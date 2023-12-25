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Ведение бизнеса

СБП в ресторанном бизнесе: как организовать удобный и выгодный прием платежей

Качественный сервис — обязательная составляющая успешного ресторана, а удобная оплата — один из компонентов такого сервиса. Многие клиенты уже привыкли оплачивать покупки безналичным способом — для них нужно обязательно предусмотреть простую и удобную возможность оплаты по СБП.
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СБП в ресторанном бизнесе: как организовать удобный и выгодный прием платежей
Иллюстрация: QRService

В чем преимущества оплаты по СБП для ресторана

Ресторанный бизнес — высококонкурентная среда. Чтобы стать успешным в этой сфере, нужно постоянно выделяться кухней, интерьером, атмосферой и качеством сервиса. Завоевать гостей просто вкусными блюдами и акциями стало сложнее — люди теперь реагируют сразу на все составляющие, а сервис играет чуть ли не главную роль в сфере HoReCa.

В 2019 году Центральный банк запустил Систему быстрых платежей (СБП). Благодаря сервису можно мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках — как своими, так и на счет другого человека — всего лишь по номеру мобильного телефона. Уточнять у получателя номер карты или реквизиты счета совсем не обязательно.

В бизнесе эта технология тоже легко прижилась. С ее помощью компании принимают от покупателей моментальную оплату товаров и услуг. Фактически это перевод денег со счета покупателя на расчетный счет продавца безналичным способом. 

Важно, чтобы у обеих сторон расчетов были открытые счета в банках–участниках СБП. Сейчас к системе подключились все крупные банки, так что она будет доступна каждому клиенту ресторана.

Почему заведениям HoReCa выгодно использовать СБП:

  • Экономия на эквайринге. 

Вместо комиссии от 1,5% и выше, которую компании приходится платить при обычном банковском эквайринге, за каждую транзакцию по СБП банк в общем случае заберет всего лишь 0,4% от суммы покупки. Соответственно, чем больше обороты в заведении, тем больше и сумма экономии.

  • Быстрое получение денег. 

Платеж, который клиент отправляет через СБП, попадает на расчетный счет продавца в течение пятнадцати секунд. 

  • Удобство для клиентов. 

Многие покупатели уже привыкли оплачивать покупки смартфоном через Apple и Google Pay. Когда сервисы ушли из России, СБП стала альтернативой им. Гостю не обязательно иметь при себе банковскую карту. Достаточно смартфона, на котором установлено приложение банка.

Популярность СБП растет: с января по сентябрь 2023 года покупатели совершили более 1 млрд покупок через нее на сумму 1,84 трлн руб. Это в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. 

Как оплачивать заказы в ресторане с помощью СБП

Для оплаты по СБП в кафе и ресторане можно использовать три основных способа.

Оплата через NFC + QR Табличку 

Такая схема подойдет для ресторанов быстрого питания, кафе и фастфудов, где можно сделать заказ на кассе. Клиент считывает код и оплачивает заказ в приложении банка.

NFC–таблички — относительно новый этап в развитии безналичных способов приема оплаты через СБП. Оплата происходит в два шага:

  1. Клиент подносит смартфон к NFC-метке или считывает QR-код.

  2. Подтверждает платеж в приложении банка-участника СБП.

QRService поможет изготовить NFC табличку в стиле вашего бренда под заказ, или вы можете получить фирменную табличку QRService при оформлении годовой подписки.

Пример таких табличек вы можете увидеть и на кассах магазинов. Кстати, согласно исследованию, такие таблички почти на треть увеличили долю платежей через СБП и, как следствие, повысили доход бизнеса. Основное их преимущество — в том, что NFC-таблички позволяют принимать оплату не только по QR-коду, но и обычным касанием телефона. Это еще более простой и удобный вариант для клиентов.

Платеж по распечатанному QR-коду

Второй вариант — распечатать или показать на экране смартфона динамический QR-код, который автоматически формируется при закрытии заказа в системе управления ресторана. 

QRService можно интегрировать во все основные системы для автоматизации бизнес-процессов HoReCa:

  • iiko;

  • R-Keeper;

  • Libra Hospitalyty;

  • 1C;

  • сайт и т.д.

С помощью интеграции ваши сотрудники могут принимать платежи и отслеживать поступление денег в привычной учетной системе. Им не нужно открывать какие-либо сторонние приложения или программы.

Оплата через SoftPOS

Технология SoftPOS позволяет бизнесу принимать платежи по банковским картам с помощью смартфона и специального приложения.

В QRService эта технология работает так: 

  • На любой андроид-смартфон (специально выделенный или личный официанта) устанавливается приложение QRManager с поддержкой SoftPOS. 

  • Гость прикладывает к  смартфону свою банковскую карту и оплата производится точно также, как и на всем привычном POS-терминале.

Чтобы воспользоваться технологией SoftPOS, нужно уточнить у обслуживающего банка наличие такой услуги и заключить соответствующий договор эквайринга. 

Облачная фискализация

Кроме приема платежей в QRService можно настроить автоматическое формирование фискального чека по операции. Клиент сможет увидеть чек в назначении платежа своего мобильного банка или получить его в любом мессенджере или на электронную почту.  

Фискальные чеки формируются с помощью облачной кассы, например, АТОЛ или ОФД.руОнлайн, которые интегрированы с QRService.

Как мотивировать гостей оплачивать заказы по СБП

Некоторые банки возвращают кешбэк клиентам, которые оплачивают свои счета картой в ресторанах и кафе. Сейчас СБП запустил свой сервис лояльности, но чтобы клиент мог получить привычный кешбэк, он и ресторан должны быть зарегистрированы в программе лояльности СБП и «МИР». 

В результате некоторые гости избегают использовать СБП для оплаты, а для ресторанов это невыгодно из-за высокой комиссии при оплате банковскими картами.

Чтобы стимулировать клиентов пользоваться СБП, предложите им дополнительные баллы в рамках программы лояльности или небольшую скидку на следующее посещение. Так как заведение экономит на комиссии, то часть сэкономленной суммы можно использовать, чтобы предоставить клиентам поощрительные бонусы.

А если вы хотите создать собственную систему лояльности, то это можно сделать при помощи интегрированного в QRService конструктора программ лояльности Benefitty. Из приложения QRManager можно настроить бонусную систему для любого числа заведений. После этого гость может копить и тратить баллы с первой покупки в кафе или ресторанах.

Заключение

Популярность удобной бесконтактной оплаты через СБП растет. Владельцы ресторанного бизнеса, которые предлагают такой способ платежа, получают дополнительную прибыль и повышают лояльность аудитории.

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Комментарии

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