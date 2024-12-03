Автоматизированная упрощенка с 2025 года: что изменится

Основные условия для перехода на спецрежим, как и прежде — соблюдение всех лимитов и ограничений для АУСН, а также регистрация в субъекте, где режим официально применяется.

Одновременно должны выполняться условия:

Лимит по доходам на режиме ограничивается 60 млн руб.

По средней численности сотрудников порог составляет пять человек.

Остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн руб.

Расчетный счет должен быть открыт именно в уполномоченном банке, который состоит в специальном списке.

Совмещать АУСН с другими системами налогообложения нельзя.

Зарплата сотрудникам перечисляется исключительно в безналичной форме.

У юрлица нет обособок и филиалов.

Доля участия других организаций в УК компании не превышает 25%.

Компания или ИП не ведет деятельность из перечня п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Важно: до 2025 года не нужно было принимать во внимание, лимит по доходу, в периоде до перехода на АУСН. Этот нюанс был существенным отличием АУСН от упрощенной системы налогообложения.

С 1 января 2025 года утрачивают право на применение специального режима организации и ИП, у которых совокупный размер доходов за календарный год, предшествующий году перехода на специальный налоговый режим, либо с начала текущего календарного года превысил 60 млн руб.

При превышении ограничений компания утрачивает право на АУСН, начиная с месяца, в котором произошло превышение.