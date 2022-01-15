Польза кредитов: зачем бизнесу брать в долг у банка

Собственных средств организации и ее владельцев не всегда хватает на расширение бизнеса. Иногда речь даже не о развитии, а о сохранении своего дела. Например, когда появились кассовые разрывы или сорвалась важная поставка, и нужно срочно перестраховаться и сделать заказ у другого поставщика. В таких ситуациях выручит кредит. Не пугайтесь — кредитная политика банков уже давно стала гибкой, и они готовы рассматривать выдачу средств даже без залога и поручительств. Итак, предлагаем обзор кредитных продуктов.

Основное правило для любых кредитов — полученная прибыль должна перекрывать проценты за использование кредита. Только в таком случае есть смысл его брать.

Перед выбором любого кредитного продукта взвешивайте риски и возможности. Почитайте полезную статью на эту тему: Как посчитать, какой кредит выдержит ваша компания: пошаговая инструкция для бухгалтера.

Теперь четко определитесь — для каких целей нужен кредит? Помните, что взять деньги можно либо на пополнение оборотных средств и потратить на выплату зарплаты, закупку товаров, ремонт или аренду, либо на определенную цель — покупку нового оборудования, обновление автопарка, приобретение недвижимости и т. д. Во втором случае необходимо подтвердить, что средства были потрачены туда, куда нужно.

Если на вопрос о целях вы ответили — можете выбрать подходящий кредитный продукт. Вот какие есть варианты.

Кредит для покрытия кассовых разрывов

Временная нехватка денег может случиться с кем угодно. Покупатель не перевел деньги за покупку, а уже нужно заказать новую партию или заплатить налоги.

Здесь на помощь приходит овердрафт — это форма краткосрочного кредита, когда банк разрешает вам ненадолго уйти в минус по счету. Размер овердрафта определяют исходя из среднемесячных оборотов по счету. Так как кассовый разрыв — явление временное, то и срок, на который банк дает кредит, небольшой — 1-2 месяца. Как только на счет поступают долгожданные деньги от клиентов, овердрафт погашается автоматически.

Пользоваться этим кредитом просто, поэтому неплохо всегда иметь такой финансовый инструмент под рукой на случай форс-мажора. Это недорого и с точки зрения уплаты процентных платежей, поскольку они начисляются только на остаток задолженности и за фактический период использования кредитных средств.

Овердрафт для бизнеса без залога: быстрое решение без визита в банк и минимум документов.

Кредит на пополнение оборотных средств

В идеале денежные средства должны всегда находиться в обороте, а не лежать на счете.

Большая часть полученной выручки должна обязательно возвращаться на закупку товара, покрытие затрат на зарплату, рекламу и т. п. Но если средств не хватает или спрос на продукцию превышает возможности, то пополнить запасы можно за счет возобновляемой кредитной линии или оборотного кредита.

Как разумно потратить оборотный кредит:

Закупить товар и продать его.

Закупить материалы и изготовить продукцию.

Заплатить субподрядчикам.

Запустить рекламную кампанию, чтобы больше продать и больше заработать.

Кредитные линии позволяют брать из установленного лимита только необходимое количество денег (транш) и проценты платить только за то, что использовали.

Банк устанавливает лимит и количество дней, по истечении которых деньги придется вернуть. В отличие от овердрафта погасить транш можно либо досрочно, либо оставив нужную сумму на счете для автоматического списания в установленные сроки. Чтобы сэкономить на процентах лучше вернуть заем досрочно.

Малый бизнес может рассчитывать на особые предложение. Например, на льготное кредитование в рамках поддержки от государства.

Недавно Ак Барс Банк стал одним из участников проекта по «зонтичному» механизму поручительств Корпорации МСП. Благодаря ему предприниматели, которым не хватает залога, получают поддержку от Корпорации МСП. Для предпринимателей это бесплатно — за поручительство платит банк.

Кроме того, существуют особые виды кредитов для поддержки определенных сфер деятельности.

Например, Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2019 г. № 1598 позволяет получить средства на поддержку IT-отрасли , а Постановление № 1528 от 29.12.2016 — на развитие агропромышленного комплекса .

Факторинг

Это не совсем привычный кредит. Объясним, что это такое, на простом примере.

