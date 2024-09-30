Мотивация в корпоративном обучении: что важно знать HR, руководителям и сотрудникам

Психолог и IT-коуч делится современным подходом к мотивации сотрудников, а также рассказывает про инструменты, которые помогают учиться, не заставляя себя.

Что такое мотивация и как она эволюционирует

Мотивацией обычно называют «совокупность сил, побуждающих человека к чему-либо». Дэниел Пинк в книге «Драйв. Что на самом деле нас мотивирует» выделяет три стадии мотивации.

Мотивация выжить. Сотрудники изучают пожарную безопасность и другие инструкции, чтобы работа не вредила здоровью. В IT это менее актуально, чем, например, на опасном производстве.

Мотивация через награды и наказания. Это может быть, например, премия за успешное завершение обучения или достижение бизнес-целей. Также срабатывает страх перед штрафами за невыполнение обязанностей.

В IT-сфере такой подход менее эффективен: сотрудники часто обладают развитым критическим мышлением и сами стремятся обучаться тому, что поможет им расти профессионально.

Внутренняя мотивация . Она складывается из автономности, мастерства и целеустремленности . Когда присутствуют все три компонента, у сотрудника возникает искренняя мотивация учиться, без принуждения сверху. Сотрудник с автономной внутренней мотивацией сам выбирает способ обучения, какие курсы хочет пройти, сколько времени готов им уделить. Если компания предоставляет разные варианты обучения — текстовые курсы, тренинги, общение с коучем и т. д., — растет вероятность, что сотрудник будет готов учиться. Мастерство. Сотруднику необходимо понимать, какие перспективы личностного и карьерного роста его ждут после обучения. Для этого нужно сразу определить цели, возможные результаты обучения и способы применения на практике полученных навыков. Целеустремленность. То есть понимание смысла и ценности обучения. Эта составляющая появляется, когда сотрудник наблюдает положительные изменения в его профессиональной деятельности после обучения.



Что HR и T&D-специалистам нужно знать о мотивации сотрудников

HR- и T&D-специалистам важно донести до сотрудников практическую пользу обучения. Это нужно делать напрямую, через руководителей и общую коммуникацию компании. Сотрудники должны чувствовать свободу и гибкость в выборе форматов и темпов обучения.

Прозрачная оценка результатов обучения также играет ключевую роль. Когда сотрудники видят четкие критерии и результаты, это мотивирует их на развитие.

Обеспечение этой прозрачности — одна из главных задач HR.

Совместная работа над развитием: роль руководителя, сотрудника, HR-менеджера

Руководитель видит обучение как часть управленческого цикла: он создает индивидуальный план развития для сотрудника и следит за его выполнением. Это включает анализ целей компании и определение необходимых для их достижения навыков. Эти цели превращаются в личные задачи сотрудника, которые связываются с его планом развития и мотивацией. Также важно определить, чему нужно учиться и как это измерять.

Следующий шаг — обсуждение с сотрудником целей обучения и пользы от новых навыков. Выбор курсов и тренингов лучше делать совместно: руководитель может порекомендовать проверенные программы и спикеров, основываясь на своем опыте. Важно создать условия, где сотрудник сможет сразу применить полученные знания.

Сотрудник, в свою очередь, должен участвовать в определении целей своего развития вместе с руководителем. Если руководитель занят, важно самостоятельно начать обучение и нести ответственность за его эффективность.

Необходимо прояснить ожидания руководителя и критерии успеха, так как цели сотрудника и компании могут не всегда совпадать. Если сотрудник сам проявляет инициативу в обучении, важно показать, как оно связано с рабочими задачами, чтобы доказать его полезность.

Планирование ресурсов и времени на обучение — еще один важный момент. Без четкого расписания долгосрочное обучение может быть заброшено. Лучше заранее выделить дни и часы в календаре для учебы. Важно также спланировать, как применять новые знания на практике. У сотрудника должен быть конкретный план, что он будет делать по возвращении с обучения, — задачи или гипотезы, которые можно протестировать в работе.

Наконец, нужно делиться знаниями с командой. Это не только помогает лучше усвоить материал, но и укрепляет командную культуру.

HR-менеджер играет важную роль в организации процесса обучения и развитии корпоративной культуры. Его задача — помочь сотрудникам увидеть, как обучение вписывается в ценности компании и способствует их профессиональному росту.

HR разрабатывает четкие и прозрачные треки развития, такие как грейды и матрицы компетенций. Сотрудники должны понимать, как они могут продвигаться по этим трекам и что для этого нужно делать.

Важно регулярно предоставлять рекомендации и помощь в планировании их профессионального роста.

Еще одна важная функция HR — создание системы оценки эффективности обучения вместе с бизнесом. Это требует тесного сотрудничества для того, чтобы определить, как обучение влияет на бизнес-результаты и как правильно оценить его рентабельность.

Кроме того, HR должен постоянно отслеживать актуальность и качество обучения. Если оно перестает быть эффективным, задача HR — найти новые решения и подходы, чтобы поддерживать высокий уровень обучения.

Итоги

Мотивация сотрудника в обучении строится на трех главных факторах: прозрачность и ценность обучения для компании, связь обучения с реальными рабочими задачами и регулярная оценка прогресса. Чтобы обучение приносило максимальные результаты, важно обеспечить активное участие всех сторон — руководителя, сотрудника и HR.

Образовательная платформа «Грейд» помогает мотивировать сотрудников: перед началом обучения мы проводим диагностику навыков и подбираем соответствующие курсы. За прогрессом можно наблюдать в личном кабинете, а в рамках групповых и индивидуальных программ менторы и тьюторы поддерживают участников на каждом этапе.

Грейд от Яндекс Практикума — образовательная платформа для измеримого роста сотрудников Здесь можно улучшить навыки внутри команды, помочь сотрудникам быстрее адаптироваться, проверить, готовы ли они к новой роли, и легко измерить результат обучения Консультация

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