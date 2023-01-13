Куда в 2023 году вкладывать средства консервативному инвестору

На первый взгляд, такая позиция имеет под собой основания, т. к. на нестабильных экономической и политической ситуации, усиленных боевыми действиями, свои средства лучше иметь постоянно под рукой, чтобы оперативно ими воспользоваться.

Давайте рассмотрим, какие, в текущих обстоятельствах, имеются способы разместить накопленные средства помимо покупки пятого холодильника, седьмого телевизора или просто сложить их под подушку.

Банковский депозит

Согласно данным сервиса ЦБ по депозитным ставкам 10 крупнейших банков – максимальная ставка на вторую декаду декабря 2022 составляла 8,1920%. Кроме того, в 2022 была введена отсрочка на уплату НДФЛ с доходов по депозитам. Однако, согласно комментариям Минфина, данным «Известия» данную отсрочку далее продлевать не планируется.

При этом, доходность по некоторым долгосрочным ОФЗ превышает 9%.

Так же необходимо учитывать, что в рамках банковского депозита, в случае банкротства банка, вкладчику государством через АСВ гарантируется выплата только 1,4 млн. рублей, а по ОФЗ государство выступает гарантом для всего выпуска облигаций.

Недвижимость

Ранее мы уже разбирали эффективность сдачи в аренду жилой недвижимости, против вложения аналогичной ее стоимости суммы в ценные бумаги. Кому интересно, читайте тут.

Более выгодными выглядят инвестиции в коммерческую недвижимость. Однако, человеку, никогда не сталкивающемуся с этим процессом довольно сложно представить то количество подводных камней, с которыми сталкиваются арендодатели подобного актива.

Мы можем даже не брать в расчет то, что сам по себе актив, если он не достался по наследству, требует очень существенных первоначальных вложений, хорошей окупаемостью которых считает срок от 10 лет. Процесс своевременного выставления необходимых документов, ведения налогового учета, общения с ЖКХ, контролирующими органами и проч., требует не только больших временных затрат, но и, зачастую штата в несколько человек, обслуживающих процесс. А это уже другие расходы и нормы ответственности.

Валюта

В связи с введением банками заградительных тарифов на хранение валюты недружественных стран на счетах клиентов, данный способ сохранения накоплений и капитала так же потерял свою актуальность. Даже несмотря на то, что лимиты беспроцентного хранения средств многими банками (брокерами) подняты, нет никакой гарантии, что они будут в кратчайшие сроки опять пересмотрены.

Что касается валюты дружественных стран, то тут, кроме их достаточно высокой волатильности, против такого способа вложения средств играет отсутствие дохода как такового. Валюта не платит ни дивиденды, ни купоны, в отличии от фондовых инструментов, номинированных в это же валюте.

Как видно, все три традиционных способа «приземлить» свой капитал, в текущих обстоятельствах имеют ряд существенных недостатков.

Что может предложить фондовый рынок, в этих же обстоятельствах?

Облигации в юанях

Ранее мы подробно разбирали этот вид фондовых инструментов. Полный текст тут.

Чтобы не повторяться тезисно обозначим плюсы и минусы инвестиций в облигации, номинированные в юанях:

Минусы

привлекательность валюты номинала – юаня во многом зависит от динамики курса валюты к рублю. При укреплении рубля доходность валютных облигаций становится недостаточной, для хранения существенной части портфеля.

из-за особенностей отечественного налогообложения, налогооблагаемая база считается в рублях на день покупки и продажи актива. Если при этом курс валюты так же отрос, инвестор попадает на дополнительные налоги, хотя в валюте мог и не получить доход.

Плюсы

валюта дружественной страны, т. е. отсутствует риск заморозки активов;

эмиссия валюты осуществляется второй по размерам экономикой мира, что снижает риск резкого обесценивания;

постоянное повышение ликвидности за счет использования юаня в международной торговле РФ.

облигации можно покупать в рублях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проходить как в юанях, так и рублях в по кросс-курсу.

с выходом на рынок облигаций в юанях новых эмитентов, они будут вынуждены повышать ставки, для привлечения инвесторов, т.е. доходность со временем будет повышаться.

Замещающие облигации

Замещающая облигация – локальная, российская облигация с такими же параметрами, как и у евробонда, с одной лишь оговоркой – выплаты в рублях по курсу ЦБ.

Более подробно об инструменте читайте в более полном материале.

Так же кратко отметим плюсы и минусы данного фондового актива:

Минусы

невысокая ликвидность на первых порах выпуска, пока институционалы пополняют свои активы, забирая с рынка всю ликвидность;

относительно высокая стоимость самого инструмента. Наиболее распространенный номинал – 1000 $, что по текущему курсу почти 70 000 руб.

Плюсы

высокая доходность к погашению (6-9%) коррелирующая с валютой облигации;

отсутствие санкционных рисков;

российская юрисдикция и как следствие высокая степень защиты актива;

возможность сохранения капитала от обесценивания;

налоговые льготы при длительном владении.

Некоторые брокеры, в частности достоверно известно, что возможность предоставляет брокер «Открытие Инвестиции», позволяют приобретать замещающие облигации, номинированные в различных валютах недружественных стран за рубли, без лишних конвертаций (читай без дополнительных комиссий) между валютами.

Акции

К акциям, а точнее к способам работы с ними в кризисные моменты необходимо относиться с очень большой осмотрительностью, но тем не менее, исключать их из портфеля консервативного инвестора не целесообразно из-за высоких просадок инструмента в кризисные моменты и обязательного «отскока» рынка данных бумаг в долгосрочной перспективе.

