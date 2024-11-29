Зачем внедрять СЭД в 2025 году: функции и возможности

В России поставлена цель полного перехода на цифровое ведение документации для определенных сфер бизнеса до конца 2025 года. Недавно организация Konica Minolta провела исследование, опросив более 150 преуспевающих компаний РФ. Это ведущие производители, IT-агентства и финансовый сектор.

Из них 91% уже используют систему электронного документооборота. Остальные 9% планируют на нее перейти в ближайшее время. Возможно, пока готовилась эта статья, они уже это сделали. При опросе почти половина участников сообщила, что планирует сохранить финансирование СЭД на постоянном уровне, а треть опрошенных сказали, что будут даже увеличивать бюджет на цифровизацию, поскольку им нужны новые функции.

Статистика успешных компаний показывает, что отказ от бумажного документооборота в пользу СЭД поддерживает рост бизнеса. Вот почему в 2025 году так актуально выбрать подходящую программу и внедрить ее в работу своей фирмы.

Внедрение системы электронного документооборота актуально для любой сферы от производства до финансов. В 2025 году это необходимо, чтобы:

Прозрачно вести свою деятельность.

Предотвратить потерю файлов.

Участвовать в госзакупках

Быстро подписывать документы.

Держать все файлы в порядке и легко их находить при необходимости.

Предупредить фальсификацию, кражу документации.

При помощи хорошей программы можно качественно выстроить работу с внутренними документами организации. Чем крупнее фирма, тем больше в ней сотрудников, а также количество процессов, требующих документального оформления. При ручной обработке, распечатывании, подшивании, складировании образуется огромный бумажный архив. Требуются дополнительные сотрудники и время для работы с этим.