Как пройти проверку без потерь: разбираем манипуляции

Предстоит общение с госслужащими — как пройти эту процедуру без потерь? Вместе с психологом Ларисой Скабелиной и партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым, Алексей Савкин выясняет, как сотрудники проверяющих органов могут манипулировать во время общения, как распознавать такие приемы и бороться с ними.
Внутри выпуска:
0:00 — 0:50 — приветствие
0:51 — 3:17 — манипуляция это...
3:18 — 7:03 — виды манипуляций
7:04 — 8:22 — манипуляция адвокатом
8:23 — 12:42 — как распознать манипуляции и защититься от них?
12:45 — 14:36 — на сколько в налогах важно человеческое общение?
14:37 — 26:30 — как предупредить манипуляции и подготовиться к ним?
26:31 — 34:48 — кто подвержен манипуляциям?
34:49 — 36:35 — что делать, если нас пугают?
36:36 — как развить свои навыки?
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