Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Оплата корпоративной картой: ГСМ и кофе в счете-фактуре от АЗС. Налоговый учет

Случается так, что руководитель оплачивает заправку служебного автомобиля корпоративной картой и дополнительно покупает себе кофе на АЗС. Можно ли оплатить корпоративной картой кофе? И можно ли учесть эту сумму в расчете НДС или налога на прибыль? Разбираемся в ситуации.
41 17
Оплата корпоративной картой: ГСМ и кофе в счете-фактуре от АЗС. Налоговый учет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое корпоративная карта

Корпоративная карта — это обычная банковская карта, которая привязана к расчетному счету организации для быстрых расчетов с контрагентами в целях предпринимательской деятельности. Соответственно, все расходы, которые несет компания, должны быть необходимы для ведения бизнеса, а также подтверждены документально.

Распоряжаться средствами на корпоративной карте как личными нельзя. Деньги, которые хранятся на ней, принадлежат организации. 

К тому же расходы на оплату товаров, работ или услуг по корпоративной карте могут быть учтены в составе расходов для исчисления налога на прибыль, но только в том случае, если они экономически обоснованы и имеют документальное подтверждение (п. 1 ст. 252 НК). А суммы НДС, заявленные поставщиками товаров, которые оплачены бизнес-картой, могут быть приняты к вычету, если соблюдаются условия ст. 169, п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК.

Корпоративная карта — удобный способ организации расчетов для бизнеса. Цифровая карта МИР Business от Ак Барс Банка выпускается мгновенно в личном кабинете.

Отправить заявку

Можно ли принять к вычету НДС при покупке кофе на АЗС

Если коротко, то нет, но с оговорками. Любая покупка, которая совершена в личных целях и не связана с хозяйственной деятельностью организации, не может быть учтена в расходах для расчета налога на прибыль (п. 1 ст. 252 НК). НДС к вычету с такой суммы принять тоже нельзя (п. 2 ст. 171 НК).

Кроме того, у компании может возникнуть обязанность удержать НДФЛ с такой покупки и начислить страховые взносы. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее.

Налог на прибыль и НДС

Нужно учесть, что отнесение затрат на питание сотрудников к расходам организации и возможность их отразить в составе налоговых вычетов по НДС — неоднозначный вопрос. Решение зависит от того, какие локальные нормативные акты приняты и действуют в компании.

Минфин дает такие разъяснения: если по условиям коллективного договора предусмотрена передача сотрудникам от работодателя продуктов питания, стоимость которых удерживается из их зарплаты, то она облагается НДС по общим правилам (письмо Минфина от 16.10.2014 № 03-07-15/52270). А суммы НДС, которые продавец предъявил организации при продаже этих продуктов, можно включить в налоговый вычет по НДС (ст. 171 и 172 НК).

Подобные разъяснения дает и налоговая служба (письмо ФНС от 04.03.2019 № СД-4-3/3817):если трудовой договор содержит условия о предоставлении сотрудникам питания, и компания расценивает его как часть заработной платы в натуральной форме, то НДС, который продавец предъявил работодателю при покупке продуктов, подлежит вычету по ст. 171 и 172 НК. При этом выплата дохода в натуральной форме облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Если же в локальных нормативных актах компании нет условий, которые регламентируют этот вопрос, то покупка руководителем кофе на заправке за деньги организации, без последующего возмещения таких затрат, может быть расценена как предоставление товаров на безвозмездной основе.

При этом, если компания безвозмездно передает приобретенные товары руководителю, такая операция может облагаться НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Поэтому компания может принять к вычету сумму НДС с покупки кофе. Но есть нюанс — в этом случае организация должна уплатить НДС с операции по безвозмездной передаче приобретенного кофе в пользу руководителя.

НДФЛ и страховые взносы

Одновременно с этим у лица, которое получило товар от организации на безвозмездной основе, возникает доход в натуральной форме (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Значит, компания должна исчислить НДФЛ с такого дохода. 

