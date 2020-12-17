Светофор и другие изменения в банковском законодательстве

Вышло письмо ЦБ, смягчающее антиотмывочную политику для малого и среднего бизнеса — допустимая (неподозрительная) налоговая нагрузка снижена с 0,9 до 0,5 % от оборота.

С 10 января 2021 года начинают действовать изменения из 208-ФЗ относительно операций, подлежащих обязательному контролю. Под контроль попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме от 600 тысяч рублей.

Кроме того, разработана очередная партия поправок в 115-ФЗ, которые предусматривают введение сервиса ЗСК и отнесение банковских клиентов к одной из трех групп риска.

В этом материале — краткий обзор трех вышеперечисленных документов.

Снижение критерия по уплаченным налогам

Вышло письмо ЦБ № ИН-014-12/165 от 26.11.2020, которое уточняет применение Методических указаний от 27.07.2017 № 18-МР.

Сначала вкратце напомним, о чем идет речь в методичке № 18-МР.

Этим документам ЦБ дал рекомендации банкам, как выявлять сомнительные операции.

В нем содержится ряд критериев. Один из них связан с уплатой налогов. Их размер должен быть примерно на уровне 0,9 % от оборота по счету.

При этом ЦБ отмечает, что уплата налогов в размере ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для автоматического признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

Есть в 18-МР и другие критерии подозрительности — например, отсутствие операций по перечислению зарплаты, НДФЛ и взносов, или выплата зарплаты в размере ниже прожиточного минимума.

Недавним письмом ЦБ уточнил «налоговый критерий» методички. За 4 квартал 2020 года неподозрительным будет налог в размере 0,5 % от оборота вместо 0,9 %.

Это связано с тем, что Постановлением Правительства от 07.11.2020 № 1791 продлили сроки уплаты отдельными организациями и ИП налогов и взносов.

Напомним, ранее критерий налоговой нагрузки уже был снижен с 0,9 % до 0,5 % письмом ЦБ № ИН-014-12/70 от 17.04.2020, но это снижение действовало только с 1 по 3 кварталы 2020 года.

Теперь эту сниженную норму продлили, распространив на 4 квартал.

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Новые критерии по контролю

10 января вступает в силу Федеральный законот 13.07.2020 № 208-ФЗ, который относит любые операции с наличными при сумме от 600 тыс. рублей к подлежащим обязательному контролю (ОПОК).

То есть при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму от 600 тыс. банки обязаны сообщать об этих операциях в Росфинмониторинг. Это и снятие денег на заработную плату, на командировочные цели, внесение торговой выручки на счет и т.д.

Однако поправки не приведут к дополнительным сложностям для компаний. При отсутствии вопросов к деятельности клиента банки не будут препятствовать проведению операций, проводить проверку его деятельности и запрашивать подтверждающие документы.

Под контроль также попадут:

лизинг на сумму от 600 тыс. рублей;

почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей;

возврат аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей.

Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

При этом из числа контролируемых операций исключены:

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;

перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада);

перевод средств некредитными организациями по поручению клиента.

Введение цветных групп риска

Очередные поправки в 115-ФЗ содержатся в законопроекте№ 1064272-7.

На базе Центробанка создадут централизованный информационный сервис — платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК (KYC)), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур противолегализационного контроля.

Клиенты будут подразделяться на категории:

высокий риск (красная зона);

средний риск (желтая зона),

низкий риск (зеленая зона).

При этом для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, предусмотренных противолегализационным законодательством.

К перечислению денег между зелеными клиентами у банков претензий не будет.

Желтым могут отказать в совершении операции, если она сомнительная.

Для красных клиентов в новой редакции 115-ФЗ будет прописано множество запретов. Фактически такие компании и ИП будут лишены возможности проводить платежи. Впрочем, принимать оплату от клиентов на свой счет они тоже не смогут, так как платежи в адрес красных клиентов проводиться не будут, даже если платежка идет от зеленого клиента.

Открыть счет в другом банке они тоже не смогут, потому что при открытии счета банк должен сверяться со списком — проверять, к какой группе риска потенциального клиента отнес ЦБ.

Банки будут оповещать клиентов об отнесении их к той или иной группе риска: зеленых и желтых — по запросу, красных — в обязательно порядке.

Организации и ИП будут иметь право оспорить отнесение их к плохой группе риска. Кроме того, банк сам может вступиться за клиента, если он не согласен с решением ЦБ по группе риска.

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Если оспорить отнесение к красной группе не получится, банк закроет расчетный счет высокорискового клиента и перечислит остатки его денег в бюджет РФ.

Критерии отнесения юрлиц и ИП к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций будут определять Банк России совместно с Росфинмониторингом. Эти критерии будут публиковаться на официальном сайте ЦБ

Разработчики проекта в пояснительной записке перечислили положительные моменты от принятия законопроекта. Проект позволит:

снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь, на малый и микро-бизнес;

снизить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций;

акцентировать работу кредитных организаций только на сомнительных клиентах;

снизить превентивные ограничительные меры со стороны кредитных организаций при выявлении незначительных и «технических» рисков ОД/ФТ;

снизить расходы бизнеса на взаимодействие с кредитными организациями и подготовку документов, обосновывающих реальную хозяйственную деятельность;

снизить уровень вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций;

снизить объемы сомнительных операций;

повысить эффективность национальной системы ПОД/ФТ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на днях на съезде «Опоры России», так прокомментировала будущее нововведение: «Анализ риска клиента теперь будет не на стороне самого банка, а на стороне платформы, созданной Центральным банком, и которая по принципу светофора будет относить компании к трем группам риска. И банки будут концентрировать свое внимание только на группе, которая обладает этими признаками риска, на анализе деятельности клиентов с потенциально более высокими рисками».

Она отметила, что ввод этой платформы в постоянную эксплуатацию планируется в конце 2021 года, с последующим масштабированием на все кредитные организации до конца 1 квартала 2022 года.