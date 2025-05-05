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CRM

Юздеск: цифровая трансформация сервиса с помощью Битрикс24

В статье мы расскажем, как компания Юздеск, разработчик систем обработки клиентских обращений, успешно автоматизировала свои бизнес-процессы с помощью внедрения Битрикс24. Узнайте, как им удалось повысить эффективность работы сотрудников и организовать клиентские данные без остановки бизнес-процессов, создав при этом комплексную цифровую экосистему.

О компании

Юздеск — ведущий российский разработчик системы для обработки клиентских обращений. Компания помогает бизнесам выстраивать высококачественный клиентский сервис, повышая лояльность клиентов и стимулируя рост продаж. Узнать больше о решениях Юздеск можно на сайте: https://usedesk.ru/.

Проблема: устаревшая CRM

Компания Юздеск, специализирующаяся на разработке сервисов для работы с клиентами, осознала необходимость кардинального обновления собственной CRM-системы. Существующие решения не отвечали требованиям быстрорастущего бизнеса и приводили к:

  • разрозненности данных — информация о клиентах была распределена по разным системам, что затрудняло получение целостной картины.

  • низкой эффективности процессов — ручные процессы отнимали много времени и снижали производительность сотрудников.

  • отсутствию автоматизации — ключевые бизнес-процессы не были автоматизированы, что приводило к задержкам и ошибкам.

Цель: создание интегрированной и автоматизированной платформы для управления бизнесом.

Главной целью проекта стало внедрение новой CRM-системы, способной обеспечить:

  • централизацию данных о клиентах.

  • автоматизацию ключевых бизнес-процессов.

  • повышение эффективности работы сотрудников.

  • улучшение качества обслуживания клиентов.

Решение: миграция на Битрикс24 и глубокая интеграция с существующими системами

Выбор пал на Битрикс24, который был внедрен с учетом следующих ключевых задач:

  • Бесшовная миграция данных из устаревшей amoCRM в Битрикс24 без остановки бизнес-процессов.

  • Глубокая интеграция с 1С — двусторонняя синхронизация данных о счетах, договорах и номенклатуре для обеспечения согласованности информации.

  • Обеспечение взаимодействия между CRM и системой обработки клиентских обращений для повышения качества обслуживания.

  • Автоматизация бизнес-процессов — внедрение автоматических сценариев для каждой стадии сделки для ускорения и упрощения работы.

  • Внедрение аналитических инструментов — создание специализированных отчетов и дашбордов для мониторинга ключевых показателей эффективности.

Ключевые этапы реализации

1. Миграция данных

  • Перенос более 600 000 записей (компании, контакты, сделки) за 1 день.

  • Сохранение всех воронок продаж для обеспечения бесперебойной работы.

2. Интеграция с 1С

  • Двусторонняя синхронизация счетов, договоров и номенклатуры.

  • Автоматическое уведомление о поступлении платежей.

  • Динамическое формирование счетов с указанием периодов оказания услуг.

3. Автоматизация процессов

  • Внедрение 5-10 автоматических сценариев для каждой стадии сделки.

  • Обучение сотрудников работе с системой с помощью AI-ассистента CoPilot.

4. Аналитическая система

  • Внедрение более 15 специализированных отчетов и дашбордов с использованием BI-конструктора Битрикс24.

  • Мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI).

Результаты

1. Улучшение операционной деятельности

  • Время создания счета сократилось в 12 раз (с 60 до 5 минут).

  • Время проверки оплаты сократилось в 90 раз (с 15 минут до 10 секунд).

  • Скорость обработки заявок увеличилась в 4 раза.

2. Улучшение бизнес-показателей

  • Количество заявок, обрабатываемых одним менеджером, увеличилось в 1,5 раза.

  • Автоматизировано 80% рутинных операций.

  • Повышена прозрачность всех бизнес-процессов.

Преимущества решения

  • Бесшовный переход на новую CRM-систему без остановки бизнес-процессов.

  • Глубокая интеграция между CRM, 1С и системой Юздеск.

  • Быстрое обучение персонала работе с системой с использованием AI-ассистента.

В результате внедрения Битрикс24 компания Юздеск получила комплексную цифровую экосистему, которая обеспечивает мгновенное обслуживание клиентов, позволяет сотрудникам сосредоточиться на продажах и предоставляет руководству полную картину бизнеса. Это позволило Юздеск не только повысить эффективность работы, но и укрепить свои позиции на рынке как инновационного разработчика решений для управления клиентским сервисом.

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