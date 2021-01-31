Налоговая охота на богатых граждан открыта?

В казне, как всегда, не хватает денег. Бизнес, привычно пополняющий бюджет, потрепан пандемией и кризисами. На кого обратит свой взор государство? «Богатые должны поделиться» — видимо, такой месседж сейчас транслируется. Оно и понятно: 13 трлн рублей лежит на зарубежных счетах россиян. В спецвыпуске Алексей Савкин обсуждает с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым наступление государства на состоятельных граждан.
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