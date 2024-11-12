5 лайфхаков для бизнеса: как снизить расходы и увеличить прибыль

Почему важно следить за расходами
В бизнесе могут вращаться большие деньги. На огромные суммы закупаются материалы, производится большое количество изделий. Продукция активно отгружается в розничную сеть, успешно продается. За вырученные средства снова покупается сырье, процесс повторяется. А вот вывести значительную часть заработанной суммы не получается. Деньги все время куда-то расходуются. И при таких больших оборотах бизнес недополучает прибыль.
Попытка исправить ситуацию путем увеличения цен может отпугнуть покупателей. Ведь качество останется прежним, у аналогичных фирм товар будет дешевле. Продукция станет неконкурентоспособной. Поэтому лучше переключить внимание на расходы.
Сокращение трат там, где это возможно, автоматически приведет к росту прибыли. Полученные деньги можно потратить на себя, на повышение зарплаты работникам и привлечение новых перспективных кадров, либо вложить в рост бизнеса, увеличив объемы производства.
Для анализа расходов потребуется вести бюджет. Сюда необходимо включить:
Записывание всех трат.
Фиксацию всех поступлений.
Разделение расходов на постоянные и периодические.
Анализирование, от каких издержек можно отказаться совсем, а на каких можно уменьшить бюджет.
Ведение списка по колонкам покажет, на что тратятся деньги. Благодаря этому можно увидеть конкретные области для экономии. Например, можно перевести часть сотрудников на удаленную работу. Тогда отпадет потребность в большом помещении, аренда выйдет дешевле. Проанализировав, откуда клиенты узнают о вас, можно отказаться от некоторых рекламных каналов. Но это лишь незначительные примеры, показывающие, почему важно следить за расходами.
Бизнес-процессы
Наведите порядок в процессах компании прямо сейчас
Лайфхаки для бизнеса
А теперь перейдем к советам, как правильно оптимизировать затраты. Вот несколько способов, которые положительно проявили себя в разных видах бизнеса.
Выбор оптимальной налоговой системы
Порой старт бизнеса бывает резким, нет времени разбираться с видами налогообложения. Руководитель открывает ООО на общей системе, которая требует сложной отчетности, повышенных ставок. Это делается, потому что так сделали знакомые или конкуренты.
Но, вникнув в условия ФНС по налогообложению, можно узнать, что ваш вид деятельности подпадает под упрощенную систему. На ней платится 6% от всех поступлений либо 15% с доходов, из которых вычтены расходы.
Этот вариант может оказаться более выгодным, не потребуется отдельная должность бухгалтера, чтобы вести отчетность.
Проведя исследование, можно узнать, не подпадает ли ваша компания под налоговые льготы. Среди них:
0% НДС для туристической деятельности;
отсрочки по уплате налогов для ПСН и УСН на основании закона №477-ФЗ;
сниженные страховые взносы для малого бизнеса;
налоговые каникулы для новых предпринимателей.
В отдельных регионах бывают местные льготы, облегчающие налоговую нагрузку на компании.
Следующий лайфхак — вместо штата постоянных сотрудников нанимать самозанятых, оформляя с ними трудовой договор. Когда проектов много, можно привлечь больше специалистов. С сезонным снижением оборотов можно сократить количество привлекаемых удаленных сотрудников, уменьшив траты на зарплату.
Выбор выгодного поставщика
Сократить траты можно на покупке сырья или товаров, сменив поставщика. Стоит поискать нужную продукцию у производителя, а не покупать ее через посредников. Лучше закупать сырье оптом, чтобы получить низкие цены.
В некоторых сферах выгодно заказывать товары в Китае. Доставляются они дольше, поэтому выписывать очередную партию стоит заранее, зато получится сэкономить на цене. При сотрудничестве с российскими производителями предпочтение отдают тем, кто расположен ближе. Тогда на доставку будет тратиться меньше денег и ресурсов.
Снижение расходов на документооборот при помощи СЭД
Система электронного документооборота тоже помогает сократить затраты в бизнесе. Ее устанавливают на компьютеры компании или предоставляют к ней доступ через интернет.
Вся внутренняя документация по кадрам, бухгалтерии, техническим процессам и управлению ведется в цифровом формате.
