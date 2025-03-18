Автоматизация учреждений спорта Республики Мордовия

Рассказываем, какие процессы планирования и контроля финансовой деятельности подведомственных учреждений Министерства спорта республики Мордовия были автоматизированы на базе ЭС «РАМЗЭС 2.0» и какие результаты достигнуты.

Эффективность деятельности субъектов спортивной индустрии оказывает значимое воздействие на развитие общенациональной и региональных социально-экономических систем, во многом формирует их экономический потенциал и инвестиционную привлекательность.

На примере Республики Мордовия (субъекта Российской Федерации, занимающего высокие позиции в рейтингах вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом и являющегося местом проведения многих крупных спортивных мероприятий) апробирована авторская методика статистического анализа и построения эконометрических моделей закономерностей влияния развития спортивной индустрии на показатели социально-экономического развития региона, даны предложения по ее использованию в практике управления развитием региона.

При этом по ряду показателей, характеризующих относительный уровень финансирования физической культуры и спорта, обеспеченность объектами спортивной индустрии, развитие массового спорта и спорта высоких достижений, республика имеет близкие или превышающие значения по сравнению с общероссийскими.

Именно в части планирования и контроля финансовой деятельности подведомственных учреждений, спортивных федераций, а также планирования затрат на проведение спортивных мероприятий реализован отраслевой информационный ресурс Министерства спорта республики Мордовия на базе ЭС «РАМЗЭС 2.0» с дополнительным отраслевым модулем «Календарный план спортивных мероприятий».

С 2025 года в автоматическом режиме выполняются:

формирование отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатах ЦС, расходах ЦС и т.д.;

автоматизация расчета норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуг;

формирование и ведение реестра спортсменов, тренеров и дополнительных участников спортивных мероприятий;

создание карточки спортивного мероприятия;

формирование редакций календаря спортивных мероприятий;

планирование нормативных затрат на проведение спортивного мероприятия;

фактический мониторинг произведенных кассовых выплат на проведение спортивного мероприятия.

импорт данных, необходимых для планирования доходов, с применением веб-технологий;

сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе услуг, КБК, ЦС и т.д.;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений;

формирование муниципальных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий;

расчет субсидий бюджетов по натуральным нормам;

формирование соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные цели и ПНО;

Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры.

В результате автоматизации обеспечены централизованное хранение, обработка данных и доступ к данным для всех участников процессов по планированию доходов, расходов, обоснований, расчету нормативных затрат в соответствии с методикой расчета ОИВ и т.д.

Выполненные работы призваны дополнительно повысить эффективность деятельности учреждений, подведомственных Министерству спорта республики Мордовия и сохранить лидирующие позиции в части эффективности использования финансовых ресурсов.

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