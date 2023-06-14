Новая «игра» от ФНС: однодневка или нет

ФНС приняла новую методику оценки бизнеса. Разбираемся, как будет работать интерактивный сервис и для чего это всё нужно.

Кто знает нас лучше нас самих? На этот философский вопрос, над которым ломали голову еще в Древней Греции, налоговая служба совсем недавно дала свой четкий ответ.

В конце марта был утвержден приказ с длинным названием «Об утверждении методики проведения оценки юридических лиц на базе личного кабинета налогоплательщика». Но не надо скучать, сейчас будет интересно.

Этот сервис позволит компаниям как бы взглянуть на себя со стороны. Налоговый орган проведет комплексную оценку бизнеса по многим параметрам, и выдаст заключение — хорошая компания или не очень.

Что это за параметры? Кому нужна эта оценка? Что дает эта справка о благонадежности?

Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным и партнером «Taxadvisor» Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска:

0:00-0:55 — Приветствие.

0:56-3:50 — О каком сервисе речь?

3:51-9:05 — Зачем эта новая методика?

9:06-23:13 — Как оценят бизнес: странные критерии

23:14 — Можно ли «подкрутить» показатели?

Послушать можно в:

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