Налоговые проверки. Что изменится в 2022 году?

Недавно Минфин России представил основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы. Это программный документ, который должен определять — как будет развиваться наша налоговая система в самом ближайшем будущем. В прошлом выпуске мы говорили об изменениях по конкретным налогам. Сегодня — поднимем еще одну интересную тему — это налоговое администрирование.

Как теперь будут проходить налоговые проверки? Получит ли налоговая право «замораживать» активы бизнесменов? Сможет ли налоговая взыскать налоги с «дебиторки»? Что такое налоговый Tinder? Об этом и многом другом мы будем беседовать с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером компании Алексеем Яковлевым.

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Внутри выпуска:

0:00 — 0:50 — приветствие

0:41 — 1:35 — бизнесу будет проще?

1:36 — 11:33 — новое право на «заморозку» активов бизнеса

11:34 —14:50 — взыскание задолженности с дебитора — новая реальность

14:51 — 20:24 — экстерриториальный принцип работы налоговой

20:25 — 25:29 — налоговый Tinder или «Климатконтроль»

25:30 — 28:02 — взыскание задолженности со счета эскроу

28:03 — что хотелось бы поменять в НК, на что Минфин не обратил взор