Комиссия по торговому эквайрингу: из чего складывается и от чего зависит

Стоимость эквайринга в различных банках формируется с учетом нескольких факторов. Рассмотрим основные из них:

Сфера бизнеса.

Размер комиссии часто варьируется в зависимости от отрасли. Например, для турфирм и заправок процент может быть ниже, чем для супермаркетов и ресторанов. Часто льготные тарифы, кроме турфирм, предлагают небольшим локальным бизнесам.

Например, предприниматель, который открыл расчетный счет в Ак Барс Банке, получает эквайринг по подписке с фиксированной стоимостью от 499 до 2499 рублей в месяц. Если сумма оборота превышает установленный лимит, то бизнес платит комиссию в виде процента от оборота. Самые низкие комиссии — для турфирм и фастфуда.

Обороты компании.

Обычно действует правило: больше оборот — ниже комиссия. Важно внимательно изучать условия договора, так как низкие ставки часто действуют только при определенных объемах продаж. Снижение оборотов влечет увеличение комиссии.

Количество терминалов.

Чем больше у предпринимателя терминалов, тем обычно тариф ниже. Некоторые банки также предлагают бесплатные терминалы, если предприниматель достигает определенных оборотов, но при их снижении в будущем возможны дополнительные расходы. В других кредитных организациях аренда терминала не зависит от количества торговых точек.

Региональное положение.

Тарифы могут различаться в зависимости от географического расположения бизнеса. Например, в Москве комиссия может отличаться от ставок в Екатеринбурге или Казани, что связано с региональными особенностями экономического развития и конкуренции.

Пример: Владелец автозаправочной станции открыл счет, вид «Коробки.Бизнес» — «Уверенный рост», и подключил эквайринг в Ак Барс Банке по акции «Эквайринг по подписке». Оборот по картам за месяц составил 400 000 рублей. В рамках акции предприниматель платит фиксированную сумму за эквайринг — 1 499 рублей в месяц. Лимит оборота по операциям в рамках фиксированной суммы равен 300 000 рублей.

От суммы превышения — 100 000 рублей — предприниматель перечисляет процент от оборота. Для АЗС на тарифе «Уверенный рост» это 1,9%, или 1 900 рублей. Итого месячная плата за эквайринг составляет 3 399 рублей.