнес-процессов:
автоматическое создание договоров на основе данных из коммерческих предложений, исключающее ручной ввод информации и сокращающее время подготовки документов;
автоматический запуск производственного процесса после поступления оплаты, сокращающий задержки и повышающий эффективность;
использование ИИ Битрикс24 CoPilot для анализа телефонных разговоров менеджеров с клиентами, выявления проблемных зон и улучшения качества обслуживания;
5. Оптимизация производственных процессов:
интеграция этапов проектирования и изготовления в единый процесс, сокращающая время выполнения заказов;
автоматизация документооборота, позволяющая значительно ускорить обработку документов (от 1 дня до 1 часа).
Результаты
Полное исключение потерь заявок.
Сокращение времени обработки заявок в 4 раза (до 15 минут).
Сокращение времени исправления ошибок до 5 минут (благодаря CoPilot).
Рост выручки на 25% за первые 2 месяца.
Повышение эффективности работы сотрудников на 35%.
Визуализация успеха
Познакомьтесь с видеообзором реализованных решений:
Внедрение Битрикс24 позволило компании «Петродом» создать единую систему управления всеми бизнес-процессами, автоматизировать рутинные операции и значительно повысить прибыльность за счет контроля каждого этапа работы. Теперь компания не только строит качественное жилье, но и управляет бизнесом на качественно новом уровне.
P.S. Этот кейс — не идеализированная картинка, а реальный опыт с цифрами, который помог «Петродому» перейти на новый уровень эффективности и масштабировать свой бизнес.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
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