Bitrix GPT в Битрикс24: как искусственный интеллект изменил работу CRM и корпоративных бизнес-процессов

Сегодня Bitrix GPT выполняет широкий спектр задач: автоматизирует ведение переписок, анализирует звонки и встречи, создает задачи, формирует чек-листы, составляет товарные описания и дает рекомендации по оптимизации бизнес-процессов.

Важно подчеркнуть, что Bitrix GPT— это не самостоятельная нейросеть. Это интерфейс, обеспечивающий работу с внешними АИ-моделями: ChatGPT, YandexGPT, GigaChat, а также собственной моделью Bitrix Jimpity.