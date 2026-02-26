КПК Общ моб
Нейросети и ИИ

MCP в Битрикс24: как работает Model Context Protocol и зачем он бизнесу

Автоматизация бизнеса больше не ограничивается роботами и триггерами. Сегодня AI-агенты способны анализировать данные, выполнять команды и управлять процессами. Ключ к этому — MCP в Битрикс24.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое MCP

Model Context Protocol — это протокол взаимодействия AI-агента с:

  • системой;

  • задачами и проектами;

  • внутренними базами знаний;

  • внешними сервисами.

По сути, MCP отвечает на популярные запросы «как подключить ИИ к CRM» и «интеграция AI с Битрикс24».

Как это работает на практике

  1. Пользователь формулирует задачу в чате.

  2. AI-агент получает доступ к данным.

  3. Производится анализ.

  4. Выполняется действие.

Например:

  • проверка остатков товара;

  • поиск информации в почте;

  • создание задач;

  • обновление карточек клиентов.

Автоматизация бизнес-процессов через AI

Отдельный вектор развития — MCP-сервер. Он открывает возможность интеграции Битрикс24 с внешними AI-инструментами, такими как Cursor, Yandex AI Studio, Google Gemini и n8n.

С его помощью можно делегировать искусственному интеллекту работу с задачами: создавать и редактировать их, вносить изменения, добавлять участников, корректировать название и сроки выполнения, а также получать полную информацию о текущем статусе.

Все операции выполняются исключительно по прямой команде сотрудника и в рамках его прав доступа.

Интеграция с внешними системами

Через MCP-сервер Битрикс24 подключается к:

  • Cursor.

  • Yandex AI Studio.

  • Google Gemini.

  • n8n.

Это удобно для компаний, которые уже используют внешние AI-решения.

MCP Hub и интеграции

MCP Hub обеспечивает подключение:

  • 1С.

  • Google Drive.

  • Контур.

Таким образом создается единая цифровая экосистема.

Вывод

MCP — это не просто обновление, а стратегический инструмент для цифровой трансформации. AI становится не консультантом, а полноценным исполнителем задач.

