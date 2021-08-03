Покаяние при работе с «однодневкой»: от чего зависит недоимка?

«Чистосердечное признание смягчает наказание!» — такую фразу мы неоднократно слышали в фильмах о следователях и бандитах. Но работает ли такое правило в налоговой сфере? Верховный Суд РФ в деле фирмы «Мэри» решил (№ А76-46624/2019), что последствия для компании, которая работала с фирмами-однодневками — зависят от её раскаяния. Таким образом, суд полностью поддержал налоговую службу, которая ровно тоже самое еще в марте указала в своем письме.

Чем это обернется для бизнесменов? Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска:

0:00 — 01:02 — приветствие

01:03 — 2:49 — почему статьи 54.1 НК РФ оказалось недостаточно?

2:50 — 5:15 — мартовское письмо ФНС по 54.1 и налоговая реконструкция

5:16 — 9:10 — «деятельное раскаяние» что это?

9:11 — 11:16 — почему такая конструкция не является справедливой?

11:17 — 13:00 — дело Кузбассконсервмолоко

13:01 — 23:58 — кто-то из налогоплательщиков уже «раскаялся» и как это сделать на примере дела фирмы Мери

23:59 — 28:39 — как отличить однодневку от нормальной компании?

28:40 — что делать бизнесменам в новых обстоятельствах?