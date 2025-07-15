Реализация функции голосовых заметок в сделках Битрикс24

Главная цель: сделать процесс внесения итогов встреч в сделки Bitrix24 максимально простым и быстрым.

Задачи:

Встроить в систему автоматическое преобразование голоса в текст, чтобы в одном интерфейсе менеджер мог сохранять и саму запись, и текстовую версию.

Добавили специальное поле с кнопкой «Голосовая запись» в карточку сделки.

После клика пользователь может надиктовать результаты встречи, запись сохраняется тут же.

Далее включается система распознавания речи и генерирует текстовую версию рядом с аудиофайлом (единый блок, без структурирования по пунктам).

Менеджер может прослушать запись и прочитать текст не переходя в другие разделы.

Решение встроено прямо в сделки Bitrix24 и не требует перехода на сторонние платформы.