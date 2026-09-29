Круглый стол «Управление государственными финансами в условиях цифровой трансформации: переход к «Электронному бюджету 2.0» с финансистами из новых регионов

В рамках программы повышения квалификации «Инструменты и практики эффективного управления государственными и муниципальными финансами» специалисты обменялись опытом и обсудили важные вопросы цифровизации бюджетной сферы.

23 сентября 2026 года в Финансовом университете прошел круглый стол «Управление государственными финансами в условиях цифровой трансформации: переход к «Электронному бюджету 2.0».

Мероприятие состоялось в рамках программы повышения квалификации «Инструменты и практики эффективного управления государственными и муниципальными финансами», которую реализует Высшая школа управления государственными и муниципальными финансами Финуниверситета. Участниками обучения стали более 60 специалистов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В ходе круглого стола эксперты обсудили актуальные вопросы цифровизации бюджетной сферы. Своим опытом с коллегами поделились:

Иван Алексеев — и.о. министра финансов Республики Саха (Якутия).

Юрий Алтынов — исполнительный директор ООО «ФИНАТЕК», доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета.

Роман Белов — директор по развитию ООО «ФИНАТЕК», старший преподаватель Финансового университета.

Координатор образовательного проекта, проректор по дополнительному профессиональному образованию Елена Диденко: «С 2023 года Высшая школа управления государственными и муниципальными финансами Финансового университета в партнерстве с Президентской академией реализует крупный образовательный проект по обучению представителей органов публичной власти и подведомственных организаций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Стало доброй традицией, что ежегодно осенью слушатели из исторических регионов приезжают в Финансовый университет на очный модуль обучения по экспертной программе, которая предусматривает не только занятия с участием ведущих преподавателей Финансового университета и экспертов-практиков, но и посещение министерств и ведомств, а также деловую и культурную программу».