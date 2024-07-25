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ЭДО

Как перевести внутренний документооборот в электронный вид: пошаговая инструкция для руководителя

На первый взгляд, схема понятна: найти надежного оператора → заплатить денег → подключиться. Но если вы хотите не просто «слить» бюджет, а действительно внедрить эффективную СЭД, которая будет работать, понравится коллективу и оправдает вложения, то нужно придерживаться четкого алгоритма. 
Как перевести внутренний документооборот в электронный вид: пошаговая инструкция для руководителя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Документооборот внутри компании: что он из себя представляет

Жизненный цикл документов «от создания — до архивации», их движение по заданным маршрутам называется документооборотом. Этот непрерывный и обеспечивающий слаженную деятельность компании процесс можно разделить на два вида:

  1. Внешний — обработка входящей и исходящей корреспонденции, взаимодействие с контрагентами и госорганами. 

  2. Внутренний — обмен бумагами в пределах организации. 

Все маршруты внутреннего документооборота сосредоточены между структурными подразделениями и сотрудниками. Например, на локальном уровне происходит обмен:

  • приказами;

  • положениями и регламентами;

  • служебными записками;

  • инструкциями по охране труда, пожарной и электробезопасности;

  • протоколами совещаний;

  • актами инвентаризаций и ревизий и т.п.

Пример маршрута документооборота внутри компании

Многие недооценивают объем внутренней документации. Кажется, что основную часть работы все же занимает переписка с внешними субъектами: партнерами по бизнесу, поставщиками, клиентами, контролирующими органами. Тем не менее, ежедневно компания обрабатывает от пары десятков до сотни локальных бумаг. Офисные сотрудники берут деньги под отчет (заявление + расходный кассовый ордер), новички знакомятся под роспись с ПВТР и должностными инструкциями, кто-то уходит в отпуск, совмещает должности, берет сверхурочную занятость, проходит инструктаж и т.д. В итоге набирается немалая кипа бумаг, которые, помимо обработки, нужно где-то хранить и правильно архивировать. 

Решение для бизнеса, которое помогает оптимизировать процесс внутреннего делопроизводство, найдено. Компании и ИП на смену традиционному бумажному внедряют ЭДО — электронный документооборот. С его помощью можно ускорить согласование вопросов, обмениваться информацией на расстоянии (например, с удаленщиками или филиалами), коллективно работать над одним и тем же проектом нескольким специалистам.

Система А2Б — отличная возможность навести порядок в делах, сократить время обработки внутренних документов до 70% и хранить большой объем данных без риска утраты.

СЭД — система электронного документооборота

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

Как перейти на внутренний ЭДО: пошагово

Шаг 1. Оцените масштаб задачи

Для начала определите направление, в котором будете двигаться при подключении электронной системы, хотя бы приблизительно накидайте план и выделите ключевые тезисы. Например:

  • классифицируйте локальные документы, которые обращаются в пределах компании;

  • сформулируйте для себя критичные точки, которые тормозят делопроизводство — нарушение сроков согласования, постоянные потери информации, отсутствие ответственных лиц за обработку документации и т.п.;

  • определите маршруты внутреннего документооборота;

  • составьте перечень сотрудников, которые участвуют в обмене.

Эти параметры пригодятся при внедрении СЭДО.

Шаг 2. Внесите необходимые изменения в локальные акты

Как минимум, потребуется скорректировать учетную политику и график документооборота. Целесообразно подготовить отдельное Положение (регламент) по работе с электронными документами внутри компании.

Пропишите в акте:

  • Четкую инструкцию взаимодействия по СЭДО — порядок согласования, обмена, маршруты движения электронных документов.

  • Классификацию корпоративных документов и правила наименования файлов в системе.

  • Условия доступа конкретных сотрудников, ответственность и права персонала.

  • Сроки обработки документов, порядок постановки поручений, контроль исполнения.

  • Правила хранения и архивации.

  • Условия конфиденциальности.

