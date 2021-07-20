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Отмена НДС для общепита: избирательная «справедливость»

Для рубрики НДС
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По итогам Питерского международного экономического форума Президент РФ заявил, что предприятия общественного питания со следующего года освободят от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 миллиарда рублей. Казалось бы, стоит порадоваться. Но чем может обернуться создание таких специальных налоговых режимов? Обсудим, стоит ли вообще отменить НДС и что об этом думают экономисты.

Об этом мы поговорили с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым. А также получили комментарий у Евгения Надоршина, главного экономиста «ПФ Капитал».

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Внутри выпуска:

0:00 — 01:05 — приветствие

01:06 — 6:09 — в налогах теперь есть исключения?

6:10 — 7:35 — есть ли в новой льготе скрытые смыслы?

11:03 — 18:46 — что думает об отмене НДС экономист Евгений Надоршин и согласны ли с ним коллеги?

18:47 — 23:15 — на кого еще могут распространить новый налоговый режим?

23:16 — 24:49 — кроме отмены предлагают еще и снизить страховые взносы: все зависит от численности работников

24:50 — 28:36 — почему отмена налога может быть мерой негативной?

28:37 — 33:40 — налог с продаж — это выход?

33:41 — 41:09 — льгота может быть на руку мошенникам

41:10 — отношение к отмене НДС

 

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