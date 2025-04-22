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«Петродом»: Битрикс24 — фундамент для масштабирования строительного бизнеса

Рассказываем, как создание единой системой управления бизнес-процессами, автоматизация складского учета и рутинных операций на базе Битриск24 позволили строительной компании увеличить рентабельность и прибыльность бизнеса.

О клиенте

Строительная компания «Петродом» — надежный игрок на рынке Северо-Западного федерального округа с более чем десятилетним опытом успешной работы. Безупречная репутация, подтвержденная отсутствием судебных исков, является визитной карточкой компании. «Петродом» уделяет особое внимание качеству работ, что достигается за счет многоэтапного отбора персонала и формирования высокопрофессиональных строительных бригад. 

Проблема: ручное управление

Несмотря на репутацию надежного застройщика, «Петродом» столкнулся с рядом проблем, сдерживающих развитие.

  • Неэффективное управление заявками. Отсутствие структурированного процесса обработки заявок приводило к задержкам и путанице.

  • Отсутствие автоматизации складского учета. Ведение складского учета вручную приводило к ошибкам, задержкам и нерациональному использованию ресурсов.

  • Длительное согласование договоров. Согласование каждого договора занимало до 1 часа, отнимая ценное время у менеджеров.

  • Потеря клиентов из-за недостаточного контроля. Недостаточный контроль за работой менеджеров приводил к упущенным возможностям и потере потенциальных клиентов.

Цель: создание единой цифровой экосистемы для управления бизнесом.

Руководство «Петродома» поставило задачу создать единую, автоматизированную систему управления продажами, производством и логистикой, способную масштабировать бизнес и повысить прибыльность.

Решение: внедрение Битрикс24 и разработка специализированных модулей

Для достижения поставленных целей был реализован комплексный проект по внедрению Битрикс24. Вот его основные этапы.

1. Создание единой системы управления. Интеграция процессов продаж, производства и логистики в единую цифровую среду.

2. Настройка трех воронок продаж:

  • для обработки заявок на строительство индивидуальных жилых домов;

  • для строительства бань, гостевых домиков и других малых строений;

  •  для обработки заказов на производство и продажу бытовок.

3. Разработка четких этапов и контрольных точек для каждой воронки продаж:

  • обеспечение прозрачности и контролируемости процесса продаж на каждом этапе;

  • разработка специализированных модулей:

    • модуль для ведения финансового учета и контроля денежных потоков;

    • калькулятор смет;

    • система акций и спецпредложений — модуль для управления акциями и специальными предложениями;

  • комплексный складской учет — автоматизация учета материалов и оборудования на складе, минимизирующая ошибки и ускоряющая инвентаризацию.

4. Автоматизация бизнес-процессов:

  • автоматическое создание договоров на основе данных из коммерческих предложений, исключающее ручной ввод информации и сокращающее время подготовки документов;

  • автоматический запуск производственного процесса после поступления оплаты, сокращающий задержки и повышающий эффективность;

  • использование ИИ Битрикс24 CoPilot для анализа телефонных разговоров менеджеров с клиентами, выявления проблемных зон и улучшения качества обслуживания;

5. Оптимизация производственных процессов:

  • интеграция этапов проектирования и изготовления в единый процесс, сокращающая время выполнения заказов;

  • автоматизация документооборота, позволяющая значительно ускорить обработку документов (от 1 дня до 1 часа).

Результаты

  • Полное исключение потерь заявок.

  • Сокращение времени обработки заявок в 4 раза (до 15 минут).

  • Сокращение времени исправления ошибок до 5 минут (благодаря CoPilot).

  • Рост выручки на 25% за первые 2 месяца.

  • Повышение эффективности работы сотрудников на 35%.

Визуализация успеха

Познакомьтесь с видеообзором реализованных решений:

Внедрение Битрикс24 позволило компании «Петродом» создать единую систему управления всеми бизнес-процессами, автоматизировать рутинные операции и значительно повысить прибыльность за счет контроля каждого этапа работы. Теперь компания не только строит качественное жилье, но и управляет бизнесом на качественно новом уровне.

P.S. Этот кейс — не идеализированная картинка, а реальный опыт с цифрами, который помог «Петродому» перейти на новый уровень эффективности и масштабировать свой бизнес.

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