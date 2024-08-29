Налоговая реформа: как бизнесу подготовиться к 2025 году

С 2025 года ситуация в налоговом законодательстве серьезно изменится, но еще есть время подготовиться. Делимся рецептами безопасного перехода на новые правила.

Что изменится в 2025 году

Изменения, которые произойдут прямо с 1 января, приведены в таблице.

С 5 февраля 2025 г. не надо будет заботиться о передаче в ИФНС квитанций о получении цифровых документов. На шестой рабочий день после отправки будет считаться, что вы ее получили (п. 8 ст. 1, п. 3 ст. 19 закона № 259-ФЗ). В этой связи будет исключено такое основание для блокировки счетов, как непредставление этих квитанций.

До 1 апреля 2025 г. допускается применять два формата электронных счетов-фактур и УПД — с реквизитом «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости» и без него (п. 4 приказа ФНС от 19.12.23 № ЕД-7-26/970). Станет обязателен ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

С отчетности за 2024 г. надо применять и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». В активе баланса появятся строки «Инвестиционная недвижимость», «Долгосрочные активы к продаже». Из пассива пропадут «Доходы будущих периодов». В отчет о финансовых результатах выделяется финрезультат от прекращаемой деятельности.

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Как упрощенцам подготовиться к уплате НДС

Прежде всего — оценить, «грозит» ли он вообще. Если доход не превысил 60 млн руб. два года подряд (имеется в виду с 2024 г.), то НДС платить будет не надо. От уплаты НДС при переходе на УСН автоматически освобождаются вновь созданные организации и только что зарегистрированные ИП.

Что еще можно сделать:

Часть доходов перенести на 2025 г., чтобы сохранить лимит. Например, провести переговоры о том, что расчеты будут отложены (резон найти реально, например, финпроблемы у контрагента), либо повременить с подписанием актов о выполненных работах (если, например, в них есть недочеты — а они встречаются нередко). Структурировать бизнес, если возможно, часть функций осуществлять на ПСН. Предварительно надо оценить риски и снизить их: как минимум, не вести один и тот же бизнес и на УСН, и на ПСН.

Если уплата НДС все-таки неизбежна, то подсчитайте, что для вас выгоднее: пониженные ставки без вычетов или классические с вычетами. Например, у вас «входной» НДС более:

75% от общей суммы налога — 20%-ная ставка будет выгоднее 5%-ной.

65% — 20%-ная ставка выгоднее 7%-ной.

Имеют значение не только размеры ставок и уплачиваемого НДС, но и ваши собственные возможности: потянете ли сложности учета налога, применения вычетов и т.п. — это требует немалого профессионализма и от дипломированного бухгалтера. Если хотите упростить расчеты, стоит выбрать пониженные ставки.

Рост налогов автоматически ведет к росту цены — это влечет необходимость изменить цены в договорах с контрагентами. А заодно и сообщить, что вы теперь платите НДС, а они могут его вычесть.

Налог на прибыль

По возможности имеет смысл как можно больше доходов признать 2024 годом — разумеется, обоснованно, чтобы исключить претензии налоговиков.

Самое время свежим взглядом оценить учетную политику в части расходов. Имеются ли в ней права на инвестиционный вычет, амортизационную премию, повышающие коэффициенты.

Ряд скрытых расходов 2024 можно будет признать в 2025 при условии, что они будут оформлены документально. Например, на формирование различных резервов.

И, вообще, может, вы попадаете в перечни льготников, например, IT? В таком случае вместо 25% можно будет платить 5, а если удастся стать резидентом НТК «Сколково», то реально вообще обнулить налог на прибыль.

Может, вернуться на УСН

Если вы в 2024 г. «слетели» с УСН по доходам, то можно вернуться с 1 января 2025 года, не выжидая год. Если УСН вам выгодна, а за 9 месяцев 2024 ваш доход не превысил 337,5 млн руб., воспользуйтесь правом на упрощенную процедуру возврата.

Причем и порог дохода будет рассчитываться по-новому, исходя из увеличенных сумм — но доходы по УСН придется учесть.

Как нивелировать возросший НДФЛ

Чтобы компенсировать сотрудникам возросшее налоговое бремя, можно установить или увеличить необлагаемые выплаты (матпомощь, компенсация разъездным, дистанционным работникам) при условии корректного документального подтверждения. Нужно поднять и пересмотреть все трудовые договоры и, вообще, кадровые документы.

Если речь идет об учредителях, не следует торопиться и заменять повышение зарплаты выплатой дивидендов. С одной стороны, учредителю–резиденту РФ выгоднее получить дивиденды (меньше НДФЛ, не нужно платить страховые взносы), с другой, зарплату можно учесть расходах. В любом случае сравнивайте выплаты со среднеотраслевыми показателями и ни в коем случае не снижайте до критичных порогов. В противном случае неизбежны объяснения с налоговиками.

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