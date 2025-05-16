Битрикс24: советы для продвинутых

Совет 1. Именование и комментарии — ключ к пониманию
Переменные, константы, активити. Дайте описательные названия (например, «Срок_Оплаты_Через_3_Дня», «Проверка_Стадии_Сделки»).
Комментарии. Добавьте краткие пояснения к логике (например, «Уведомление только для сделок > 100 000»).
Совет 2. Создавайте дружелюбные идентификаторы
Переменные и константы. Забудьте об идентификаторах типа «Variable1»! Используйте понятные ID (например, «Дата_Плюс_3_Дня»).
Результаты активити. Переименовывайте ID выводимой информации (например, «Задача_Для_Менеджера» вместо «Result_123»).
Совет 3. Правильно выбирайте вставку
Здесь возможны два значения:
«=» — для поиска системных значений и быстрого доступа к ним (например, ввод «Сумма» для выбора поля «Сумма»).
«...» (три точки) — для однотипных активити и сложных процессов со статусами.
Совет 4. Используйте поиск по активити и забудьте про структуру
Ctrl+F (Cmd+F): разверните все разделы и используйте поиск по названию. Это быстрее, чем запоминать структуру!
Группировка: логически связанные действия группируйте с помощью опции «Блок действий» для уменьшения визуального шума.
Сохраняйте сгруппированные блоки в «Мои действия» для повторного использования в других процессах (вместо экспорта/импорта).
Совет 6. Не забывайте об отладке
Отладка нужна для нескольких целей. Вот они.
«Запись в отчет»: в ключевых точках (особенно в условиях) — для отслеживания значений переменных и логики.
Включение/отключение: отключайте временные/отладочные активити (уведомления) — для локализации проблем. Группируйте для массового управления.
Совет 7. Используйте представления CRM для администратора
Создайте отдельные представления карточки CRM для удобного доступа к технической информации при отладке.
Совет 8. Используйте искусственный интеллект
Вот две основных функции, которые можно автоматизировать с помощью ИИ.
Автоматизация рутины: Copilot (или аналог) — для генерации писем и других задач.
SQL запросы: AI для BI-конструктора помогает сгенерировать SQL-запрос по текстовому описанию (например, «Сумма поля uf_crm_10_quantity»).
Наши советы сэкономили нам время и деньги. Надеемся, что и вы последуете нашему примеру.
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