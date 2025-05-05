Юздеск: цифровая трансформация сервиса с помощью Битрикс24

О компании
Юздеск — ведущий российский разработчик системы для обработки клиентских обращений. Компания помогает бизнесам выстраивать высококачественный клиентский сервис, повышая лояльность клиентов и стимулируя рост продаж. Узнать больше о решениях Юздеск можно на сайте: https://usedesk.ru/.
Проблема: устаревшая CRM
Компания Юздеск, специализирующаяся на разработке сервисов для работы с клиентами, осознала необходимость кардинального обновления собственной CRM-системы. Существующие решения не отвечали требованиям быстрорастущего бизнеса и приводили к:
разрозненности данных — информация о клиентах была распределена по разным системам, что затрудняло получение целостной картины.
низкой эффективности процессов — ручные процессы отнимали много времени и снижали производительность сотрудников.
отсутствию автоматизации — ключевые бизнес-процессы не были автоматизированы, что приводило к задержкам и ошибкам.
Цель: создание интегрированной и автоматизированной платформы для управления бизнесом.
Главной целью проекта стало внедрение новой CRM-системы, способной обеспечить:
централизацию данных о клиентах.
автоматизацию ключевых бизнес-процессов.
повышение эффективности работы сотрудников.
улучшение качества обслуживания клиентов.
Решение: миграция на Битрикс24 и глубокая интеграция с существующими системами
Выбор пал на Битрикс24, который был внедрен с учетом следующих ключевых задач:
Бесшовная миграция данных из устаревшей amoCRM в Битрикс24 без остановки бизнес-процессов.
Глубокая интеграция с 1С — двусторонняя синхронизация данных о счетах, договорах и номенклатуре для обеспечения согласованности информации.
Обеспечение взаимодействия между CRM и системой обработки клиентских обращений для повышения качества обслуживания.
Автоматизация бизнес-процессов — внедрение автоматических сценариев для каждой стадии сделки для ускорения и упрощения работы.
Внедрение аналитических инструментов — создание специализированных отчетов и дашбордов для мониторинга ключевых показателей эффективности.
Ключевые этапы реализации
1. Миграция данных
Перенос более 600 000 записей (компании, контакты, сделки) за 1 день.
Сохранение всех воронок продаж для обеспечения бесперебойной работы.
2. Интеграция с 1С
Двусторонняя синхронизация счетов, договоров и номенклатуры.
Автоматическое уведомление о поступлении платежей.
Динамическое формирование счетов с указанием периодов оказания услуг.
3. Автоматизация процессов
Внедрение 5-10 автоматических сценариев для каждой стадии сделки.
Обучение сотрудников работе с системой с помощью AI-ассистента CoPilot.
4. Аналитическая система
Внедрение более 15 специализированных отчетов и дашбордов с использованием BI-конструктора Битрикс24.
Мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI).
Результаты
1. Улучшение операционной деятельности
Время создания счета сократилось в 12 раз (с 60 до 5 минут).
Время проверки оплаты сократилось в 90 раз (с 15 минут до 10 секунд).
Скорость обработки заявок увеличилась в 4 раза.
2. Улучшение бизнес-показателей
Количество заявок, обрабатываемых одним менеджером, увеличилось в 1,5 раза.
Автоматизировано 80% рутинных операций.
Повышена прозрачность всех бизнес-процессов.
Преимущества решения
Бесшовный переход на новую CRM-систему без остановки бизнес-процессов.
Глубокая интеграция между CRM, 1С и системой Юздеск.
Быстрое обучение персонала работе с системой с использованием AI-ассистента.
В результате внедрения Битрикс24 компания Юздеск получила комплексную цифровую экосистему, которая обеспечивает мгновенное обслуживание клиентов, позволяет сотрудникам сосредоточиться на продажах и предоставляет руководству полную картину бизнеса. Это позволило Юздеск не только повысить эффективность работы, но и укрепить свои позиции на рынке как инновационного разработчика решений для управления клиентским сервисом.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
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