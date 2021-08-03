Как составить доверенность для банка: шпаргалка для бухгалтера

Сегодня организации чаще взаимодействуют с банками удаленно. Но есть операции, которые требуют личного визита в финансовое учреждение. Например, внесение на счет наличной выручки. В таких случаях представителю организации нужна доверенность. Расскажем, как ее правильно составить, и какие нюансы важно предусмотреть.

Общие моменты

Доверенность может быть оформлена на разовое действие или на регулярное взаимодействие с банком от имени организации.

В зависимости от ситуации документ можно выдать на руки доверенному лицу (поверенному) или передать в банк, чтобы не пришлось предъявлять его при каждом визите.

В общем случае поверенный должен выполнять все действия лично. Однако доверенность можно оформить с правом передоверия. Тогда поверенный вправе сообщить доверителю о передаче полномочий и передоверить их другому лицу.

Если уполномоченным представителем юридического лица выступает другое юридическое лицо, то доверенность, выданная в порядке передоверия другим юридическим лицом, не требует нотариального удостоверения (ч. 3 ст. 187 ГК РФ).

Например, одна организация поручила другой представлять ее интересы в банке, а другая организация передоверила полномочия своему сотруднику.

Если же полномочия по доверенности передоверяет физическое лицо, то такую доверенность необходимо заверить у нотариуса, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Закон разрешает выдавать доверенности одинакового содержания нескольким лицам. Тогда каждое из доверенных лиц будет совершать операции в рамках своих полномочий автономно. Если по задумке доверителя его представители должны действовать совместно, то в доверенность должна быть включена такая оговорка.

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Кто удостоверяет доверенность

Доверенность от лица организации вправе подписать как ее руководитель, так и иное лицо, которое уполномочено на совершение таких действий учредительными документами и иными внутренними локальными актами организации, либо нотариально заверенной доверенностью, выданной руководителем организации.

При наличии у компании печати — на доверенность ставят печать. Доверенность, выданная организацией в лице ее руководителя, не нуждается в нотариальном удостоверении, за исключением случаев, предусмотренных законом. Доверенность, выданная иным лицом от имени организации (кроме руководителей филиалов и представительств), должна быть нотариально удостоверена.

Срок действия доверенности

Срок действия доверенности можно указать любой, законодательных ограничений нет. Если в доверенности срок действия не указан, то считается, что она действует в течение одного года с даты совершения (ст. 186 ГК РФ).

А вот дата совершения должна стоять обязательно. Если ее нет, документ считается ничтожным.

Срок действия доверенности, которую выдали в порядке передоверия, не должен превышать срок действия той доверенности, на основании которой она выдана.

Содержание доверенности

Унифицированного бланка доверенности не существует. Документ составляют в свободной форме, главное, чтобы он содержал обязательные сведения и реквизиты:

наименование документа;

дата совершения и место выдачи;

наименование юридического лица — доверителя;

личные данные (реквизиты) доверенного лица;

наименование банка, в котором доверенное лицо уполномочено совершать необходимые действия;

перечень полномочий;

срок действия доверенности;

образец подписи доверенного лица;

подпись руководителя организации (лица, которое вправе подписать доверенность);

печать организации (при наличии).

Доверенность можно оформить на фирменном бланке компании или распечатать на обычном листе бумаги формата А4.

Полномочия доверенного лица

Полномочия доверенного лица важно четко сформулировать. Особенно, если речь идет не о разовой подаче документов, а о систематических действиях по распоряжению денежными средствами организации.

Пример формулировки перечня полномочий представителя:

«___________ уполномочивает осуществлять от имени доверителя следующие полномочия по распоряжению расчетным счетом ______________ в банке _____________: