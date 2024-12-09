Вадим Зарипов: УСН + НДС — это поддержка бизнеса?

Обсуждаем плюсы и минусы нового режима для бизнеса. Как не споткнуться и получить налоговую эффективность.

В одном из прошлых выпусков мы уже поднимали тему НДСа для бизнеса, применяющего УСН.

Напомним, что это касается всех, чей порог по доходам превысил 60 млн рублей. Заявлено это как помощь малому и среднему бизнесу, потому что «позволяет плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлено на пресечение схем дробления бизнеса».

В прошлом подкасте наши эксперты очень возмущались этой системой. Говорили об увеличении налоговой нагрузки, и о многих недоработках этой новой системы — это и невозможность заявить НДС к вычету, невозможность отказаться от уплаты при падении выручки и о многом другом.

Но у некоторых наших коллег есть и другое мнение. Сегодня с нами в студии руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадим Зарипов и управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин.

Внутри выпуска:

0:00–2:11 — Вступление.

2:12–11:00 — Разница НДС для B2B и B2C.

11:01–15:50 — Вырастет ли административная нагрузка на бизнес.

15:51–28:50 — Проблемные точки нового порядка и варианты расчета.

28:51–38:50 — НДС при экспорте и потенциальные искажения.

38:51 — Как можно доработать новый порядок.

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