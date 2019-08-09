Переход на новые форматы документов

Необходимость в новых форматах

Налоговая служба регулярно проводит обновление форматов электронных документов для соответствия законодательству и облегчения обработки входящих данных на стороне ведомства.

Согласно Приказу ФНС № 820 от 19.12.2018 года утверждён формат электронных документов, благодаря которому можно составлять документы различного назначения: счета-фактуры, накладные, акты и УПД. Электронные документы позволяют решать задачи отражения НДС и передачи товарно-материальных ценностей, оказания услуг.

Основными причинами изменения формата являются повышение ставки НДС с 18 до 20% и введение обязательной маркировки.

Для отражения кодов маркировки и обеспечения мониторинга промаркированных товаров в формате предусмотрены новые поля. Для каждой позиции товара или услуги в электронных документах можно указать сведения: регистрационный номер партии, количество товара, дату оказания услуг, выполнения работ или поставки.

Когда документы старых форматов перестанут принимать?

До конца года налогоплательщики могут создавать счета-фактуры по новому формату или продолжать пользоваться форматом по Приказу ФНС № 155. С 1 января 2020 года использовать старый формат будет нельзя.

Требования прописаны в Приказе ФНС № 820, который заменит Приказ ФНС № 155.

Изменение форматов электронных документов не сказывается на пользователях Диадока

Диадок умеет работать с электронными документами в новом формате по Приказу ФНС № 820.

Изменение форматов электронных документов никак не скажется на абонентах операторов ЭДО. Все работы по доработке сервисов обмена специалисты СКБ Контур берут на себя.

Функциональность сервиса позволяет проверить ваши xml-файлы на соответствие формату. Загрузите файл и дождитесь результата проверки. Если документ не соответствует формату, заявленному пользователем, Диадок его не отправит и попросит исправить ошибки. В этом случае вы увидите сообщение «Счёт-фактура отправлен в устаревшем формате».

Вы можете получить консультацию по телефону, заказать бесплатную презентацию или удалённую демонстрацию системы, заполнив форму обратной связи.

Отправка документов через Диадок

Важно, чтобы электронный документ в формате xml и при визуализации содержал все обязательные реквизиты, которые перечислены в ст. 169 НК РФ для счёта-фактуры и в ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ для первичных документов. Если они не заполнены, Диадок не отправит такой документ.

ФНС утверждает форматы документов, чтобы иметь возможность автоматически их обрабатывать. Поэтому ФНС истребует, а налогоплательщик представляет в налоговую именно xml-файлы документов. Распечатанная из Диадока и заверенная печатная форма документа является лишь заверенной копией документа, пригодной для представления в суд.

С 1 января 2020 года следует использовать актуальные форматы представления налоговой и бухгалтерской отчётности, чтобы избежать вопросов со стороны контролирующих органов. Вы можете обмениваться первичкой в любом удобном вам формате, но помните о том, что при истребовании ФНС в электронном виде примет только документы по утверждённым форматам (п. 2 ст. 93 НК РФ).

Компания «Расчётный центр «Практик» подключает пользователей к сервису Диадок, комплексно решает задачу по внедрению электронного документооборота в организациях, создает индивидуальные проекты под конкретные бизнес-процессы.

Все случаи модернизации интеграционных решений для обмена электронными документами надо рассматривать индивидуально. Для этого следует подать заявку на подключение нового документа, после чего специалист по внедрению выяснит объём необходимых доработок или необходимость установки дополнительных модулей.

В переходный период внедрения новых форматов у пользователей возникает много вопросов. Вот некоторые из них:

Если счёт-фактура подготовлен в учётной системе, то можно изменить формат документа через Диадок перед его отправкой.

Диадок Если вы первый раз подписываете документ в новом формате или произвели смену сертификата КЭП, заполните раздел «Полномочия подписанта». Эти полномочия подписанта сохранятся, их не нужно будет заполнять каждый раз.

Если отправитель продолжает слать вам счета-фактуры старого формата, можно запросить аннулирование этих документов и попросить контрагента перевыставить их в новом формате.

Вы можете получить консультацию по телефону, заказать бесплатную презентацию или удалённую демонстрацию системы, заполнив форму: