Как управлять бизнесом на удаленке

Работа руководителя связана со множеством встреч, переговоров и командировок. Разбираемся, какие шаги нужно предпринять, чтобы не потерять контроль над бизнесом, если предстоят длительные поездки.

Шаг 1 — наладить бизнес-процессы

Бизнес-процессы — это последовательность действий, которые выполняются для достижения определенной цели в бизнесе. Если они отлажены, то компания функционирует бесперебойно, а каждый сотрудник четко понимает, что он должен делать.

Если раньше бизнес-процессы в организации четко не описывали, самое время это сделать:

Нужно четко определить, какие в компании есть направления: производство, закупки, маркетинг и т.д., и по каждому прописать задачи.

Далее — назначить ответственных за выполнение каждой задачи.

Разработать показатели эффективности для сотрудников, чтобы оценивать результаты их работы даже на расстоянии.

Наконец нужно обновить должностные инструкции, чтобы у всех был четкий список обязанностей.

Шаг 2 — получить электронную подпись

Чтобы удаленно подписывать все важные документы — от кредитных договоров до трудовых соглашений, понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. С такой подписью можно отправлять отчетность в налоговую, а также участвовать в электронных торгах и госзакупках. Чтобы получить УКЭП, руководителю организации или ИП нужно обратиться в ИФНС или оформить ее у доверенных лиц — удостоверяющих центров.

Шаг 3 — назначить руководителей

Бывает так, что бизнес, особенно небольшой, завязан на собственнике. Но если владелец планирует частые командировки, то без грамотного делегирования полномочий ему не обойтись.

Важно, чтобы менеджеры были опытными и могли грамотно управлять бизнесом в отсутствии собственника. Если компания маленькая, можно привлечь специалистов на основе аутсорсинга.

Шаг 4 — внедрить системы контроля

На рынке есть множество сервисов для автоматизации и совместной работы команд, участники которых живут в разных городах и странах. Руководитель с помощью таких сервисов сможет контролировать работу сотрудников из любой точки мира.

Бизнесу пригодится:

таск-трекер для удаленной работы с задачами и взаимодействия с командой;

CRM-система для управления продажами и работы с клиентами, в которой можно отслеживать каждый этап сделки;

сервис для онлайн-обучения;

программа для проведения видеовстреч;

мессенджер, который будет работать и у вас за границей, и у ваших сотрудников в России.

Шаг 5 — оформить банковскую доверенность

Доверенность можно выдать как на несколько банковских операций (например, открытие расчетного счета, получение кредитных средств, платежи и снятие наличных средств), так и на одну операцию.

Доверенность имеет срок действия и выдается конкретному доверенному лицу. Но с ней могут возникнуть трудности, например, если доверенное лицо оказалось в отпуске или на больничном и не может совершать операции.

Банковским вопросам следует уделить особое внимание. Не каждый руководитель доверяет своим сотрудникам настолько, чтобы полностью отдать им возможность распоряжаться подобными делами. Тогда на помощь придет сервис банковского электронного документооборота.

Шаг 6 — подключить систему электронного документооборота AbbDoc

Каждому бизнесу могут срочно понадобиться заемные деньги: чтобы запустить новые продукты и услуги, покрыть кассовые разрывы, рефинансировать долги и т.д. Руководителю важно получить доступ к оформлению кредита в любой нужный момент.

AbbDoc — сервис выпуска электронной подписи и обмена документами от Ак Барс Банка, который позволяет получить кредит удаленно. Руководитель сможет дистанционно принимать и отправлять в банк все нужные документы, подписанные электронной подписью. Все документы в AbbDoc имеют юридическую силу и равнозначны документам, сформированным на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью руководителя бизнеса.

С помощью сервиса руководитель может выпустить себе электронную подпись абсолютно бесплатно, загрузить и подписать документы любого формата и следить за их актуальным статусом в режиме реального времени.

Даже в командировке руководитель спокойно оформит кредит, а уже его доверенные лица будут распоряжаться деньгами, которые придут на расчетный счет организации.

Сервис доступен с мобильного устройства. Даже если у руководителя нет под рукой ноутбука или компьютера, подписать кредитную документацию не составит труда.

Заключение

Чтобы руководить бизнесом удаленно, нужно наладить полный электронный документооборот в компании, выпустить руководителю и ответственным лицам электронные подписи и выдать сотрудникам доверенности на разного рода операции.

Если руководитель часто уезжает в командировки, то для быстрого получения кредита без посещения банка можно воспользоваться сервисом от Ак Барс Банка AbbDoc.

Уже сегодня оценить преимущества новой системы могут клиенты из Москвы, Казани, Набережных Челнов, Уфы, Екатеринбурга, Оренбурга, Барнаула, Йошкар-Олы, Чебоксар и Краснодара. С 2024 года сервис электронного документооборота станет доступен во всех регионах присутствия Ак Барс Банка.

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