А так как руководитель связан с организацией трудовыми отношениями, может возникнуть риск квалификации дохода в натуральной форме в качестве элемента оплаты труда. Это повлечет необходимость начисления на производимые выплаты страховых взносов (пример — определение ВС от 16.07.2015 № 310-КГ15-4143 по делу № А36-1784/2014). В этом случае кофе может обойтись очень дорого.

Бывают ситуации, когда руководитель оплачивает корпоративной картой товары для личных целей и оформляет их на себя, а не на компанию. В таком случае деньги, которые списали за покупку со счета, переходят к нему под отчет. По таким суммам руководитель должен отчитаться — предоставить авансовый отчет с документами, которые подтверждают расходы. При этом, если он возвращает потраченные деньги на расчетный счет или в кассу организации, облагаемый НДФЛ доход не возникает, также не придется платить страховые взносы (письмо Минфина от 01.02.2018 № 03-04-06/5808).

В то же время если невозможно подтвердить целевое использование подотчетных денег и покупку товаров именно для ведения хозяйственной деятельности компании, то доход руководителя, который получен от компании, облагается НДФЛ (п. 8 приложения к письму ФНС от 24.12.2013 № СА-4-7/23263). Также эти деньги считаются выплатами в пользу сотрудников в рамках трудовых отношений и облагаются страховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК).

Бизнес-карты — это удобство в расчетах и выгода для компании. С корпоративной картой от Ак Барс Банка можно получить бизнес-кешбэк и вносить деньги без комиссии через любые банкоматы.

Как малому бизнесу не считать налоги, не платить взносы и не сдавать отчетность

Получите чек-лист по режиму АУСН-2024 бесплатно

Определите, насколько АУСН походит для вашей компании

Оставьте данные, пришлем вам чек-лист на e-mail бесплатно:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8Kc1Xm

Начать дискуссию

Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах

Модульбанк разработал помощника для управления продажами на маркетплейсах — бесплатный телеграм-бот Модульметрика, @modulmetricsbot. Теперь селлерам не нужно устанавливать дополнительные программы и приложения, все отчеты всегда будут под рукой. 

5
Маркетплейсы

Wildberries будет строить склады для других компаний

Маркетплейс хочет стать складским девелопером и предлагать сторонним компаниям площади для аренды и продажи.

14
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Трудовые отношения

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 

Контроль за нелегальной занятостью ужесточился. Разберем, что изменится в 2024 году и чем рискуют заказчики, которые сотрудничают с самозанятыми и перечисляют им вознаграждение от 50 000 руб. в месяц.

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 
24
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Маркетплейсы

Платформенная занятость и социальные гарантии — несовместимы

Специалисты КСК подготовили для Журнала «Эксперт» и издательского дома «Ведомости» анализ ситуации с предоставлением социальных и трудовых гарантий исполнителям услуг на платформах Яндекс, Озон и иных агрегаторов.

10
УСН

Данные из уведомлений по ЕНП и декларации по УСН могут не совпадать

По итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев плательщики УСН сдавали уведомления по ЕНП на авансы. Эти авансы в декларации по УСН будут в строках 020, 040, 050, 070, 080 раздела 1.

1
55
Логотип «Контур»
«Контур»
ЭДО

Как убедить контрагентов в преимуществах ЭДО: опыт «Европлана»

Электронный документооборот (ЭДО) за последние 3 года стал для бизнеса нормой. Но не все компании готовы перейти на онлайн-обмен документами. С чем связан отказ от ЭДО и можно ли переубедить контрагентов? Разбираемся вместе с сервисом Контур.Диадок и лизинговой компанией «Европлан».

Как убедить контрагентов в преимуществах ЭДО: опыт «Европлана»
46
Налоговые проверки

Какой бизнес налоговики будут проверять в 2024-2025 годах

В план выездных налоговых проверок попадет компании, которые добровольно не уточняют свои обязательства. Проверьте, попадет ли ваш бизнес под внимание ФНС.

