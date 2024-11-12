5 лайфхаков для бизнеса: как снизить расходы и увеличить прибыль

В бизнесе могут вращаться большие деньги. На огромные суммы закупаются материалы, производится большое количество изделий. Продукция активно отгружается в розничную сеть, успешно продается. За вырученные средства снова покупается сырье, процесс повторяется. А вот вывести значительную часть заработанной суммы не получается. Деньги все время куда-то расходуются. И при таких больших оборотах бизнес недополучает прибыль.

Попытка исправить ситуацию путем увеличения цен может отпугнуть покупателей. Ведь качество останется прежним, у аналогичных фирм товар будет дешевле. Продукция станет неконкурентоспособной. Поэтому лучше переключить внимание на расходы.

Сокращение трат там, где это возможно, автоматически приведет к росту прибыли. Полученные деньги можно потратить на себя, на повышение зарплаты работникам и привлечение новых перспективных кадров, либо вложить в рост бизнеса, увеличив объемы производства.

Для анализа расходов потребуется вести бюджет. Сюда необходимо включить:

Записывание всех трат.

Фиксацию всех поступлений.

Разделение расходов на постоянные и периодические.

Анализирование, от каких издержек можно отказаться совсем, а на каких можно уменьшить бюджет.

Ведение списка по колонкам покажет, на что тратятся деньги. Благодаря этому можно увидеть конкретные области для экономии. Например, можно перевести часть сотрудников на удаленную работу. Тогда отпадет потребность в большом помещении, аренда выйдет дешевле. Проанализировав, откуда клиенты узнают о вас, можно отказаться от некоторых рекламных каналов. Но это лишь незначительные примеры, показывающие, почему важно следить за расходами.