Как справиться со стрессом в новой реальности

В последние три месяца, чего там скрывать, уровень стресса у большинства из нас сильно вырос.

Кто-то уехал, у кого-то уехали близкие родственники или друзья, кто-то потерял бизнес, работу, клиентов, деньги. Иностранные магазины закрываются, некоторые товары пропадают, цены растут и далее по длинному списку.

В этой ситуации есть два пути:

или ложиться и впадать в качественную депрессию; или попытаться построить жизнь в новой реальности.

И вот о том, как это сделать, мы будем сегодня говорить с психологом и судебным экспертом, кандидатом психологических наук Ларисой Скабелиной и партнёром юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

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Внутри выпуска: 0:00 — 1:13 — Приветствие. 1:14 — 8:30 — Что такое «единый налоговый счет» и зачем он придуман. 8:31 — 15:03 — Проблемы новой системы: «единый налоговый платеж» и «единый налоговый счет». 15:04 — 23:49 — Вводятся новые сроки: уплаты налога и подачи отчетности. 23:50 — 29:50 — Как задолго надо будет вносить деньги на счет. 29:51 — 33:46 — Когда заработает новая система. 33:47 — Как бизнесу подготовиться к переходу.

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