Платим НДФЛ правильно: ответы на вопросы

Для кого-то весна – это пора любви, но для многих из нас это еще и сдача налоговой декларации 3-НДФЛ. Надо сказать, что до сих пор большинство простых смертных не знает, что это такое. А между тем, сдавать декларацию надо всем, кто получал доход от продажи имущества, ценных бумаг и даже криптовалюты.

Нам пришло много вопросов от читателей по поводу декларации 3-НДФЛ и уплаты налога. Мы их все собрали, систематизировали и будем сегодня задавать партнеру юридической компании «Taxadvisor» Алексею Яковлеву и адвокату «Taxadvisor» Виктору Андрееву.

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Внутри выпуска: 0:00 – 1:07 – Приветствие.

1:08 – 2:54 – Что такое 3-НДФЛ и кому её нужно сдавать?

2:55 – 5:00 – Доходы (кроме зарплаты) и вычеты.

5:01 – 8:46 – Что с налогом при продаже недвижимости, машины, иного имущества.

8:47 – 13:01 – Что с налогом по операциям с ЦБ.

13:02 – 17:40 – Что с налогом по операциям с криптовалютой.

17:41 – Налоги уехавших: сколько платить и за что.

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