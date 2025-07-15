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CRM

Реализация функции голосовых заметок в сделках Битрикс24

Компания-клиент использует Bitrix24 для организации продаж и взаимодействия с клиентами. Руководители заметили, что ручное оформление итогов встреч неудобно для менеджеров, что приводит к потере данных или их позднему внесению.
Реализация функции голосовых заметок в сделках Битрикс24
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Цели и задачи  

Главная цель:  сделать процесс внесения итогов встреч в сделки Bitrix24 максимально простым и быстрым.

Задачи:  

  • Разработать функцию записи голосовых заметок прямо в карточке сделки.  

  • Встроить в систему автоматическое преобразование голоса в текст, чтобы в одном интерфейсе менеджер мог сохранять и саму запись, и текстовую версию.

Техническая реализация

  • Добавили специальное поле с кнопкой «Голосовая запись» в карточку сделки.  

  • После клика пользователь может надиктовать результаты встречи, запись сохраняется тут же.  

  • Далее включается система распознавания речи и генерирует текстовую версию рядом с аудиофайлом (единый блок, без структурирования по пунктам).  

  • Менеджер может прослушать запись и прочитать текст не переходя в другие разделы.  

  • Решение встроено прямо в сделки Bitrix24 и не требует перехода на сторонние платформы.  

  • Тестирование с менеджерами позволило доработать инструмент по их пожеланиям.

Реализация функции голосовых заметок в сделках Битрикс24

Результаты

  • Менеджеры тут же вносят итоги встреч без утомительного ручного ввода.  

  • Можно легко найти и прослушать/прочитать любую заметку, все сохранено в карточках сделок.  

  • Время на фиксацию информации снизилось до 60%.  

  • Вся информация по клиенту хранится в одном месте и доступна в любой момент.  

  • Решение потенциально интегрируется в другие модули Bitrix24.

Выводы

  • Голосовые заметки дисциплинируют работу менеджеров и уменьшают риск потери важных моментов общения.  

  • Пользователи оценили возможность сохранять аудио и текст в одном окне, без лишних действий.  

  • Основная задача при реализации — подобрать точный и быстрый движок распознавания речи.  

  • Даже небольшое улучшение существенно повышает ценность CRM.

Рекомендации

  • Подходит для компаний с плотным графиком и большим числом встреч.  

  • Регулярный сбор обратной связи помогает совершенствовать инструмент.

Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом

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