82

Записи вебинаров

724
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Управление персоналом

Миссия выполнима! Или как заставить работать подчиненных

В отличие от официальной педагогики, трудовой кодекс запрещает использовать такие эффективные меры воздействия, как шантаж, подкуп и угрозы. С работниками же закон допускает лишь убеждение.

Миссия выполнима! Или как заставить работать подчиненных
27
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Обзор лучших предложений января: курсы-бестселлеры «Клерка» со скидкой до 70%

Сделали для вас подборку курсов повышения квалификации и профпереподготовки с нуля и для продвинутых, которые пригодятся каждому бухгалтеру в 2024 году.

Обзор лучших предложений января: курсы-бестселлеры «Клерка» со скидкой до 70%
44
Банки

ЦБ: проблема разблокировки активов российских инвесторов может сохраниться и в 2025 году

Проблема разблокирования активов российских инвесторов, возможно, не будет решена в 2024 году.

26
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как составить правильную бухгалтерскую проводку?

Коллеги, прошу отнестись к задаче с пониманием. У меня некоммерческая организация. В задаче расчеты ведутся со спец счета Фонда Президентских грантов. По условию нельзя просто перевести день себе на расчетный счет.

13
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как получить пособие не уходя в отпуск по уходу за ребенком?

Добрый день! Помогите разобраться, до СФР не могу дозвониться. Я не уходила в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Продолжаю работать удаленно, на полную ставку. Сейчас при работе на полную ставку пособие сохраняется. Может, кто сталкивался: как мне начать получать пособие без ухода в отпуск?

7
44
Цифровой рубль

Еще 17 банков подключат к пилоту по цифровому рублю

ЦБ расширил список банков, участвующих в пилоте цифрового рубля. Еще 17 кредитных организаций готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, «Тинькофф банк» и РСХБ.

30
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Оплата корпоративной картой: ГСМ и кофе в счете-фактуре от АЗС. Налоговый учет

Случается так, что руководитель оплачивает заправку служебного автомобиля корпоративной картой и дополнительно покупает себе кофе на АЗС. Можно ли оплатить корпоративной картой кофе? И можно ли учесть эту сумму в расчете НДС или налога на прибыль? Разбираемся в ситуации.

Оплата корпоративной картой: ГСМ и кофе в счете-фактуре от АЗС. Налоговый учет
41
Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеру избежать ошибок в составлении годовой отчетности за 2023 год

Узнайте, как составить бухгалтерскую отчетность без ошибок, чем сокращенная форма отличается от стандартной и кому можно вести упрощенный бухгалтерский учет.

79
Логотип СберРешения
СберРешения
Увольнение

Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя

Уволить работника можно в связи с изменением условий трудового договора (ст. 74 ТК). Но это возможно, только если сотрудник отказался работать при новых обстоятельствах, которые связаны с изменением организационных условий труда. Также расскажем, как уволить руководителя организации.

Увольнение работника в связи с изменением условий договора: важнейшая практика. Как уволить руководителя
67
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Достаточно ли для ФНС предоставить уведомление о переходе на УСН?

Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация была на ОСНО, заключила договор, оплату по 1 этапу получила с НДС, после перехода на УСН получила оплату за 2 этап, соответственно, без НДС, акт по 2 этапу так же без него.

21
Товарный знак

Число заявок на регистрацию брендов выросло на 36%

Локальные предприниматели подали 123 тысячи заявок на регистрацию брендов. Большинство из них привязаны к «географическим координатам», что повышает доверие покупателей и дает возможность продвижения на международных рынках.

27
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

💥Клерк.Опрос. Как сделать нашу Трибуну еще лучше?

Коллеги, мы всегда внимательно следим за вашими комментариями и примерно представляем, кто наши пользователи. Однако решили, что пора познакомиться поближе. Для этого создали опрос, он не займет у вас много времени, но даст нам полезную информацию. Вместе сделаем «Клерк» еще лучше!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
31
168
Воинский учет

Как внедрить воинский учет в организации, если раньше его никогда не вели

Пошаговая инструкция для кадровиков и специалистов по воинскому учету.

155