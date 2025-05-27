Куда вложить миллион: недвижимость, депозит или инвестиции

С одной стороны, проще всего съездить на отдых или сделать ремонт, не забивая себе голову лишними проблемами. Но если подойти с умом, даже этот скромный капитал можно использовать как стартовую площадку для роста, накоплений или первой серьезной инвестиции.

Разбираем три направления, куда действительно можно вложить миллион.