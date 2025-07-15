Реализация функции голосовых заметок в сделках Битрикс24
Цели и задачи
Главная цель: сделать процесс внесения итогов встреч в сделки Bitrix24 максимально простым и быстрым.
Задачи:
Разработать функцию записи голосовых заметок прямо в карточке сделки.
Встроить в систему автоматическое преобразование голоса в текст, чтобы в одном интерфейсе менеджер мог сохранять и саму запись, и текстовую версию.
Техническая реализация
Добавили специальное поле с кнопкой «Голосовая запись» в карточку сделки.
После клика пользователь может надиктовать результаты встречи, запись сохраняется тут же.
Далее включается система распознавания речи и генерирует текстовую версию рядом с аудиофайлом (единый блок, без структурирования по пунктам).
Менеджер может прослушать запись и прочитать текст не переходя в другие разделы.
Решение встроено прямо в сделки Bitrix24 и не требует перехода на сторонние платформы.
Тестирование с менеджерами позволило доработать инструмент по их пожеланиям.
Результаты
Менеджеры тут же вносят итоги встреч без утомительного ручного ввода.
Можно легко найти и прослушать/прочитать любую заметку, все сохранено в карточках сделок.
Время на фиксацию информации снизилось до 60%.
Вся информация по клиенту хранится в одном месте и доступна в любой момент.
Решение потенциально интегрируется в другие модули Bitrix24.
Выводы
Голосовые заметки дисциплинируют работу менеджеров и уменьшают риск потери важных моментов общения.
Пользователи оценили возможность сохранять аудио и текст в одном окне, без лишних действий.
Основная задача при реализации — подобрать точный и быстрый движок распознавания речи.
Даже небольшое улучшение существенно повышает ценность CRM.
Рекомендации
Подходит для компаний с плотным графиком и большим числом встреч.
Регулярный сбор обратной связи помогает совершенствовать инструмент.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
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