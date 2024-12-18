Комиссия по торговому эквайрингу: из чего складывается и от чего зависит

Какие виды эквайринга бывают
Основных видов эквайринга два — торговый и интернет-эквайринг. Первый подходит для физических точек продаж — магазинов, салонов красоты, гостиниц, ресторанов и кафе, поликлиник и т. д. Интернет-эквайринг позволяет принимать платежи онлайн и нужен тем, кто принимает оплату через интернет.
Сегодня многие клиенты предпочитают платить за покупки картой, поэтому эквайринг понадобится практически каждой торговой точке.
Также обязательно нужно подключить эквайринг тем предпринимателям, чей годовой оборот превышает 20 миллионов рублей. В подобных случаях закон требует предоставлять клиентам возможность оплачивать товары и услуги картами «МИР», что и подразумевает подключение торгового эквайринга через банк.
Подключите торговый эквайринг в Ак Барс Банке. При открытии счета для бизнеса комиссия — от 0% с оборота. Зачисление выручки на счет - бесплатно. Подписка — от 499 рублей в месяц. Вы сможете принимать платежи по картам Visa, Mastercard и Мир.
Как работает торговый эквайринг
Для приема безналичных средств продавец устанавливает терминал. Покупатель прикладывает или вставляет карту, после чего платеж обрабатывается за секунды, и клиенту выдается чек.
Процесс выглядит так:
Покупатель оплачивает покупку картой.
Банк-эквайер запрашивает у банка-эмитента возможность списания денег.
Банк-эмитент проверяет доступность средств и активен ли счет.
При одобрении транзакции средства списываются. При отказе — например, если денег на карте покупателя недостаточно — на терминале отображается сообщение о причинах непроведения платежа.
Обычно деньги поступают на счет продавца на следующий день.
От чего зависит комиссия за эквайринг
Стоимость эквайринга в различных банках формируется с учетом нескольких факторов. Рассмотрим основные из них:
Сфера бизнеса.
Размер комиссии часто варьируется в зависимости от отрасли. Например, для турфирм и заправок процент может быть ниже, чем для супермаркетов и ресторанов. Часто льготные тарифы, кроме турфирм, предлагают небольшим локальным бизнесам.
Например, предприниматель, который открыл расчетный счет в Ак Барс Банке, получает эквайринг по подписке с фиксированной стоимостью от 499 до 2499 рублей в месяц. Если сумма оборота превышает установленный лимит, то бизнес платит комиссию в виде процента от оборота. Самые низкие комиссии — для турфирм и фастфуда.
Обороты компании.
Обычно действует правило: больше оборот — ниже комиссия. Важно внимательно изучать условия договора, так как низкие ставки часто действуют только при определенных объемах продаж. Снижение оборотов влечет увеличение комиссии.
Количество терминалов.
Чем больше у предпринимателя терминалов, тем обычно тариф ниже. Некоторые банки также предлагают бесплатные терминалы, если предприниматель достигает определенных оборотов, но при их снижении в будущем возможны дополнительные расходы. В других кредитных организациях аренда терминала не зависит от количества торговых точек.
Региональное положение.
Тарифы могут различаться в зависимости от географического расположения бизнеса. Например, в Москве комиссия может отличаться от ставок в Екатеринбурге или Казани, что связано с региональными особенностями экономического развития и конкуренции.
Пример: Владелец автозаправочной станции открыл счет, вид «Коробки.Бизнес» — «Уверенный рост», и подключил эквайринг в Ак Барс Банке по акции «Эквайринг по подписке». Оборот по картам за месяц составил 400 000 рублей. В рамках акции предприниматель платит фиксированную сумму за эквайринг — 1 499 рублей в месяц. Лимит оборота по операциям в рамках фиксированной суммы равен 300 000 рублей.
От суммы превышения — 100 000 рублей — предприниматель перечисляет процент от оборота. Для АЗС на тарифе «Уверенный рост» это 1,9%, или 1 900 рублей. Итого месячная плата за эквайринг составляет 3 399 рублей.
Как бизнесу оценить расходы на эквайринг
Чтобы определить расходы на комиссию банку за эквайринг, сначала ответьте на два ключевых вопроса:
Какова сфера вашего бизнеса: есть ли возможность получить пониженную комиссию за эквайринг.
Каковы обороты вашей компании: можете ли вы стабильно поддерживать текущий уровень оборотов. Если обороты стабильные и высокие, скорее всего, выгоднее будет тариф, на котором ставка зависит от оборота. Если обороты разнятся от месяца к месяцу, фиксированный тариф может обойтись дешевле.
Ответив на эти вопросы, можно приступать к выбору банка с выгодными условиями и точной оценке расходов на комиссию за эквайринг.
Как подключить торговый эквайринг
Для подключения торгового эквайринга нужно выполнить несколько действий:
1. Выберите банк.
Оцените тарифы и прогнозируемые затраты, а также изучите отзывы о работе эквайринга. Убедитесь в качестве службы поддержки, так как иногда могут случаться технические сбои. Важно, чтобы помощь оказывалась оперативно и профессионально, чтобы не задерживать покупателей на кассе.
2. Оформите заявку на подключение.
Оставьте заявку выбранному банку. Специалисты банка ответят на все вопросы, даже если вы еще не определились с выбором условий эквайринга.
3. Выберите терминал и тариф.
В интернет-банке выберите терминал и подходящий тариф. Некоторые банки продают терминалы, некоторые сдают их в аренду. После внесения оплаты заявка будет обработана примерно в течение одного рабочего дня, еще один-два дня потребуется на подготовку оборудования.
После получения терминала нужно будет подключить его к вашему кассовому оборудованию. Чаще всего для этого на кассе устанавливается специальное приложение для банка-эквайера, а после его запуска можно подключить терминал. Затем вы сможете приступать к приему безналичных платежей. Если возникнут трудности, служба поддержки банка поможет их решить.
Подключите торговый эквайринг в Ак Барс Банке по акции «Эквайринг без процентов». Вместе с покупкой пакета услуг «Коробка» вы сможете оплачивать эквайринг в фиксированной сумме — по подписке. Стоимость подписки — от 499 рублей в месяц. Оставьте заявку на обратный звонок — сотрудник банка позвонит вам и подключит сервисы.
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