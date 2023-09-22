Новые правила возбуждения уголовных дел по налогам

Помните, в фильмах бандиты спрашивали — «Кошелек или жизнь?». Это такой классический случай постановки вопроса, который исключает выбор.

По такому же принципу, судя по всему, может начать работать ФНС, если будет одобрено ее предложения и приняты поправки в законы, которые дают право следственным органам возбуждать уголовные дела в ускоренном порядке, без периода ожидания в 75 дней.

С подобным предложением недавно выступил и председатель Госсовета Республики Татарстан.

Если закон будет принят — как будут возбуждаться уголовные дела по налоговым преступлениям? К каким последствиям это приведет? К чему готовиться теперь предпринимателям?

Эти и другие вопросы зададим нашим гостям. У нас в студии — партнер юридической компании Taxadvisor Алексей Яковлев и юрист Taxadvisor Ярослав Казаков.

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Внутри выпуска:

0:00 — 1:11 — Вступление.

1:12 — 9:42 — Действующий порядок возбуждения уголовных дел и его проблемы.

9:43 — 13:40 — Проблемы определения «суммы ущерба».

13:41 - 21:50 — Что предлагают в новом порядке ФНС и почему?

21:51 — 27:20 — Предложение Госсовета Республики Татарстан.

27:21 — 30:31 — Что последует после принятия изменения?

30:32 — Изменение порога суммы ущерба.

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