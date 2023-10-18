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Самозанятые

Почему бизнесу выгодно нанимать самозанятых и какие услуги в тренде 

Каждая пятая российская компания пользуется услугами внешних исполнителей. Доходы фрилансеров в 2023 году выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. 
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Почему бизнесу выгодно нанимать самозанятых и какие услуги в тренде 
Иллюстрация: QIWI Business

По прогнозам экспертов российский рынок фриланса к 2025 году составит $102 млрд. Почти 90% выводят полученные деньги на карты российских банков. Рассказываем, какие услуги лучше поручить фрилансерам и почему.

Рынок внештатного персонала в России

По общим оценкам, в России более 19 млн фрилансеров. 55% заказчиков их услуг — коммерческие компании, а 25% организаций планируют в ближайшем будущем сотрудничать с внештатными исполнителями. 

Рынок фрилансеров начал активно расти в пандемию, когда штатные сотрудники перешли на удалёнку или гибридный формат работы. Тогда работодатели пересмотрели организацию бизнес-процессов. Компании старались максимально сократить издержки и работали с внешними подрядчиками. 

Кроме того, в России развита так называемая вторичная занятость — подработки. По данным Института общественных наук РАНХиГС, подрабатывают 33,2% россиян.

Категории внештатных исполнителей

К внештатным исполнителям относятся физические лица, которые оказывают бизнесу услуги по гражданско-правовому договору и находятся вне штата.

К ним относятся:

  • самозанятые;

  • ИП;

  • физлица без статуса ИП и самозанятого.

Если компания привлекает физлицо, у которого нет статуса самозанятого или ИП, она платит за него страховые взносы как за штатного сотрудника. Кроме того, о начале сотрудничества нужно уведомлять СФР по форме ЕФС-1. Поэтому выгоднее сотрудничать с самозанятыми и ИП — они платят налоги за себя самостоятельно.

Внештатников удобно привлекать для двух типов задач:

  • разовые проекты, например, отремонтировать дачу, сделать сайт или настроить рекламу в социальной сети;

  • повторяющиеся задачи с измеримыми результатами — периодически писать посты в блог или создавать рекламные макеты.

Большинство компаний сотрудничает одновременно с внешними исполнителями и штатными работниками: например, менеджер и продавец работают по трудовому договору, а для услуг по уборке помещения или выкладке товара привлекают исполнителя по ГПД.

Создавать команду полностью из фрилансеров можно, если у вас маркетинговое агентство или веб-студия, в которых процессы чаще всего разделены на мелкие проектные задачи. 

За какими услугами бизнесу выгодно обращаться к внештатным исполнителям

Выгоднее всего бизнесу привлекать фрилансеров в диджитал-сервисах: веб-разработке, маркетинге, консалтинге.

Диджитал

  1. Веб-разработка. Фрилансеры, которые специализируются на веб-разработке, оказывают услуги по созданию и оптимизации веб-сайтов, разработке и дизайну интерфейсов, созданию электронной коммерции и другие связанные услуги. 

  2. Графический дизайн. Подрядчики создают логотипы, брендинг, рекламные материалы и другие графические элементы для бизнеса. Бизнес также может сотрудничать с фрилансерами-иллюстраторами или аниматорами для создания уникального контента.

  3. Копирайтинг. Авторы создают качественные тексты для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов и других маркетинговых материалов. 

  4. Маркетинговые услуги. Внештатные маркетологи могут помочь бизнесу создавать маркетинговые стратегии, управлять соцсетями, контекстной рекламой и SEO-оптимизацией. 

  5. Консалтинговые услуги. Консультанты делятся с бизнесом экспертизой в сфере финансов, налогов, бухгалтерии, по юридическим вопросам и другим направлениям.

Ещё на внештат берут строителей, курьеров, мастеров, клинеров, комплектовщиков и грузчиков.

Офлайн

  1. Строительные работы. Внештатные исполнители проводят все виды строительных работ на объекте заказчика. Виды, сроки и объем работ фиксируются в договоре подряда.

  2. Доставка. Исполнитель периодически оказывает курьерские услуги —доставляет различные посылки от одного места к другому. 

  3. Услуги мастера. Рабочие-фрилансеры делают ремонт у заказчика — красят стены в офисе, ремонтируют сантехнику, налаживают работу оборудования.

  4. Клининговые услуги. Клиннеры-фрилансеры периодически проводят уборку помещений заказчика.

  5. Услуги комплектовщиков. Фрилансер периодически оказывает услуги заказчику по комплектовке, фасовке и упаковке товаров.

  6. Услуги грузчиков. Внештатный исполнитель выполняет работы по разгрузке и погрузке товаров и другого имущества.

Почему удобно сотрудничать с внештатными исполнителями

За сотрудника, который работает по трудовому договору, компания платит налоги и страховые взносы. Кроме того, бизнес тратит деньги на организацию рабочего места, в том числе компьютеры, оргтехнику и мебель. При работе с самозанятыми и ИП можно существенно сэкономить фонд оплаты труда.

Если вы перестраиваете ваш бизнес, сотрудничество с внештатниками — выгодный вариант, так как позволяет быстро протестировать новые гипотезы без увеличения штата.

Найм сотрудника в штат и его увольнение — долгие и достаточно затратные процессы, в отличие от взаимодействия с внештатниками. Если бизнес зависит от сезонных колебаний спроса, то сотрудничество с такими исполнителями помогает решить проблему нехватки персонала в высокий сезон.

Где искать фрилансеров

На биржах фрилансеров, например, FL, KWork, YouDo, Profi.ru. На биржах удобно искать специалистов для разовых работ. Прежде чем заключить договор с фрилансером, ознакомьтесь с отзывами о работе с ним.

Оперативно найти надёжного исполнителя поможет QIWI Business. Совместно с сервисом Рабочие Руки платформа предоставляет доступ к базе исполнителей, в которой свыше 200 тысяч работников.

Узнать больше

На сайтах с вакансиями: HeadHunter, SuperJob и т. п. Несмотря на то, что там чаще всего предлагают вакансии для штатных работников, можно встретить объявления и для фрилансеров. Часто именно на сайтах по поиску работы размещают массовые вакансии: сборщиков онлайн-заказов, разнорабочих, фасовщиков. Ещё одна полезная функция — база резюме: можно найти специалиста на проектную работу или подработку.

На досках объявлений: Авито, Яндекс.Услуги — здесь больше специалистов офлайн-профессий, например, мастеров по ремонту или сантехников.

В социальных сетях тоже можно найти специалистов на проектную работу.

Какой договор заключить с внештатным исполнителем

Договор выполнения работ или оказания услуг не должен быть похож на трудовой. В нем нужно указать:

  • наименование и порядок работ;

  • характеристики конечного результата;

  • порядок сдачи-приёмки;

  • сроки работ;

  • ответственность сторон, санкции и штрафы;

  • реквизиты сторон.

Грамотно прописанные условия, например, компенсации за срыв сроков и услуги ненадлежащего качества, помогут бизнесу обезопасить себя от возможных рисков, которые возникают при сотрудничестве с фрилансером. Главный риск — нарушение сроков выполнения или полное невыполнение работ.

В договоре с внештатным исполнителем не указывайте график работы, заработную плату и премии, иначе есть риск переквалификации договора в трудовой — тогда ФНС доначислит налоги и взносы за сотрудника. Можно указать размер вознаграждения, но важно, чтобы это не были одинаковые суммы, которые регулярно поступают на карту банка-партнера заказчика.

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