Шаг 3. Выберите оператора ЭДО

Услуги СЭДО в России предоставляют более 30 IT-компаний, которые сумели создать и запустить комплексные программные решения для автоматизации бизнеса. Чтобы выбрать надежного провайдера, проанализируйте технические возможности, уровень защиты данных, удобство использования и постпродажную поддержку. 

Система управления бизнесом А2Б существует на рынке с 2012 года и успела зарекомендовать себя как проверенный, безопасный сервис. Совсем необязательно обладать навыками программирования, чтобы настроить СЭД под внутренний документооборот своей компании. Четкие инструкции, бесплатные обновление и техподдержка – всегда под рукой.

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Как выглядит интерфейс СЭДО А2Б

Шаг 4. Выпустите электронную подпись

В локальном документообороте чаще всего используется:

  • Простая электронная подпись (ПЭП) — связка «логин-пароль» или код идентификации, который генерирует сама система.

  • Усиленная квалифицированная подпись (КЭП) — ее выдает любой удостоверяющий центр.

ЭП позволяет узнать, кто из участников автоматизированного процесса подписал документ, вносились ли в файл изменения после его создания автором, а также подтвердить совершенное действие — согласование, регистрацию, архивирование и т.д.

Шаг 5. Издайте приказ о внедрении ЭДО на предприятии

После того, как выбран оператор системы и окончена техническая подготовка к подключению, необходимо официально оформить переход с бумажного документооборота к электронному. Руководитель компании издает внутренний приказ, в котором указывает:

  • дату внедрения СЭДО;

  • ссылку на локальный акт / регламент;

  • круг подразделений, сотрудников, которые участвуют в ЭДО;

  • ответственное лицо за выполнение приказа.

Все работники организации, кого касается данный приказ, должны быть ознакомлены с ним под роспись.

Шаг 6. Внедрите СЭДО

На этом этапе происходит настройка и адаптация системы для конкретного предприятия: 

  • на компьютеры устанавливается ПО (при необходимости), создаются аккаунты сотрудников;

  • между пользователями налаживается / тестируется связь;

  • формируются уровни доступа;

  • СЭДО «встраивается» (интегрируется) с другими программами, которые использует компания (1С:Предприятие, CRM и т.д.).

Для внедрения сервиса А2Б достаточно браузера или мобильного телефона, установка дополнительных программ не требуется.

Всего четыре этапа, чтобы протестировать систему:

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Рекомендация: чтобы переход с бумажного документооборота на электронный прошел быстро и безболезненно для персонала, подготовите инструкции и памятки, которые всегда будут перед глазами работников. Сделайте массовую рассылку по корпоративной почте, проведите полезный инструктаж. Поделитесь контактами техподдержки сервиса на случай форс-мажора.

В чем преимущества электронного документооборота перед бумажным

Цифровизация документооборота (как внешнего, так и внутреннего) идет не быстро, но вполне уверенным темпом. С каждым годом все больше компаний и предпринимателей оценивают выгодность и удобство ЭДО. 

Для сравнения:

  • расходы на создание и отправку одного бумажного документа (с учетом затрат на канцелярию, амортизацию офисной техники, услуги курьера) составляют от 50–70 руб.;

в то время, как

  • отправить электронный файл по СЭДО стоит от 2 руб.

Экономия операционных расходов — не единственное преимущество. В «копилку» плюсов можно также отправить:

  • удобное хранение, систематизацию архива, возможность быстрого поиска нужного документа;

  • ускорение процессов согласования и подписания документов — особенно актуально при наличии в компании дистанционных сотрудников и / или сети филиалов в других регионах;

  • минимизацию физических потерь — отправили на подпись и не получили экземпляр обратно, со временем документ выцвел, порвался, утратил читабельность;

  • исключение риска утечки информации в третьи руки.

 А2Б — система электронного документооборота позволит вам высвободить человеческие ресурсы, сэкономить средства и сократить время исполнения управленческих решений.

Система предоставляет коллективный доступ к файлам.  Это помогает ускорить обмен информацией внутри коллектива, а также работать над одним и тем же проектом одновременно нескольким сотрудникам.

СЭД — система электронного документооборота

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

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