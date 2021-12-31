Налоговая хартия — вакцина против «однодневок»?

Чтобы снизить издержки — надо увеличить уровень доверия между предпринимателями и государством — так говорят экономисты. Именно с этой целью создавали налоговые хартии — отраслевые объединения, где все должны быть чистыми и прозрачными по отношению друг к другу. Что из этого вышло? Как работают сейчас налоговые хартии? Какие преимущества дает вступление в хартию и с какими последствиями может столкнуться бизнес?

Обо всех за и против такого инструмента мы будем говорить с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.

Послушать можно в:

Внутри выпуска:

0:00 — 0:46 — приветствие

0:47 — 6:08 — что такое налоговая хартия

6:10 — 12:03 — как в хартию вступить и как она работает

12:04- 19:27 — плюсы и минусы вступления в хартию

19:28 — 24:38 — цель налоговой хартии: кто заинтересован во вступлении

24:39 — 27:09 — главный ресурс хартии — информация?

27:10 — 31:25 — как улучшить хартии или чем заменить

31:26 — главный вопрос: вступать или нет?