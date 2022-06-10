Психология для бухгалтера

Как справиться со стрессом в новой реальности

Сегодня у нас необычный выпуск. Мы будем говорить не о налогах, а о жизни.

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В последние три месяца, чего там скрывать, уровень стресса у большинства из нас сильно вырос.

Кто-то уехал, у кого-то уехали близкие родственники или друзья, кто-то потерял бизнес, работу, клиентов, деньги. Иностранные магазины закрываются, некоторые товары пропадают, цены растут и далее по длинному списку.

В этой ситуации есть два пути:

  1. или ложиться и впадать в качественную депрессию;
  2. или попытаться построить жизнь в новой реальности.

И вот о том, как это сделать, мы будем сегодня говорить с психологом и судебным экспертом, кандидатом психологических наук Ларисой Скабелиной и партнёром юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

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Внутри выпуска:

0:00 — 1:13 — Приветствие.

1:14 — 8:30 — Что такое «единый налоговый счет» и зачем он придуман.

8:31 — 15:03 — Проблемы новой системы: «единый налоговый платеж» и «единый налоговый счет».

15:04 — 23:49 — Вводятся новые сроки: уплаты налога и подачи отчетности.

23:50 — 29:50 — Как задолго надо будет вносить деньги на счет.

29:51 — 33:46 — Когда заработает новая система.

33:47 — Как бизнесу подготовиться к переходу.

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