Внедрение системы электронного документооборота дает экономию средств предприятия благодаря следующим факторам:
Не требуется закупать пачки бумаг, чернил для принтеров, папок, скоросшивателей. Отпадает необходимость в обслуживании печатной техники, ремонте, покупке запчастей. Не нужно содержать дополнительную площадь для архива (а в крупных компаниях он может занимать много квадратных метров).
Сокращается время создания, обработки, передачи документов. Часто составляемые бланки уже есть в шаблонах. Достаточно вписать дату, содержание, выбрать получателей. Заранее настроенные маршруты ускоряют отправку. Согласовывать документы можно сразу же, независимо от удаленности получателей. Они могут быть в другом отделе, здании и даже городе. О получении нового документа или внесении изменений приходит уведомление. Система напоминает о приближении окончания срока обработки. Нет расходов на курьеров, почтовые услуги.
Снижается количество ошибок. Заполнение документации в программе защищает от незаполненных полей, просроченных согласований, отсутствия необходимых подписей. Файлы не теряются, ничего не забывается. Это защищает фирму от убытков, возникающих по вине человека.
Повышается общая производительность. Благодаря СЭД упрощается поиск нужных файлов в архиве. Команда может быстрее обрабатывать документацию. В работу получится брать больше проектов, что тоже содействует прибыли.
Некоторые компании тратят на канцелярию до 2000 руб. в месяц на одного сотрудника. Если в штате 50 специалистов, получается огромная сумма.
Перевод ведения документации в цифровой формат при помощи СЭД быстро окупится, а высвободившиеся деньги можно вывести в качестве прибыли или направить на расширение бизнеса.
Автоматизация процессов для развития компании
CRM-системы тоже помогают сократить издержки для производства. Они автоматизируют различные процессы, что сокращает обработку операций вручную. Действие происходит по заранее созданным и настроенным алгоритмам.
Благодаря CRM-системам нужно меньше времени для работы, составления отчетов. Не требуется такой большой штат людей, поэтому можно сократить расходы.
CRM помогает удобно вести карточки клиентов, группировать их по категориям, быстро находить нужные. Софт строит простые воронки продаж, повышая доходы предприятия. При помощи встроенной системы Канбан можно видеть продвижение проектов, количество заказов на каждом этапе. Корпоративный портал обеспечивает быструю связь с другими отделами, не требуя создания многочисленных веток в мессенджере или электронной почте.
Эквайринг и рост прибыли
Установка терминала для принятия оплаты банковскими картами или смартфонами поможет отказаться от расходов на инкассацию, доставку выручки в банк. Деньги сразу попадают на расчетный счет.
Сокращается вероятность ошибки (неправильная выдача сдачи), увеличивается скорость проведения платежа, уменьшается очередь в магазине. Нет опасности принять фальшивые купюры. Все больше клиентов предпочитает расплачиваться картами, поэтому такое внедрение терминала влечет рост доходов.
Занимаясь бизнесом, полезно вести бюджет, контролируя расходы. Снизить последние можно при помощи описанных в статье методов. Упомянутые инструменты СЭД и CRM с канбан и корпоративным частом есть у компании А2Б. Они уже доказали свою эффективность на практике.
Бизнес-процессы
Наведите порядок в процессах компании прямо сейчас
Реклама: ООО «А2Б», ИНН 0278193901, erid: LjN8KLspF
Комментарии8
Фу, как непатриотично!
Да Вы что?
Русский с китайцем — братья навек… (с)
Они же нам родня, а Вы говорите "непатриотично"
Почему солдаты из Северной Кореи - не фу, а товары из Китая - фу?
Потому что у солдат из Северной Кореи на морде, пардон, лице не написано, что они корейцы и их можно выдать за бурятов. А на товарах из Китая этикетка Made in China крепко держится.
на товарах из Китая можно применять этикетку Made in подставьте сами откуда хотите.
Как бы корейский Ким не надумал там референдум проводить...
А зачем ему референдум? Ему не нужен референдум. Судя по внешним признакам его и так неплохо кормят.
как обычно, громкий заголовок: "как снизить расходы и увеличить прибыль"
P.S. зато китайцев с корейцами обсудили😀