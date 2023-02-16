НДС

Было дело...об аннулировании деклараций

Экспериментальный выпуск подкаста Guten Tax в формате налогового детектива.

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Было дело...об аннулировании деклараций
Иллюстрация: Taxadvisor

Это новая, экспериментальная, рубрика в нашем подкасте под названием “Было дело…”. Новая рубрика - это разбор конкретного судебного спора, который показался нам важным и интересным.

В этом эпизоде управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин разложит по полочкам дело компании ООО НПК “СПЕЦИНЖИНИРИНГ” , в котором налогоплательщик столкнулся с “нулевыми” декларациями по НДС, поданными неустановленными лицами.

Понравилась вам эта рубрика или нет - пишите нам в телеграм-канале - или на нашу почту info@taxadvisor.ru. Туда же вы можете предложить дела, которые вы хотели бы услышать в таком формате.

Внутри выпуска:

0:00 - 0:58 - Приветствие.

0:59 - 3:01 - О чем дело и почему оно важно.

3:02 - 15:53 - Фактические обстоятельства.

15:54 - 16:40 - Итог спора.

16:41 - Выводы и рекомендации.

Послушать можно в: 

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