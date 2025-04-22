«Петродом»: Битрикс24 — фундамент для масштабирования строительного бизнеса

О клиенте

Строительная компания «Петродом» — надежный игрок на рынке Северо-Западного федерального округа с более чем десятилетним опытом успешной работы. Безупречная репутация, подтвержденная отсутствием судебных исков, является визитной карточкой компании. «Петродом» уделяет особое внимание качеству работ, что достигается за счет многоэтапного отбора персонала и формирования высокопрофессиональных строительных бригад.