Что надо знать компании, которая хочет брать беспроцентный кредит на выплату зарплат

Если ваш бизнес несет убытки, но вы не распускаете штат и ищите варианты обеспечивать работников зарплатой, можно попросить у банка беспроцентный кредит. Такие льготные кредиты поддержаны государством.

Ак Барс Банк участвует в программе и уже выдает кредиты на срок до 1 года.

Право на кредит

Правительство утвердило программу беспроцентного кредитования для бизнеса, страдающего от пандемии (постановление от 2 апреля 2020 г. № 422). Это, конечно, не все компании, которые на деле испытывают трудности. Но все-таки.

Получить беспроцентный заем могут ИП и ООО, которые больше года работают в сферах из перечня, установленного постановлением Правительства.

Однако помощь не предусмотрена для тех, кто проходит процедуру банкротства или прекратил деятельность.

Сумма кредита

Максимальная сумма, которую можно запросить у банка зависит от размера МРОТ, районных коэффициентов, надбавок, страховых взносов, количества работников и периода кредита.

В компании работает 15 человек, а ваш районный коэффициент равен 1,5, страховые взносы – 30%, кредит на 6 месяцев. Считаем: 12 130 МРОТ * 1,5 РК * 1,30 страховые взносы * 15 сотрудников * 6 месяцев = 2 128 815 руб.

Тут нужно сказать, что сведения о численности сотрудников в заявлении должны быть корректными. Информация подтверждается квартальным отчетом, который компания предоставляет в Пенсионный фонд.

Оформление кредита

Первый шаг – заявка на сайте банка. Понадобится указать ИНН организации или ИП, данные для связи.

Второй шаг – предоставить пакет документов в офис банка.

Третий шаг – дождаться положительного решения банка и подписать договор.

Условия выдачи кредита

Займ могут получить индивидуальные предприниматели и юрлица из числа малых и микропредприятий, которые работают не меньше года.

Оплату процентов по кредиту в первые полгода берет на себя государство. В следующие полгода ставка составляет 3,5%.

Основная деятельность – из перечня, установленного Постановлением Правительства № 434.

Для ИП и юрлиц других категорий есть два условия:

ведут основную деятельность из перечня; сохранили в штате хотя бы 90 % сотрудников по сравнению с предыдущим месяцем.

Еще важно, чтобы заемщик не находится в стадии ликвидации, заемщик/бенефициар – в стадии банкротства.

В среднем Ак Барс Банк рассматривает заявку в течение 5 дней.

Субсидия на зарплату

Отдельно освятим вот какой момент. Правительство одобрило еще одну выплату субсидий на зарплату работникам пострадавших предприятий (постановление Правительства от 24 апреля № 576). Так как часть условий схожая, многие клиенты путаются и обращаются в банк с заявками на выплату такой субсидии.

По условиям этой программы федеральный бюджет предоставляет выплату в размере МРОТ на каждого работающего, но эту субсидию не нужно возвращать. А банк выдает хоть и беспроцентный, но кредит.

Программа предусматривает жесткие требования к предприятиям, которые претендуют на субсидию. А заявлять ее нужно не через банк, а налоговую службу.

Подводя итоги по пунктам перечислим условия льготного кредитования: