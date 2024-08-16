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А2Б
Управление персоналом

Как организовать работу сотрудников на удаленке, чтобы задачи выполнялись вовремя

Рассмотрим в статье как эффективно организовать работу сотрудников на удаленке и правильно управлять удаленной командой.
Как организовать работу сотрудников на удаленке, чтобы задачи выполнялись вовремя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Работа в удаленном формате имеет массу преимуществ. Среди них: возможность нанимать специалистов нужного уровня, которых нет в своем городе, отсутствие потребности в аренде офиса, сокращение расходов фирмы. Но в это же время отсутствие команды в здании с 9:00 до 18:00, разные часовые пояса и различные отвлечения, присутствующие дома у сотрудников, могут сильно снизить производительность. Поэтому от руководителя требуется правильное управление рабочим процессом. Рассмотрим эффективные способы и инструменты для этого.

Выстраивание коммуникации: формируем общий рабочий контекст

Даже при удаленной работе важно сохранять коллективный дух. Тогда все участники будут ощущать себя частью фирмы, а не разрозненными сотрудниками, находящимися за бортом.

Между всеми специалистами нужно поддерживать хорошую коммуникацию. Это делается при помощи корпоративного портала, в котором есть функция мессенджера. Разумно создать общий чат компании, в котором делаются важные объявления, касающиеся всей фирмы. 

В зависимости от размеров фирмы создаются отдельные чаты по отделам. Например: снабжение, маркетинг, отправка, руководство, логистика. В них скидывают информацию, касающуюся только конкретного отдела. Это помогает не перегружать других участников лишними сообщениями.

При добавлении нового сотрудника в чат стоит его представить коллегам, сказать, на какую должность он пришел. Дополнительные чаты можно открывать на время выполнения проекта, добавляя в них участников, работающих над общей задачей. Когда проект выполнен, чат удаляется. 

Корпоративные порталы позволяют быстро рассылать поручения, передавать информацию для выделенной группы людей. Это экономит время. Все участники остаются в курсе дел фирмы, одновременно узнают новости, уточнения, изменения. 

Для поддержания рабочей обстановки при организации деятельности компании с удаленными сотрудниками важно визуальное общение. Поэтому руководители фирмы, старшие менеджеры, начальники отделов должны раз в неделю проводить общее собрание по видеоконференции. Нужно выбрать удобное для всех время с учетом часовых поясов. Обсудите дресс-код для таких встреч. 

Руководителю важно установить ряд правил, чтобы поддерживать дисциплину при дистанционной работе:

  • Назначьте время для видеоконференций и правила внешнего вида присутствующих.

  • Назначьте количество часов, в течение которых сотрудники должны уделять внимание работе (если у них почасовая оплата). Оговорите начало и конец рабочего дня для персонала, живущего в разных часовых поясах.

  • Обозначьте четкие цели, которые должны быть выполнены за неделю, месяц, квартал. Это поможет организовать персонал, получающий оплату по сдельной схеме.

  • Определите, в течение какого времени ожидается ответ на сообщение. Это поможет не ждать обратной связи несколько дней.

  • Звоните сотрудникам только в рабочее время. Уважайте их личную жизнь.

При этом помните, что многочисленные сообщения в корпоративном портале отвлекают. Дозируйте их, группируйте блоки информации. Не всем удаленным сотрудникам нравятся частые видеоконференции, поэтому проводите их не более 1 раза в неделю. На экстренные и другие онлайн-встречи приглашайте только тех членов команды, которые действительно там нужны. 

Рекомендации по постановке задач в виртуальном офисе

Наладить хорошую коммуникацию через корпоративный портал — это уже полдела при организации работы на удаленке. Теперь перейдем к советам по постановке задач.

Если раздавать поручения в переписке через мессенджеры, можно легко запутаться, кто за что отвечает, какие у проекта сроки, сколько задач в работе. Важно иметь единое рабочее поле, объединяющее всех сотрудников. 

В этом помогают программы, например, такая, как у А2Б. У нее есть раздел Поручения. В нем можно:

  • Создать новую задачу для одного или нескольких участников.

  • Описать развернуто, что необходимо сделать. 

  • Приложить дополнительные файлы, схемы, чертежи, фотографии.

  • Установить дату начала работы над проектом.

  • Назначить промежуточные сроки, на которых будет произведена проверка успеваемости, достигнутых этапов.

  • Дату окончания проекта. 

По каждому поручению появляется отдельное поле для комментариев. В нем участники могут задавать уточняющие вопросы, а руководитель проекта — отвечать. Сообщения видят только назначенные на это поручение, а остальная команда не отвлекается. При необходимости к комментариям от руководства можно всегда вернуться, чтобы заново их прочитать, обсудить с командой. 

Руководителю важно обучить новых удаленных сотрудников как пользоваться программой. Тогда они смогут легко влиться в команду, видеть поступающие к ним задачи, переписку по ним, сроки исполнения. Старший менеджер сможет контролировать этапы выполнения. При окончании дедлайна участники получат системное сообщение, напоминающее о сроках. Руководство видит, какие проекты в работе, а какие уже завершены или просрочены. При большом объеме задач единое рабочее поле, как у А2Б, помогает все контролировать.  

Среди преимуществ модуля Поручения:

  • возможность работать с любого устройства (планшет, смартфон, ноутбук или ПК);

  • подключение сотрудника из любой части мира через интернет;

  • индивидуальная настройка интерфейса для удобного использования;

  • наглядное отображение проектов на виртуальной доске канбан.

При подключении модуля СЭД получится легко обмениваться документами с удаленными сотрудниками. Это упрощает согласование текста, доработки. Затем документ помещается в архив для надежного хранения. Когда в будущем понадобится его найти, это делается через поиск, что занимает 1 минуту.

СЭД — система электронного документооборота

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

Важность мотивации и контроля

Чтобы работа на удаленке велась эффективно, важно ставить четкие цели для персонала. Тогда они будут понимать, каких результатов ожидает руководство.

Это поможет избежать распространенной опасности удаленной работы — расхолаживания, медленного выполнения, лени. Повысить мотивацию можно несколькими способами. 

Первый — установить четкие дедлайны для выполнения задачи. Если работы сделана раньше срока, оставшуюся часть дня или недели сотрудники могут заниматься своими делами. Это сильно стимулирует к слаженной работе и организовывает. Ведь нет смысла растягивать на 5 дней задачу, если ее можно сделать за 3 дня и отдохнуть. 

Второй способ мотивации — назначение премий за высокую производительность. Тогда сотрудники будут знать, что завершив к концу недели 4 проекта вместо 3, все получат денежное вознаграждение.

Эффективным участникам команды можно давать бонусы. Это могут быть билеты на спортивное событие, в кино, театр, аквапарк и пр. В наше время это делается путем онлайн-бронирования, поэтому достать билеты в любом городе, где проживает человек, не проблема.

Самым успешным членам команды можно пообещать крупные бонусы. Например, обучение в престижной онлайн-школе, курсах для повышения квалификации за счет компании. Кто откажется от такой бесплатной возможности к саморазвитию?!

Вдобавок для повышения корпоративного духа можно проводить совместные нерабочие мероприятия, которые сплачивают коллектив.

Руководитель может раз в год оплатить всем сотрудникам проезд и жилье в определенном городе. Это позволит вместе отдохнуть на природе или в другом культурном месте (ресторан, кафе). Можно интегрировать официальную часть (не более 10 минут), подведя итоги года, озвучив планы на следующий год. А затем совместно расслабиться. Полученные при этом положительные эмоции сплотят коллектив. 

Удаленная работа приобретает все большую популярность. Хорошие специалисты не хотят тратить время на поездки в офис через весь город. Для организации разрозненных сотрудников руководителю понадобится программа, удобная для постановки задач, контроля сроков. Тогда проекты будут выполняться вовремя, что пойдет только на пользу бизнесу. 

СЭД — система электронного документооборота

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

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