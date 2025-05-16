Битрикс24: советы для продвинутых

Совет 8. Используйте искусственный интеллект

Вот две основных функции, которые можно автоматизировать с помощью ИИ.

Автоматизация рутины : Copilot (или аналог) — для генерации писем и других задач.

SQL запросы: AI для BI-конструктора помогает сгенерировать SQL-запрос по текстовому описанию (например, «Сумма поля uf_crm_10_quantity»).

Наши советы сэкономили нам время и деньги. Надеемся, что и вы последуете нашему примеру.

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