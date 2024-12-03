Автоматизированная упрощенка с 2025 года: что изменится

Автоматизированная УСН — это специальный налоговый режим для организаций и индивидуальных предпринимателей, который пока действует только в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.
АУСН смогут ввести во всех регионах
С 2025 года география налогового режима заметно расширится. Каждый регион вправе решить, будет ли действовать автоматизированная упрощенка на его территории и принять соответствующее изменение до 1 декабря 2024 года. Законодательство регионов вступает в силу не ранее чем, через месяц со дня публикации.
Переход на АУСН с 2025 года: критерии
Основные условия для перехода на спецрежим, как и прежде — соблюдение всех лимитов и ограничений для АУСН, а также регистрация в субъекте, где режим официально применяется.
Одновременно должны выполняться условия:
Лимит по доходам на режиме ограничивается 60 млн руб.
По средней численности сотрудников порог составляет пять человек.
Остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн руб.
Расчетный счет должен быть открыт именно в уполномоченном банке, который состоит в специальном списке.
Совмещать АУСН с другими системами налогообложения нельзя.
Зарплата сотрудникам перечисляется исключительно в безналичной форме.
У юрлица нет обособок и филиалов.
Доля участия других организаций в УК компании не превышает 25%.
Компания или ИП не ведет деятельность из перечня п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Важно: до 2025 года не нужно было принимать во внимание, лимит по доходу, в периоде до перехода на АУСН. Этот нюанс был существенным отличием АУСН от упрощенной системы налогообложения.
С 1 января 2025 года утрачивают право на применение специального режима организации и ИП, у которых совокупный размер доходов за календарный год, предшествующий году перехода на специальный налоговый режим, либо с начала текущего календарного года превысил 60 млн руб.
При превышении ограничений компания утрачивает право на АУСН, начиная с месяца, в котором произошло превышение.
В Ак Барс Банке можно открыть расчетный счет и подключить автоупрощенку, так как он входит в число уполномоченных банков. Переходите на АУСН вместе с Ак Барс Банком и оцените все преимущества системы: автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности и страховых взносов, передача банку части функций налогового агента по НДФЛ.
Когда можно начинать применять АУСН в 2025 году
Напомним, что сейчас на автоупрощенку можно перейти только с начала нового календарного года. А выбранный объект налогообложения в течение года изменить нельзя (п. 2 ст. 5 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Решение о смене режима сопровождается подачей уведомления до 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется переход на АУСН. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или через ваш банк, например, Ак Барс Банк, который входит в перечень уполномоченных банков.
С учетом внесенных поправок с 1 января 2025 года организации и ИП на УСН или ИП на НПД смогут перейти на АвтоУСН со следующего месяца на протяжении всего календарного года. Для этого нужно будет направить уведомление в ИФНС до конца текущего месяца. В таком случае обязанность применения АУСН возникает в течение 12 месяцев с даты начала применения специального режима. Каналы подачи уведомления остаются прежними.
Клиенты Ак Барс Банка могут быстро оформить заявление на АУСН в личном кабинете. Перейдите на АУСН вместе с Ак Барс Банком. Освободите бизнес от отчетности, расчета налогов и страховых взносов.
Условия для применения АУСН: выплата зарплаты сотрудникам и определение остаточной стоимости ОС
В 2025 году эти условия остаются прежними.
При работе на АУСН не принимайте на работу нерезидентов и сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию (п. 27 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Вознаграждение работникам выплачивается только безналичным способом. При этом нельзя выплачивать доход, который облагается по ставкам 35, 30, 9% (п. 30 ст. 3 закона в ред. от 29.10.2024 № 17-ФЗ).
Лимит по остаточной стоимости основных средств определяйте в соответствии с ФСБУ 6/2020. Здесь не работают правила главы 25 НК в отличие от УСН.
Какие компании не смогут применять АУСН в 2025 году
С 2025 года допускается применение АУСН доверителем, комитентом, принципалом (п. 1 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Это значит, что воспользоваться преимуществами автоупрощенки смогут, в том числе, продавцы маркетплейсов. Комиссионеры, поверенные, агенты по-прежнему не смогут применять специальный режим.
Также конкретизирована дата получения дохода для лиц, которые ведут деятельность в рамках договоров комиссии, агентских договоров и договоров поручения. Фиксировать поступление выручки можно будет (п. 4 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ):
на дату поступления денежных средств на счета принципала (комитента, доверителя) безналичным или наличным способом;
на дату получения иного имущества и имущественных прав;
на дату оплаты задолженности налогоплательщику иным способом.
Напоминаем, что АУСН нельзя совмещать с другими режимами налогообложения (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). При переходе на другой режим налогобложения в течение календарного года налогоплательщик обязан уведомить ИФНС через личный кабинет налогоплательщика.
Применение АУСН также продолжает носить экспериментальный характер, и во всех регионах, принявших решение использовать специальный режим, данное право можно применять до 31.12.2027 года.
Читайте также:
Какие специальные налоговые режимы может применять ИП в 2024 году.
Налоговая амнистия за дробление бизнеса: как это будет работать, условия и порядок.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8K2mQm
Начать дискуссию