Налоговая хартия — вакцина против «однодневок»?

Чтобы снизить издержки — надо увеличить уровень доверия между предпринимателями и государством — так говорят экономисты. Именно с этой целью создавали налоговые хартии — отраслевые объединения, где все должны быть чистыми и прозрачными по отношению друг к другу. Что из этого вышло? Как работают сейчас налоговые хартии? Какие преимущества дает вступление в хартию и с какими последствиями может столкнуться бизнес?
Обо всех за и против такого инструмента мы будем говорить с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.
Послушать можно в:
Внутри выпуска:
0:00 — 0:46 — приветствие
0:47 — 6:08 — что такое налоговая хартия
6:10 — 12:03 — как в хартию вступить и как она работает
12:04- 19:27 — плюсы и минусы вступления в хартию
19:28 — 24:38 — цель налоговой хартии: кто заинтересован во вступлении
24:39 — 27:09 — главный ресурс хартии — информация?
27:10 — 31:25 — как улучшить хартии или чем заменить
31:26 — главный вопрос: вступать или нет?