Bitrix GPT в Битрикс24: как искусственный интеллект изменил работу CRM и корпоративных бизнес-процессов

Bitrix GPT— интеллектуальный помощник, интегрированный в экосистему Битрикс24. С момента первого появления в 2023 году инструмент значительно эволюционировал: из функции, воспринимаемой как реакция на волну интереса к ИИ, Bitrix GPT превратился в полноценного участника CRM-процессов и рабочих коммуникаций.

Сегодня Bitrix GPT выполняет широкий спектр задач: автоматизирует ведение переписок, анализирует звонки и встречи, создает задачи, формирует чек-листы, составляет товарные описания и дает рекомендации по оптимизации бизнес-процессов.

Важно подчеркнуть, что Bitrix GPTэто не самостоятельная нейросеть. Это интерфейс, обеспечивающий работу с внешними АИ-моделями: ChatGPT, YandexGPT, GigaChat, а также собственной моделью Bitrix Jimpity.

Bitrix GPT в чатах

ИИ встроен в отдельный чат, где пользователи могут задавать запросы без шаблонов и ограничений. Bitrix GPT поддерживает более 30 профессиональных ролей — от юриста и бухгалтера до HR-специалиста и автора текстов.

Follow-up: интеллектуальный анализ созвонов

Bitrix GPT обрабатывает звонки:

  • фиксирует ключевые договоренности;

  • формирует резюме встречи;

  • выделяет основные тезисы;

  • оценивает ход разговора.

Функция активируется одним нажатием в окне звонка, после чего в чат автоматически приходит отчет.

Bitrix GPT в задачах

Система преобразует краткое описание задачи в подробный план и автоматически распределяет поручения. Главное преимущество — создание структурированных чек-листов на основании минимального вводного описания.

Bitrix GPT в потоках

В рабочих потоках Bitrix GPT анализирует эффективность, определяет узкие места и предлагает корректирующие меры.

ИИ автоматически уведомляет, если эффективность снижается ниже 80%, и показывает, какие действия обеспечивают высокий результат.

Bitrix GPT в новостях

В корпоративной ленте ИИ:

  • помогает создавать публикации;

  • формирует комментарии;

  • резюмирует тексты;

  • переводит сообщения.

Инструмент вызывается из поля ввода, кнопкой или через выделение запроса.

Bitrix GPT в карточке товара

ИИ формирует качественные товарные описания с акцентом на ключевые преимущества. Bitrix GPT вызывается:

  • через кнопку;

  • через ввод с пробела;

  • через выделение текста.

Bitrix GPT в сайтах

Bitrix GPT способен создать сайт на основе текстового описания:

  • тематика;

  • стиль;

  • цветовое оформление;

  • содержание.

Достаточно сформулировать задачу в чате — помощник подберет стилистику, изображения и тексты.

Готовый сайт

Bitrix GPT в CRM

ИИ автоматически:

  • расшифровывает звонки;

  • извлекает ключевые детали заказа;

  • заносит информацию в карточку CRM.

Расшифровка позволяет искать нужную информацию по тексту без прослушивания записи.

Скрипты продаж и речевая аналитика

Bitrix GPT анализирует диалоги менеджеров, сравнивая их со скриптами:

  • выявляет соблюдение структуры разговора;

  • фиксирует недочеты;

  • дает рекомендации по улучшению.

Можно использовать готовые скрипты или создавать собственные. Проверка возможна вручную или автоматически.

Итог

Bitrix GPT не заменяет специалистов, но существенно повышает продуктивность, скорость обработки данных и качество процессов. Компании, внедряющие ИИ в CRM-процессы, получают тактическое и стратегическое преимущество уже сегодня.

Реклама: ИП Кудрявцев Г.Ю., ИНН 100122575295, erid: 2W5zFH1i9ip

