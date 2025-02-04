Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить

Если предприниматель зарегистрировался не с начала календарного года или снял с регистрации ИП до его окончания, фиксированные страховые взносы следует платить только за период, когда велась предпринимательская деятельность.

Платить взносы нужно не за весь год, если в этом году:

Осуществляли регистрацию или закрытие ИП.

Было разрешение на освобождение от уплаты.

Перешли на самозанятость или были плательщиком НДП и перешли в течение года на другой налоговый режим.

Взносы рассчитываются пропорционально в зависимости от количества месяцев и дней регистрации ИП. Если доход ИП за год превысил 300 000 рублей, с суммы превышения платится еще 1%, независимо о того, сколько времени действует статус ИП.

Рассмотрим на примере, как выглядит расчет: ИП «Милкин» зарегистрировался 16 апреля 2025 года и работал до конца года. Режим налогообложения — УСН «доходы». Доход ИП составил 550 000 руб. К концу года в статусе ИП он будет работать 8 полных месяцев и 15 дней.

Сумма взносов за месяцы: 35 772 руб. (53 658 руб. / 12 мес. х 8 мес.).

Сумма взносов за дни: 2 235,75 руб. (53 658 руб. / 12 мес./ 30 дней х 15 дней).

Общая сумма без учета дополнительного взноса: 38 007,75 руб. (35 772 руб. + 2 235,75 руб.).

Дополнительный взнос: 2 500 руб. (550 000 руб. — 300 000 руб.) х 1%)).

Всего ИП «Милкин» заплатит: 40 507,75 руб. (38 007,75 руб. + 2 500 руб.).