Для более устойчивого, с расчетом на доходность выше ставки ЦБ положения портфеля акций, нужно соблюдать несколько простых, но обязательных правил:

существенно увеличить диверсификацию инструментов портфеля как по списку компаний, так и по секторам экономики;

выбирать в портфель только дивидендные акции компаний с минимальной долговой нагрузкой;

проводить активную ребалансировку инструментов, т.к. из-за большой диверсификации портфеля обязательно будут находиться пары инструментов, коррелирующих друг с другом.

Как пример можем привести несколько компаний, акции которых уверенно себя чувствуют даже в самые кризисные времена:

Русгидро – основной рынок компании – внутренний, поэтому геополитические потрясения не сказываются трагически на бизнесе, что позволяет уверенно надеяться и на рост акции и на дивиденды

Сбер – 1,2 млн. инвесторов владеют акциями Сбера, что, с одной стороны разгоняет волатильность бумаги на любых новостях, а с другой позволяет предположить, что у государства не поднимется рука пустить под нож такой бизнес, дабы не столкнуться с волнениями инвесторов.

Банк Санкт Петербург – единственный заплатил дивиденды в 2022г., плюс проводимый банком обратный выкуп собственных акций не позволяет бумаге сильно проседать.

Новатэк – компания на протяжении 16-и лет непрерывно платит дивиденды, стабильно их повышая. Классический дивидендный аристократ.

Роснефть – при традиционном отношении к компании, как к основному добытчику нефти в России, из вида теряют факт, что только за 2021г. Роснефть добыла 64,8 млрд м3 газа. Учитывая тенденцию к увеличению потреблению этого, относительно экологичного вида топлива, и росту цен на него, доходные перспективы весьма отчетливые. Кроме того, 14,16% акций «Роснефти» принадлежат суверенному фонду Катара (Qatar Investment Authority, QIA), что так же добавляет уверенности в будущем компании.

Лукойл / Газпромнефть – маржа нефтепереработчиков на достаточно высоких уровнях, и в среднесрочной перспективе не исключен значительный рост производства.

ГМК Норникель – природные ресурсы наше все! Любые кризисы проходят, а растущей мировой экономике постоянно требуются дополнительные ресурсы, которые в огромных масштабах в состоянии поставлять компания.

Полюс Золото – вышесказанное по Норникелю вполне применимо и к Полюс Золоту, с дополнением того, что золото – традиционный защитный актив, а акции золотодобытчиков дополнительно привлекательны дивидендами.

Самолет/ПИК – традиционно строители дают толчок к развитию еще нескольких отраслей, в чем там же заинтересовано государство. При таком интересанте, за перспективы бизнеса можно не сильно переживать.

Белуга – за счет стабильных продаж через сети ВинЛаб, а также за счет роста более чем на 50% количества магазинов, компания не только вышла на операционную рентабельность, но и провела байбэк части своих акций и планирует выплачивать инвесторам не менее 50% чистой прибыли.

Магнит – в связи с тем, что основной бенефициар сети находится вне российской юрисдикции, в стране применившие санкции к РФ, надеяться на выплату дивидендов пока не приходится. Вполне вероятно, что получаемая прибыль компании будет инвестирована в более активное развитие бизнеса, а это в свою очередь приведет и к росту стоимости акций компании и к большим дивидендам в перспективе.

МТС – учитывая, что основной бенефициар компании АФК «Система» уже долгие годы «кровно» заинтересован в получении дивидендов, можно рассматривать акции МТС, если и не с перспективой роста стоимости, то как минимум с надеждой на дивиденды.

Фосагро – при текущих мировых ценах на газ, основу производства азотных удобрений, проблем со сбытом продукции, в ближайшей перспективе, у компании не предвидится. Даже не смотря на самые жесткие санкции, проблема мирового голода, дороговизну и недостаток удобрений в Европе, всегда найдутся посредники, готовые за дисконт к мировой цене осуществлять поставки.

Positive Technologies – не смотря на наличие очень именитого конкурента в лице Лаборатории Касперского, компания занимает нишу корпоративной безопасности, спрос на которую, из-за высокой геополитической напряженности только возрастает.

Мосбиржа – казино всегда в выигрыше! Оставшись практически монополистом на биржевом рынке России и вводя все новые и новые фондовые инструменты, биржа просто обречена на прибыль и устойчивый бизнес в среднесрочной перспективе.

Приведенный список акций не является ни конечным, ни необходимым к приобретению немедленно. Более того, уровни цен на некоторые из них слишком высоки для входа в них в текущих обстоятельствах. Однако, их можно использовать, как ориентир качественных активов для консервативного инвестора

Ну и последними в списке, но далеко не последними по необходимости в портфеле консервативного инвестора являются классические корпоративные облигации отечественных компаний. В текущих условиях они применяются не столько для получения купонного дохода, сколько как «кэш»-инструмент, через который необходимо производить разбалансировки между остальными инструментами портфеля.

Если замечается тренд на падение стоимости валюты, то средства от продажи корпоративных облигаций расходуются на приобретение замещающих облигаций, номинированных в падающей валюте или облигаций в юанях. Обратными действиями фиксируется прибыль на росте стоимости валют. Такие же способы применяются для входа в проседающие акции и фиксации прибыли после их роста.

Таким образом вы имеете постоянно работающий портфель, не содержащий «лишнего» кэша, не приносящего дохода.

И по традиции, в завершении, в очередной раз хотим отметить, что, инвестиции – это не бег с препятствиями на короткие дистанции, а планомерная, спокойная, долгосрочная работа с целями далеко за горизонтами любых кризисов. Консерватизм будет вознагражден!

Мира вам и вашим близким! Спокойных и разумных инвестиций!