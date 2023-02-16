Было дело...об аннулировании деклараций

Это новая, экспериментальная, рубрика в нашем подкасте под названием “Было дело…”. Новая рубрика - это разбор конкретного судебного спора, который показался нам важным и интересным.

В этом эпизоде управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин разложит по полочкам дело компании ООО НПК “СПЕЦИНЖИНИРИНГ” , в котором налогоплательщик столкнулся с “нулевыми” декларациями по НДС, поданными неустановленными лицами.

Понравилась вам эта рубрика или нет - пишите нам в телеграм-канале - или на нашу почту info@taxadvisor.ru. Туда же вы можете предложить дела, которые вы хотели бы услышать в таком формате.

Внутри выпуска: 0:00 - 0:58 - Приветствие. 0:59 - 3:01 - О чем дело и почему оно важно. 3:02 - 15:53 - Фактические обстоятельства. 15:54 - 16:40 - Итог спора. 16:41 - Выводы и рекомендации.

Послушать можно в: