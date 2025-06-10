Автоматизация бизнес-процессов: роль современных технологий в росте прибыльности компаний

Как именно автоматизация способствует увеличению прибыли

Повышение скорости и точности операций

В сфере продаж внедрение автоматизированных систем сокращает время обработки заказов в 3–5 раз, что значительно снижает риск потери клиентов из-за задержек и повышает уровень обслуживания.

На производстве современные системы контроля качества позволяют уменьшить долю брака на 15–30%, что снижает затраты на переделки и возвраты, одновременно повышая удовлетворенность конечных потребителей.