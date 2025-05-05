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Юздеск: цифровая трансформация сервиса с помощью Битрикс24

В статье мы расскажем, как компания Юздеск, разработчик систем обработки клиентских обращений, успешно автоматизировала свои бизнес-процессы с помощью внедрения Битрикс24. Узнайте, как им удалось повысить эффективность работы сотрудников и организовать клиентские данные без остановки бизнес-процессов, создав при этом комплексную цифровую экосистему.