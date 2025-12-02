Bitrix GPT в Битрикс24: как искусственный интеллект изменил работу CRM и корпоративных бизнес-процессов

Сегодня Bitrix GPT выполняет широкий спектр задач: автоматизирует ведение переписок, анализирует звонки и встречи, создает задачи, формирует чек-листы, составляет товарные описания и дает рекомендации по оптимизации бизнес-процессов.
Важно подчеркнуть, что Bitrix GPT— это не самостоятельная нейросеть. Это интерфейс, обеспечивающий работу с внешними АИ-моделями: ChatGPT, YandexGPT, GigaChat, а также собственной моделью Bitrix Jimpity.
Bitrix GPT в чатах
ИИ встроен в отдельный чат, где пользователи могут задавать запросы без шаблонов и ограничений. Bitrix GPT поддерживает более 30 профессиональных ролей — от юриста и бухгалтера до HR-специалиста и автора текстов.
Follow-up: интеллектуальный анализ созвонов
Bitrix GPT обрабатывает звонки:
фиксирует ключевые договоренности;
формирует резюме встречи;
выделяет основные тезисы;
оценивает ход разговора.
Функция активируется одним нажатием в окне звонка, после чего в чат автоматически приходит отчет.
Bitrix GPT в задачах
Система преобразует краткое описание задачи в подробный план и автоматически распределяет поручения. Главное преимущество — создание структурированных чек-листов на основании минимального вводного описания.
Bitrix GPT в потоках
В рабочих потоках Bitrix GPT анализирует эффективность, определяет узкие места и предлагает корректирующие меры.
ИИ автоматически уведомляет, если эффективность снижается ниже 80%, и показывает, какие действия обеспечивают высокий результат.
Bitrix GPT в новостях
В корпоративной ленте ИИ:
помогает создавать публикации;
формирует комментарии;
резюмирует тексты;
переводит сообщения.
Инструмент вызывается из поля ввода, кнопкой или через выделение запроса.
Bitrix GPT в карточке товара
ИИ формирует качественные товарные описания с акцентом на ключевые преимущества. Bitrix GPT вызывается:
через кнопку;
через ввод с пробела;
через выделение текста.
Bitrix GPT в сайтах
Bitrix GPT способен создать сайт на основе текстового описания:
тематика;
стиль;
цветовое оформление;
содержание.
Достаточно сформулировать задачу в чате — помощник подберет стилистику, изображения и тексты.
Bitrix GPT в CRM
ИИ автоматически:
расшифровывает звонки;
извлекает ключевые детали заказа;
заносит информацию в карточку CRM.
Расшифровка позволяет искать нужную информацию по тексту без прослушивания записи.
Скрипты продаж и речевая аналитика
Bitrix GPT анализирует диалоги менеджеров, сравнивая их со скриптами:
выявляет соблюдение структуры разговора;
фиксирует недочеты;
дает рекомендации по улучшению.
Можно использовать готовые скрипты или создавать собственные. Проверка возможна вручную или автоматически.
Итог
Bitrix GPT не заменяет специалистов, но существенно повышает продуктивность, скорость обработки данных и качество процессов. Компании, внедряющие ИИ в CRM-процессы, получают тактическое и стратегическое преимущество уже сегодня.
