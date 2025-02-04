Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить

Уплата взносов ИП за себя
При занятости по трудовому договору страховые взносы за сотрудника оплачивает работодатель, обеспечивая пенсию, медицинское обслуживание, больничные, декретные и выплаты при травмах. Предприниматели также имеют право на бесплатную медицинскую помощь и будущую пенсию, поэтому им необходимо самостоятельно уплачивать взносы. Но фиксированные взносы не дают возможность получать выплаты по больничным и декретным. Для этого нужно заключить отдельный договор с СФР и делать добровольные отчисления.
Уплачивать взносы предприниматели должны на любом режиме налогообложения, кроме АУСН и НПД.
Размер фиксированных взносов для ИП в 2025 году
В статье 430 НК указаны размеры взносов для ИП:
53 658 руб. — на 2025 год;
57 390 руб. — на 2026 год;
61 154 руб. — на 2027 год.
Для сравнения, в 2024 году взнос был равен 49 500 руб.
Срок уплаты
Срок уплаты страховых взносов также претерпел изменения. В 2025 году фиксированные взносы нужно будет внести до 28 декабря текущего года. Поскольку эта дата выпадает на выходной, последний день для их перечисления переносится на 29 декабря 2025 года.
Дополнительный взнос
Если доход ИП превышает 300 000 рублей в год, тогда нужно уплачивать дополнительные страховые взносы. Ставка дополнительных взносов составляет 1% от суммы превышения, но не более установленного лимита. Например: при доходе 750 000 руб. дополнительно уплачивается — 4 500 руб. ((750 000 — 300 000) х 1%). Превышение составляет на 450 000 руб.
Максимальные лимиты следующие:
300 888 руб. — в 2025 году;
321 818 руб. — в 2026 году;
342 923 руб. — в 2027 году.
В 2024 году максимальная сумма составляла 277 571 рубль.
Срок уплаты дополнительных взносов
Изменения в сроке уплаты дополнительных взносов в 2025 году не было. Перечислить средства нужно не позднее 1 июля следующего года.
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Когда ИП может не платить страховые взносы за себя
Не платят страховые взносы:
В полной сумме — предприниматели, которые работают на НПД или АУСН. Основное отличие заключается в том, что у самозанятых не идет пенсионный стаж, а ИП на АУСН получают эти преимущества благодаря повышенному налогу. Чтобы не оказаться без пенсионных выплат, предприниматели, работающие на НПД, могут подписать соглашение с СФР и добровольно уплачивать взносы через приложение «Мой налог».
Частично — кто получает военную пенсию по выслуге лет или по инвалидности. Они оплачивают лишь ту долю взносов, которая предназначена для медицинского страхования.
Если предприниматель не ведет бизнес и не получает доход, фиксированные взносы все равно платить придется. Возможно временное освобождение от уплаты этих сумм, если не велась деятельность по определенным причинам. К таким причинам относятся:
Военная служба по призыву или мобилизация.
Воспитание ребенка до 1,5 года (в совокупности не более шести лет).
Неправомерное содержание под стражей и в местах заключения.
Уход за инвалидом I группы, ребенком с ограниченными возможностями, либо за взрослым человеком старше 80 лет.
Проживание с супругом-военнослужащим в условиях, когда нет возможности устроится на работу (не дольше пяти лет).
Проживание за границей с супругом-дипломатом (не более пяти лет).
Страховые взносы за неполный год
Если предприниматель зарегистрировался не с начала календарного года или снял с регистрации ИП до его окончания, фиксированные страховые взносы следует платить только за период, когда велась предпринимательская деятельность.
Платить взносы нужно не за весь год, если в этом году:
Осуществляли регистрацию или закрытие ИП.
Было разрешение на освобождение от уплаты.
Перешли на самозанятость или были плательщиком НДП и перешли в течение года на другой налоговый режим.
Взносы рассчитываются пропорционально в зависимости от количества месяцев и дней регистрации ИП. Если доход ИП за год превысил 300 000 рублей, с суммы превышения платится еще 1%, независимо о того, сколько времени действует статус ИП.
Рассмотрим на примере, как выглядит расчет: ИП «Милкин» зарегистрировался 16 апреля 2025 года и работал до конца года. Режим налогообложения — УСН «доходы». Доход ИП составил 550 000 руб. К концу года в статусе ИП он будет работать 8 полных месяцев и 15 дней.
Сумма взносов за месяцы: 35 772 руб. (53 658 руб. / 12 мес. х 8 мес.).
Сумма взносов за дни: 2 235,75 руб. (53 658 руб. / 12 мес./ 30 дней х 15 дней).
Общая сумма без учета дополнительного взноса: 38 007,75 руб. (35 772 руб. + 2 235,75 руб.).
Дополнительный взнос: 2 500 руб. (550 000 руб. — 300 000 руб.) х 1%)).
Всего ИП «Милкин» заплатит: 40 507,75 руб. (38 007,75 руб. + 2 500 руб.).
Чтобы не допустить ошибок в расчете на сайте ФНС есть онлайн-калькулятор, который поможет вычислить сумму взносов за различный временной отрезок.
Последствия неуплаты фиксированных страховых взносов
Когда наступает срок уплаты страховых взносов, ФНС сама списывает сумму с ЕНС. Если средств на счете недостаточно, то у предпринимателя возникнет задолженность перед бюджетом.
Штрафы за неуплату не предусмотрены, но начисляются пени. Размер считается исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день, в течение которого задолженность не погашена. В дополнение к этому, если налоговая служба направила требование о погашении задолженности по страховым взносам и индивидуальный предприниматель не выполнил его, может быть заблокирован расчетный счет на сумму долга.
Уменьшение налога за счет страховых взносов ИП
При применении УСН «Доходы» или ПСН, можно вычесть страховые взносы из налога (авансового платежа) или стоимости патента. Если у предпринимателя нет сотрудников, налог можно уменьшить вплоть до нуля, а если есть, только до 50%.
Одним из основных нововведений в 2025 году стал порядок включения фиксированных взносов в налоговую базу для ИП, работающих на УСН «Доходы минус расходы». Теперь предприниматели могут учитывать суммы взносов за текущий налоговый налоговый период в расходах до момента их фактической уплаты. Это позволяет уменьшить налог на УСН и авансовые отчисления, даже если взносы еще не уплачены в бюджет.
В законе также указано, что взносы, которые ИП уплатит после окончания 2024 года за себя за 2024 год, а также за предыдущие периоды, могут быть учтены в расходах по УСН при определении налоговой базы за 2025–2027 годы.
Упростить расчет налогов и авансовых платежей для ИП поможет сервис онлайн-бухгалтерии от Ак Барс Банка. В сервисе легко выставлять счета, рассчитывать налог, вести учет и сдавать отчетность в контролирующие органы. А если у вас возникнут вопросы, эксперты помогут вам в любое время суток.
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