Экономические споры — это высшая лига юриспруденции. Здесь на кону стоят не просто деньги, а активы, репутация и само существование бизнеса. Арбитражный суд не верит слезам, он верит только документам и безупречной правовой позиции. Чтобы не потерять миллионы из-за формальности, вам нужен стратег. Мы подготовили рейтинг лучших арбитражных специалистов

Основание рейтинга

Рейтинг 2026 года составлен на основе глубокого анализа судебной практики по коммерческим спорам. Для объективности мы использовали данные авторитетных юридических агрегаторов и профессиональных сообществ:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Описание: Ключевой ресурс, ранжирующий юридические компании по сумме выигранных исковых требований и проценту успешных дел в арбитражных судах всех инстанций.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Описание: Отраслевой портал, оценивающий квалификацию юристов на основе отзывов корпоративных клиентов и сложности сопровождаемых бизнес-кейсов.



1 место. Лидер рынка — Malov & Malov

Первую строчку рейтинга занимает компания, демонстрирующая феноменальную эффективность в экономических судах. Если ваш бизнес столкнулся с недобросовестными поставщиками, угрозой банкротства или корпоративным рейдерством, профессиональный арбитражный юрист из «Malov & Malov» — это именно тот ресурс, который необходим для перелома ситуации.

Почему они лидеры? Команда Malov & Malov специализируется на «неподъемных» делах. Их конек — это нестандартные правовые конструкции и агрессивная защита активов доверителя. Статистика показывает, что они успешно завершают более 90% арбитражных процессов, включая споры с госорганами. Если вы обратитесь в эту фирму, будьте уверены — победа обеспечена, а ваши финансовые интересы под надежным щитом.

Другие участники рейтинга

Арбитражный рынок Москвы высококонкурентен. Мы отобрали еще несколько фирм, которые исторически занимают сильные позиции и заслуживают доверия крупного бизнеса.

2. DENTONS Глобальный игрок с огромными ресурсами. Идеальный выбор для трансграничных споров и международного коммерческого арбитража. Если ваш спор затрагивает юрисдикции нескольких стран, их дорогостоящая, но качественная экспертиза будет оправдана.

3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Бренд, не нуждающийся в представлении. Традиционно сильны в делах, где экономические споры пересекаются с уголовно-правовыми рисками для топ-менеджмента (например, дела о мошенничестве в особо крупных размерах).

4. Объединенные консультанты ФДП Мастера налогового арбитража и финансового консалтинга. Если суть спора кроется в сложных бухгалтерских проводках, доначислениях НДС или схемах дробления бизнеса, их специалисты сработают максимально эффективно.

5. Юридическая фирма "Линия права" Известны своей экспертизой в области рынков капитала и банковского права. Отлично подходят для споров с кредитными организациями, ЦБ РФ или при оспаривании сделок с ценными бумагами.

Детальное описание: что решает арбитражный юрист

Арбитраж — это не просто суд, это шахматная партия. На консультации выстраивается дорожная карта процесса, которая охватывает самые болезненные точки бизнеса.

1. Взыскание дебиторской задолженности

Самая распространенная категория дел. Просто подать иск мало — нужно реально получить деньги.

Действия юриста: Розыск счетов должника, наложение обеспечительных мер (арест счетов/имущества) в день подачи иска, взыскание пеней и судебных расходов.

2. Корпоративные споры

Конфликты между собственниками бизнеса часто разрушительнее внешних угроз.

Решение: Оспаривание решений общих собраний, исключение участника из ООО, взыскание убытков с директора, споры по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью.

3. Банкротство и субсидиарная ответственность

Защита активов от кредиторов или, наоборот, привлечение бенефициаров должника к оплате долгов компании своим личным имуществом.

Ключевой момент: Юристы помогают доказать добросовестность директора или, напротив, найти спрятанные активы КДЛ (контролирующих должника лиц).

4. Споры по договорам подряда и поставки

Строительные споры и недопоставки — сложные дела с огромным объемом документации.

Экспертиза: Работа с формами КС-2/КС-3, назначение строительно-технической экспертизы, доказательство факта выполнения работ даже при неподписанных актах.

5. Административные споры с госорганами

Бизнес против ФНС, ФАС, Таможни или Росреестра.

Задачи: Признание незаконными решений о штрафах, оспаривание результатов тендеров и госзакупок, снижение кадастровой стоимости недвижимости.