Компания покупает у поставщика товар, оплата за него должна поступить через 30 дней после передачи продукции покупателю. Целый месяц поставщик ждет свои деньги. Если же он воспользуется факторингом, то за небольшую комиссию получит деньги сразу же после совершения сделки — их перечислит банк, в обмен за передачу ему права требования дебиторской задолженности (долга покупателя). И через 30 дней компания-покупатель перечислит деньги не поставщику, а в банк, и погасит свой долг.

Плюсы факторинга:

В балансе он не отражается в качестве кредита.

В зависимости от типа факторинга риски по неоплате может нести как сам поставщик, так и банк.

Не нужно предоставлять залог.

Рефинансирование

С этим понятием вы, скорее всего, знакомы благодаря потребительским кредитам. Однако перекредитованием могут также воспользоваться организации и ИП. Не все знают, что кроме более низкой ставки, у рефинансирования есть и другие плюсы:

Можно сократить ежемесячный платеж как за счет пониженной ставки, так и за счет изменения срока или графика кредитования.

Получить дополнительные средства . Кроме необходимой суммы, для погашения действующих кредитов, банк может предложить сумму сверху, которую можно направить на развитие бизнеса.

Объединить кредиты в разных банках и сэкономить на комиссиях . Актуально, если вы погашаете кредиты в разных банках и вынуждены переводить средства с одного счета на другой или вносить наличные.

В зависимости от суммы и условий кредитования — новый банк-кредитор может освободить вас от обязательств по залогу . Например, вы получили кредит под залог здания склада в сумме 10 млн рублей и еще один на пополнение оборотных средств в сумме 3 млн рублей, но уже выплатили более половины долга. За время выплаты кредита склад стал вам не нужен, т. к. вы решили заниматься деятельностью, не связанной с торговлей. Но продать недвижимость не можете, ведь она в залоге.

Вы обращаетесь в другой банк, чтобы получить рефинансирование на сумму 6 млн рублей, и банк соглашается предоставить его без залога имущества, под поручительство собственника. Так вы освобождаете от залога здание склада и можете свободно им распоряжаться. Например, продать (эти средства также можно потратить на полное или частичное погашение кредита).

Развитие бизнеса

Это очень широкое понятие и включает сразу много различных целей:

Инвестирование и покупка основных средств

Когда для развития бизнеса необходимы помещения, грузовые машины, оборудование, обычно оформляют инвестиционный кредит. Он отличается более крупной суммой и более длительным сроком возврата. Как правило, требуется также предоставить в залог основные средства, приобретаемые за счет такого кредита.

Соответственно и требований к заемщику больше: полная бухгалтерская и налоговая отчетность, данные об имуществе, анализ платежеспособности. Банк заинтересуется и вашим контрагентом, у которого приобретено имущество — нет ли между вами взаимозависимости, действительно ли он обладает тем имуществом, которое собирается продать (так банк проверяет является ли сделка реальной).

Финансовая аренда оборудования или транспорта

Лизинг похож на инвестиционный кредит и аренду одновременно. Основная его задача — это длительная аренда оборудования или транспорта с возможностью выкупа. Для оформления этого кредита в банке должны появиться оба участника сделки: покупатель и продавец. Банк выкупает у продавца объект лизинга и становится лизингодателем. Лизинговый платеж будет состоять из стоимости аренды и части выкупной стоимости. В итоге, когда договор лизинга заканчивается, имущество остается у клиента в собственности.

Кредит под контракт и банковская гарантия

Если вы решили принимать участие в закупках и расширять рынок сбыта за счет заключения новых контрактов, банку также есть, что вам предложить.

Во-первых, банковские гарантии. Это не совсем кредит. Банк только гарантирует, что, если вы — исполнитель. Если нарушите условия договора, заказчик сможет получить от банка сумму штрафа или неустойки, а вы будете обязаны вернуть их банку с процентами.

Во-вторых, кредит на исполнение контракта. По госконтрактам авансирование чаще всего не предусмотрено, и, чтобы закупить товар или материалы для работ, приходится тратить собственные средства. Этот вид кредитования как раз используют, чтобы не изымать деньги из оборота, не создавать кассовые разрывы и вовремя исполнить обязательства. Финансирование исполнения госконтрактов обычно дается под невысокую ставку, ведь риск того, что заказчик не перечислит вам оплату, стремится к нулю.

Выбирая вид кредитования, не забудьте заранее подготовить основные документы. В Ак Барс Банке список документов формируется в зависимости от продукта, цели и суммы кредита.

К примеру, в их числе могут быть: