Ак Барс Банк
АУСН

Автоматизированная упрощенка с 2025 года: что изменится

Рассказываем, к чему готовится компаниям и ИП на АУСН с 1 января 2025 года. Отметим ключевые изменения и правки, внесенные в законодательство уже в 2024 году. К каждому изменению мы подготовили рекомендации, чтобы было проще адаптировать учет и контроль в минимальные сроки.

Автоматизированная УСН — это специальный налоговый режим для организаций и индивидуальных предпринимателей, который пока действует только в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. 

АУСН смогут ввести во всех регионах

С 2025 года география налогового режима заметно расширится. Каждый регион вправе решить, будет ли действовать автоматизированная упрощенка на его территории и принять соответствующее изменение до 1 декабря 2024 года. Законодательство регионов вступает в силу не ранее чем, через месяц со дня публикации.

Переход на АУСН с 2025 года: критерии

Основные условия для перехода на спецрежим, как и прежде — соблюдение всех лимитов и ограничений для АУСН, а также регистрация в субъекте, где режим официально применяется.

Одновременно должны выполняться условия:

  • Лимит по доходам на режиме ограничивается 60 млн руб.

  • По средней численности сотрудников порог составляет пять человек.

  • Остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн руб.

  • Расчетный счет должен быть открыт именно в уполномоченном банке, который состоит в специальном списке.

  • Совмещать АУСН с другими системами налогообложения нельзя.

  • Зарплата сотрудникам перечисляется исключительно в безналичной форме.

  • У юрлица нет обособок и филиалов.

  • Доля участия других организаций в УК компании не превышает 25%.

  • Компания или ИП не ведет деятельность из перечня п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Важно: до 2025 года не нужно было принимать во внимание, лимит по доходу, в периоде до перехода на АУСН. Этот нюанс был существенным отличием АУСН от упрощенной системы налогообложения. 

С 1 января 2025 года утрачивают право на применение специального режима организации и ИП, у которых совокупный размер доходов за календарный год, предшествующий году перехода на специальный налоговый режим, либо с начала текущего календарного года превысил 60 млн руб.

При превышении ограничений компания утрачивает право на АУСН, начиная с месяца, в котором произошло превышение. 

В Ак Барс Банке можно открыть расчетный счет и подключить автоупрощенку, так как он входит в число уполномоченных банков. Переходите на АУСН вместе с Ак Барс Банком и оцените все преимущества системы: автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности и страховых взносов, передача банку части функций налогового агента по НДФЛ. 

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Когда можно начинать применять АУСН в 2025 году 

Напомним, что сейчас на автоупрощенку можно перейти только с начала нового календарного года. А выбранный объект налогообложения в течение года изменить нельзя (п. 2 ст. 5 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Решение о смене режима сопровождается подачей уведомления до 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется переход на АУСН. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или через ваш банк, например, Ак Барс Банк, который входит в перечень уполномоченных банков.

С учетом внесенных поправок с 1 января 2025 года организации и ИП на УСН или ИП на НПД смогут перейти на АвтоУСН со следующего месяца на протяжении всего календарного года. Для этого нужно будет направить уведомление в ИФНС до конца текущего месяца. В таком случае обязанность применения АУСН возникает в течение 12 месяцев с даты начала применения специального режима. Каналы подачи уведомления остаются прежними.

Клиенты Ак Барс Банка могут быстро оформить заявление на АУСН в личном кабинете. Перейдите на АУСН вместе с Ак Барс Банком. Освободите бизнес от отчетности, расчета налогов и страховых взносов.

Условия для применения АУСН: выплата зарплаты сотрудникам и определение остаточной стоимости ОС

В 2025 году эти условия остаются прежними.

При работе на АУСН не принимайте на работу нерезидентов и сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию (п. 27 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Вознаграждение работникам выплачивается только безналичным способом. При этом нельзя выплачивать доход, который облагается по ставкам 35, 30, 9% (п. 30 ст. 3 закона в ред. от 29.10.2024 № 17-ФЗ).

Лимит по остаточной стоимости основных средств определяйте в соответствии с ФСБУ 6/2020. Здесь не работают правила главы 25 НК в отличие от УСН.

Какие компании не смогут применять АУСН в 2025 году

С 2025 года допускается применение АУСН доверителем, комитентом, принципалом (п. 1 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Это значит, что воспользоваться преимуществами автоупрощенки смогут, в том числе, продавцы маркетплейсов. Комиссионеры, поверенные, агенты по-прежнему не смогут применять специальный режим. 

Также конкретизирована дата получения дохода для лиц, которые ведут деятельность в рамках договоров комиссии, агентских договоров и договоров поручения. Фиксировать поступление выручки можно будет (п. 4 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ):

  • на дату поступления денежных средств на счета принципала (комитента, доверителя) безналичным или наличным способом;

  • на дату получения иного имущества и имущественных прав;

  • на дату оплаты задолженности налогоплательщику иным способом. 

Напоминаем, что АУСН нельзя совмещать с другими режимами налогообложения (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). При переходе на другой режим налогобложения в течение календарного года налогоплательщик обязан уведомить ИФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Применение АУСН также продолжает носить экспериментальный характер, и во всех регионах, принявших решение использовать специальный режим, данное право можно применять до 31.12.2027 года.

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