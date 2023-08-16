Изменения в НДФЛ для релокантов

В конце июля поставлена точка в спорах о налогообложении исполнителей, которые уехали за границу, работающих по гражданско-правовым договорам. С 2025 года ставка по НДФЛ больше не будет зависеть от статуса налогового резидента — платить налог будут все. Разберём, кого коснутся изменения и как они затронут бизнес.

Изменения по НДФЛ 2023. Ставка налога не будет зависеть от налогового резидентства исполнителя

Новый законопроект вносит изменения в НК для исполнителей, работающих из-за границы.

Заказчику больше не потребуется определять статус налогового резидентства исполнителя в день каждой выплаты.

Налоговый резидент — это физлицо, которое пребывает на территории России не менее 183 календарных дней подряд за 12 месяцев. Он платит НДФЛ по ставке 13% или 15%, а также имеет право на налоговые вычеты.

Если человек не находится на территории РФ в течение 183 дней за 12 месяцев, он становится налоговым нерезидентом. Тогда ставка НДФЛ повышается до 30%, и физлицо теряет право на налоговые вычеты.

С 1 января 2025 года с дохода, выплаченного исполнителю по договору ГПХ, нужно удержать НДФЛ по ставке 13% или 15%, если соблюдаются два условия:

Исполнитель использует в работе доменные имена, зарегистрированные в РФ, а также программы и технические средства, размещённые в России.

Исполнитель получает доход от российского заказчика или на счёт, открытый в российском банке.

Например, исполнитель по договору ГПХ получает вознаграждение от российского заказчика. В договоре иностранное государство указано как место оказания услуг. Внештатник постоянно проживает на территории этого государства и не является налоговым резидентом РФ.

Заказчик с выплат такому исполнителю обязан будет удержать и перечислить в бюджет РФ НДФЛ по ставке 13%, если доход не превышает 5 млн ₽, или 15% с дохода свыше 5 млн ₽.

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По действующим правилам заказчик не обязан платить налог за такого исполнителя в связи с тем, что внештатник:

является налоговым нерезидентом РФ;

получает доход от источников за рубежом, так как местом оказания услуг по договору является иностранное государство.

Указанные изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, до этого момента налог исчисляется по старым правилам.

Как исчислять налог за релокантов до вступления

в силу изменений по НДФЛ

До 2025 года НДФЛ нужно исчислять по прежним правилам, то есть придётся определять статус налогового резидента и место оказания услуг.

Место оказания услуг — РФ

Заказчик перечисляет в бюджет РФ НДФЛ по ставке:

13% или 15% с дохода исполнителя, если он резидент РФ ;

30% с дохода исполнителя, если он нерезидент РФ.

Место оказания услуг — иностранное государство

Налог за исполнителя:

заказчик не платит — независимо от того, какой статус резидентства имеет исполнитель;

уплачивает сам исполнитель — до того момента, пока не утратит статус налогового резидента.

После утраты статуса налогового резидента исполнитель уплачивает налог только на территории иностранного государства.

Подробнее о нюансах сотрудничества с исполнителями-нерезидентами можно узнать из этой статьи.

Как новый порядок уплаты налогов для релокантов скажется на бизнесе

Такие изменения выгодны для исполнителей, которые работают на российские компании и не имеют статус налогового резидента: после того как поправки вступят в силу, заказчик будет платить НДФЛ за релокантов по ставке 13% или 15% вместо действующей — 30%.

Новые правила расчёта НДФЛ невыгодны для исполнителей-нерезидентов, у которых местом оказания услуг является другая страна:

по действующему порядку с их доходов не нужно платить НДФЛ,

после вступления изменений заказчик должен будет удержать с их дохода налог по ставке 13% или 15%.

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Поправки не коснутся сотрудничества с уехавшими за границу исполнителями, если у них есть статус ИП или самозанятого. С их доходов заказчик не должен удерживать НДФЛ. Такие исполнители самостоятельно платят налог с полученного вознаграждения.

Для справки

Если самозанятые получают доход от организации, то платят налог по ставке 6%. Если доход получен от физлица, то ставка налога 4%. Самозанятые могут работать на территории иностранного государства и применять при этом НПД, если заказчик находится в РФ.

ИП на УСН также могут работать за границей, но при этом их заказчик не обязательно должен находиться на территории РФ. Они уплачивают налог в зависимости от выбранного объекта налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы».

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