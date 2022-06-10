Как справиться со стрессом в новой реальности

В последние три месяца, чего там скрывать, уровень стресса у большинства из нас сильно вырос.
Кто-то уехал, у кого-то уехали близкие родственники или друзья, кто-то потерял бизнес, работу, клиентов, деньги. Иностранные магазины закрываются, некоторые товары пропадают, цены растут и далее по длинному списку.
В этой ситуации есть два пути:
- или ложиться и впадать в качественную депрессию;
- или попытаться построить жизнь в новой реальности.
И вот о том, как это сделать, мы будем сегодня говорить с психологом и судебным экспертом, кандидатом психологических наук Ларисой Скабелиной и партнёром юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым.
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Внутри выпуска:
0:00 — 1:13 — Приветствие.
1:14 — 8:30 — Что такое «единый налоговый счет» и зачем он придуман.
8:31 — 15:03 — Проблемы новой системы: «единый налоговый платеж» и «единый налоговый счет».
15:04 — 23:49 — Вводятся новые сроки: уплаты налога и подачи отчетности.
23:50 — 29:50 — Как задолго надо будет вносить деньги на счет.
29:51 — 33:46 — Когда заработает новая система.
33:47 — Как бизнесу подготовиться к переходу.
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